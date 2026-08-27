Colombia

La Alcaldía de Bogotá propone un descuento del 50% en intereses y sanciones para deudores de impuestos: así sería el alivio tributario

La medida impulsada por la Secretaría de Hacienda busca recuperar parte de los $12,5 billones pendientes con una rebaja en recargos para personas con obligaciones atrasadas ante el Distrito

Un hombre levanta el puño sosteniendo un papel junto a un gráfico de barras y una señal de descuento del 50 por ciento.
La reforma presentada ante el Concejo permitiría que más de un millón de personas se pongan al día en predial, vehículos e ICA si cancelan el monto principal antes de diciembre de 2026 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Hacienda de Bogotá confirmó que la Administración distrital acoge la propuesta del concejal Rolando González para otorgar alivios tributarios del 50% en intereses y sanciones a los deudores de impuestos predial, de vehículos e ICA.

La medida, incluida en la reforma tributaria presentada ante el Concejo, está dirigida a quienes decidan ponerse al día con sus obligaciones y representa un beneficio directo para más de un millón de contribuyentes que mantienen deudas con el Distrito.

Actualmente, cerca de 1,2 millones de contribuyentes adeudan alrededor de $12,5 billones en impuestos, de los cuales cerca de $7 billones corresponden a intereses y sanciones. Mediante este alivio, quienes paguen el 100% del capital adeudado podrán recibir un descuento del 50% en los recargos acumulados.

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La fecha límite propuesta para acogerse a este beneficio es el 18 de diciembre de 2026, según lo establecido en el proyecto de Acuerdo radicado ante el Cabildo Distrital.

El concejal Rolando González urge un enfoque más estricto en el uso de pólvora - crédito Concejo de Bogotá
La Secretaría de Hacienda de Bogotá acogió la propuesta de Rolando González para otorgar alivios tributarios del 50% en intereses y sanciones de predial, vehículos e ICA - crédito Concejo de Bogotá

Detalles y alcance del alivio tributario

El artículo 7.º de la reforma señala que los contribuyentes con obligaciones pendientes podrán descontar la mitad de los intereses y las sanciones causados, siempre que paguen la totalidad del capital y el 50% de los recargos antes del 18 de diciembre de 2026. En el caso de las sanciones por no envío de información, el responsable podrá acceder al mismo descuento si abona el 50% a más tardar en esa fecha.

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La norma exceptúa de este beneficio a los agentes de retención del impuesto de industria y comercio, así como a las obligaciones que se encuentren bajo procesos judiciales de nulidad y restablecimiento del derecho. Los pagos deberán hacerse en un solo momento para acceder al alivio, y al cumplir los requisitos, se extingue la obligación tributaria y el contribuyente desiste de cualquier discusión administrativa o judicial en curso sobre el acto sancionatorio.

El concejal Rolando González, promotor de la propuesta, había planteado meses atrás la necesidad de un alivio para facilitar el pago de las deudas y recuperar cartera para la ciudad. Por su parte, el concejal Julián Uscátegui celebró la decisión y anticipó que defenderá en el Concejo la posibilidad de ampliar el descuento hasta el 80%, al considerar que representa una oportunidad de alivio para los ciudadanos y una vía para que Bogotá recupere recursos destinados a proyectos estratégicos.

“Y de ser así, ganan los bogotanos porque se pueden poner al día con estos incentivos y facilidades, y gana la ciudad porque termina recaudando esos recursos que necesita para financiar los proyectos estratégicos de Bogotá”, añadió el cabildante del Centro Democrático.

Julián Uscátegui anunció que defenderá en el Concejo de Bogotá una ampliación del descuento tributario hasta el 80% - crédito Julián Uscátegui

Propuesta integral para modernizar la ciudad

La reforma tributaria distrital fue presentada como proyecto de Acuerdo 724 de 2026 y busca modernizar la infraestructura de Bogotá, atraer nuevas inversiones, generar empleo y avanzar hacia un sistema tributario más eficiente y sencillo.

Según explicó la Secretaría de Hacienda, la iniciativa responde al desafío de mantener a la capital como una ciudad competitiva frente a otras urbes del mundo, dotándola de herramientas para fortalecer sus finanzas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Uno de los principales componentes del proyecto es la modernización del alumbrado público, que se transformaría en una infraestructura inteligente equipada con tecnología LED, sistemas de telegestión y una red de internet de las cosas (IoT). Esta actualización permitirá mejorar la seguridad, optimizar la movilidad y fortalecer la conectividad urbana.

Para financiar el nuevo sistema de alumbrado, se propone una sobretasa al impuesto predial con tarifas diferenciadas según el uso y las características de los predios. No obstante, las viviendas y pequeños comercios de los estratos 1, 2 y 3 estarán exentos de este pago.

Los postes inteligentes incluirán luminarias controladas a distancia, sensores ambientales y botones de pánico para emergencias - crédito Alcaldía de Bogotá
El proyecto de Acuerdo 724 de 2026 incluye la modernización del alumbrado público de Bogotá con tecnología LED, telegestión e internet de las cosas - crédito Alcaldía de Bogotá

Los predios obligados tendrían pagos promedio mensuales de $11.000 para el estrato 4, $19.000 para el estrato 5 y $29.000 para el estrato 6, mientras que los predios comerciales pagarían en promedio $67.000 mensuales, siempre a través del impuesto predial, no en la factura de servicios públicos.

Incentivos y eliminación de tributos para promover el desarrollo

El proyecto prevé incentivos tributarios para atraer nuevas inversiones e impulsar la llegada y expansión de empresas estratégicas en Bogotá. Quienes inviertan al menos $4.600 millones en activos fijos podrán acceder a una exención progresiva del impuesto de Industria y Comercio (ICA) durante diez años, mientras que las empresas ya establecidas obtendrán beneficios de entre el 60% y el 80% al realizar nuevas inversiones.

La propuesta también elimina de forma definitiva el ReteIca para emprendedores que reciban pagos con tarjetas débito y crédito, el impuesto de Publicidad Exterior Visual y el Impuesto Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos, buscando aliviar la carga tributaria y simplificar el sistema para los contribuyentes.

En cuanto al desarrollo urbano, el proyecto crea exenciones para propietarios que aporten inmuebles a proyectos de renovación urbana o vivienda en arrendamiento especializado. Quienes participen en estos proyectos accederán a una exención del 100% del impuesto predial durante cinco años, con una reducción progresiva hasta el décimo año. En el caso de los proyectos de arrendamiento especializado con al menos 50 unidades, se prevé una exención del 90% durante los mismos cinco años.

Ilustración del alcalde Carlos Galán con un proyecto de acuerdo, ciudadanos con recibos de impuesto, postes con luces LED y cámaras, Palacio Liévano, bandera de Bogotá.
La reforma propone una sobretasa al impuesto predial para financiar el alumbrado público, con exención para viviendas y pequeños comercios de estratos 1, 2 y 3 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para incentivar la recuperación de edificaciones en zonas de valor patrimonial, la reforma contempla la exención total del impuesto de delineación urbana durante cinco años para proyectos de adecuación o reforzamiento ubicados en el Centro Histórico y Teusaquillo.

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