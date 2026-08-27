Registraduría avaló las firmas para convocar al cabildo abierto en Bogotá que definirá si se militariza o no la ciudad para combatir la inseguridad

La situación de orden público es cada vez más compleja en la capital colombiana, por lo que se pondrá sobre la mesa la necesidad de pedir refuerzos militares - crédito Colprensa

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La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó el jueves 27 de agosto de 2026 que certificó el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales para avanzar con el cabildo abierto distrital.

Esta instancia debatirá la asistencia militar o militarización de Bogotá, tras validar 37.056 firmas de apoyo. Con ello se buscaría disminuir los índices de inseguridad que se registran en la capital de la República por culpa del hampa.

El proceso, liderado por el representante a la Cámara del Centro Democrático José Jaime Uscátegui, y su hermano, el concejal Julián Uscátegui, superó con creces el umbral mínimo exigido de 31.096 respaldos y ahora pasa al escenario del Concejo de Bogotá para su trámite. Con ello, se espera que este órgano de deliberación determine la fecha y hora, en el que participará el alcalde mayor Carlos Fernando Galán.

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La Registraduría avaló el cabildo abierto en Bogotá, iniciativa promovida por el representante José Jaime Uscátegui - crédito suministrada a Infobae Colombia

Así fue el proceso de recolección y verificación de firmas

La iniciativa comenzó formalmente en enero de 2026, cuando se inscribió el Comité Promotor encabezado por Uscátegui, que actuó como vocero ante la Registraduría Distrital. De acuerdo con la Resolución No. 1052 del 19 de agosto de 2026, el proceso incluyó dos etapas de recolección y verificación de firmas, que se llevó a cabo con la entrega de dos bloques para su respectiva verificación ante el órgano electoral.

El primer bloque de formularios entregados contenía 39.866 apoyos y, tras la revisión, se validaron 26.770 firmas, mientras que 13.295 fueron declaradas nulas. Ante la necesidad de alcanzar el umbral requerido, se abrió una segunda etapa para recolectar los apoyos restantes, que llevó a que el comité, el 2 de julio, entregara 861 formularios adicionales con 12.915 firmas; para un total de 52.965 registros estudiados.

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De esta manera es que se entregó el balance de la validez de 37.056 apoyos y, en consecuencia, la nulidad de 15.909. “Se certifica el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la propuesta de un Cabildo Abierto denominado ‘Cabildo Abierto Distrital para discutir la asistencia militar o militarización de Bogotá D.C., contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016’”, precisó la Registraduría.

El representante José Jaime Uscátegui defiende la idea de que se militarice Bogotá ante la creciente ola de inseguridad - crédito @jjUscategui/X

“Este resultado demuestra que miles de bogotanos quieren ser escuchados y exigen decisiones contundentes frente a la inseguridad que hoy padecen los bogotanos en la ciudad. 37.056 ciudadanos respaldaron válidamente esta iniciativa y hoy estamos un paso más cerca de llevar este debate al Cabildo Abierto”, indicó Uscátegui frente a esta iniciativa, que promovió para tomar decisiones al respecto.

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¿Qué viene después de la aprobación de la Registraduría?

La certificación obtenida implica que el trámite pasa ahora al Concejo Distrital, encargado de adelantar el debate público sobre la asistencia militar en la capital. La resolución establece que la decisión es irrevocable y que la comunicación de la certificación al Concejo debe realizarse “de conformidad con la Ley 1757 de 2015”, en un plazo que se extenderá por un mes para que se adelante el referido cabildo.

Carlos Fernando Galán deberá participar en el cabildo abierto que se convocará para el tema de la inseguridad - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

La propuesta busca abrir un espacio institucional y ciudadano para debatir la pertinencia de aplicar la asistencia militar como herramienta frente a los desafíos de seguridad en Bogotá, conforme lo previsto en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. En efecto, quedó establecido que contra la resolución “no procede ningún recurso” y que tiene vigencia inmediata desde la fecha de su publicación.

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“Las más de 37.000 firmas avaladas por la Registraduría confirman que los bogotanos están cansados de la inseguridad y exigen medidas de choque como la militarización de la ciudad. La inseguridad se desbordó y necesitamos fortalecer las capacidades del Estado para recuperar el control y proteger a los ciudadanos”, afirmó por su parte el concejal Uscátegui.