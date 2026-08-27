Elección de magistrados del CNE desató nuevo “agarrón” entre congresistas del Pacto Histórico y la Alianza Verde: “No es un apéndice”

La elección de los nuevos magistrados del CNE se realizó mediante tres planchas sometidas a votación en el Congreso; aunque en medio de fuertes controversias - crédito @CNE_COLOMBIA/X

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La elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa desatando una crisis política entre la bancada del Partido Alianza Verde y el Pacto Histórico, pues en la jornada del jueves 27 de agosto se registraron nuevas acusaciones de traición por parte de la colectividad del expresidente Gustavo Petro. En esta ocasión, entre los senadores John Amaya e Isabel Zuleta, con fuertes mensajes en redes sociales.

Durante semanas, ambas colectividades sostuvieron negociaciones para conformar un bloque conjunto en el Congreso. El objetivo era asegurar tres magistrados: dos para el Pacto y uno para el sector Verde o independiente; sin embargo, la alianza colapsó cuando, según congresistas del Verde, el Pacto intentó imponer unilateralmente la candidatura de Guillermo Rivera, exembajador, y que representa al partido En Marcha.

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Con este mensaje, la senadora Isabel Zuleta lanzó duros ataques al senador John Amaya y al partido Alianza Verde por la votación de magistrados del CNE - crédito @ISAZULETA/X

“A algunos se les ha olvidado contar la historia completa: el Partido Verde es el más grande de los partidos minoritarios y tenía una legítima aspiración a mantener su espacio en el CNE”, indicó el senador John Amaya, que es hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Recalcó que, tras la renuncia de uno de los candidatos, la bancada decidió respaldar a José Salamanca, con amplia experiencia en derecho electoral.

Isabel Zuleta se despachó contra John Amaya y este le respondió: “Diferir no es traicionar”

La reacción desde el Pacto Histórico no se hizo esperar, pues Isabel Zuleta, senadora del Pacto, cuestionó abiertamente la postura de la Alianza Verde con un duro mensaje en sus plataformas digitales.

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“¿Quién puede creer que Cambio Radical es independiente? ¿Nos quieren tratar de pendejos o qué?”, expresó la senadora, que acusó a sus colegas de acomodarse a los poderes de turno y de actuar al servicio de la derecha.

A su vez, la congresista también criticó el papel del Verde durante el gobierno de Gustavo Petro. “Nunca dijeron nada con los cientos de entidades que tuvieron a su cargo, para ustedes solo fue burocracia, para nuestros sueños de transformación que en muchos casos ustedes no hicieron nada”, agregó, con lo que insistió en que la alianza con las fuerzas que consideró de centro-derecha fue, en efecto, una traición.

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El senador John Amaya le respondió a su colega Isabel Zuleta sobre los señalamientos sobre una supuesta traición de una parte del partido Alianza Verde - crédito @JohnAmayaR/X

Al conocerse la exclusión de su candidato de la plancha de oposición, la Alianza Verde eligió apoyar una lista independiente junto a Cambio Radical y Demócratas.

“Diferir no es traicionar. La autonomía no es traición”, reiteró el joven congresista, que sostuvo que la votación a favor del senador del Pacto Iván Cepeda en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio fue por convicción y no a cambio de burocracia.

“El Verde no es apéndice del Pacto. Es un partido autónomo, con bancada propia y capacidad de tomar decisiones”, refirió el congresista, que añadió que ningún voto petrista favoreció la lista del Verde y que cada respaldo obtenido provino de su propio trabajo político. El respaldo a la plancha minoritaria, que incluyó a Gersel Pérez de Cambio Radical, buscó, según Amaya, mantener la pluralidad partidista en el órgano.

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En el Congreso se volvió a ver el pulso de poderes entre las diferentes colectividades al inicio del nuevo periodo legislativo - crédito @CNE_COLOMBIA/X

Así quedó el CNE tras la polémica elección en el Congreso

El desenlace de la votación en el Congreso determinó que el nuevo tribunal electoral para el periodo 2026-2030 quedara conformado por siete magistrados de centro y centroderecha y solo dos del Pacto Histórico: la exsuperintendente Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista; mientras que la Alianza Verde perdió su espacio propio en el CNE, pero marcó un distanciamiento radical respecto a sus antiguos aliados de izquierda.

Esta ruptura parece haber dejado en evidencia la imposibilidad de recomponer la alianza progresista en el corto plazo. Desde el petrismo, el expresidente Petro y otros dirigentes también calificaron la movida del apoyo de esta colectividad a Gersel Pérez como una “traición” y aseguraron que el Verde sacrificó representación propia a cambio de beneficiar a la oposición tradicional; en este caso, Cambio Radical.

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Por ello, además de Amaya, desde la Alianza Verde, voces como la del senador Duvalier Sánchez y el representante Mauricio Toro insistieron en que el Pacto los excluyó y que actuaron con autonomía. “Aquí no hubo ninguna traición. Lo que hubo fue un nuevo desconocimiento de la decisión mayoritaria del Partido Verde, que tiene la bancada más grande entre los partidos minoritarios”, reiteró Amaya.