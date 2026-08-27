Alerta por falta de medicamentos psiquiátricos tras el terremoto: Asociación Colombiana de Psiquiatría advierte riesgo para continuar los tratamientos

La organización señaló que las dificultades para acceder a algunos antidepresivos y antipsicóticos ya habían sido reportadas antes del terremoto, particularmente en Bogotá y otras ciudades del país - crédito Jesús Tovar Sosa/Infobae

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La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) manifestó su preocupación por las dificultades en la disponibilidad de medicamentos indispensables para pacientes con trastornos de salud mental, una situación que, de acuerdo con la organización, puede agravarse en el contexto de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

El movimiento telúrico dejó cientos de personas fallecidas y desaparecidas, además de daños en viviendas, vías e infraestructura en las zonas afectadas. En medio de la emergencia, las autoridades han realizado recorridos de verificación para identificar necesidades prioritarias de las comunidades y garantizar la continuidad de servicios esenciales, entre ellos la atención en salud mental.

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En un comunicado divulgado el 26 de agosto, la Asociación Colombiana de Psiquiatría señaló que los desastres pueden generar interrupciones en las cadenas de suministro y afectar la disponibilidad de medicamentos. La entidad indicó que esta situación requiere anticipar las necesidades de las personas que reciben tratamientos psiquiátricos, especialmente aquellas que dependen de medicamentos de uso continuo.

La organización también hizo referencia a una alerta previa de la Defensoría del Pueblo sobre dificultades en la disponibilidad de medicamentos en algunas de las regiones afectadas por el terremoto.

Preocupación por antidepresivos, antipsicóticos y clozapina

La falta de clozapina representa una de las principales preocupaciones de la Asociación, debido a que la interrupción de este medicamento puede asociarse con recaídas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En su pronunciamiento, la Asociación Colombiana de Psiquiatría precisó que las dificultades de acceso a determinados medicamentos no comenzaron exclusivamente con el terremoto. Según la organización, desde antes del desastre ya se habían reportado problemas para obtener algunos antidepresivos y antipsicóticos en Bogotá y otras ciudades.

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Entre los medicamentos cuya disponibilidad genera preocupación está la clozapina, utilizada en determinados pacientes con resistencia al tratamiento. “La no disponibilidad de clozapina resulta especialmente preocupante, debido a que su interrupción puede asociarse con recaídas tempranas y otros desenlaces negativos en pacientes con resistencia al tratamiento”, señaló la organización.

La ACP manifestó que el problema debe ser vigilado por los diferentes actores que participan en la cadena de suministro, con el propósito de identificar los puntos que puedan estar dificultando la entrega adecuada de estos medicamentos.

“Hacemos un llamado a los diferentes actores involucrados en el suministro de estos medicamentos para que vigilen de manera oportuna el proceso y trabajen en la identificación y solución de los puntos que puedan obstaculizar su adecuada disponibilidad”, comunicó la ACP.

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La organización también informó que continuará haciendo seguimiento a la evolución de la situación y a las acciones en las que pueda contribuir frente a las necesidades de los pacientes afectados.

La alerta de la ACP se produce después del terremoto del 10 de agosto, que dejó cientos de personas fallecidas y desaparecidas, además de daños en viviendas, vías e infraestructura en las zonas afectadas - crédito ACP

Defensoría identificó faltantes en albergues y centros de atención

El llamado se produce después de que la Defensoría del Pueblo reportara, el 18 de agosto, problemas de abastecimiento de medicamentos psiquiátricos en Caldas, uno de los departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto.

Durante los recorridos de verificación humanitaria realizados en Caldas, la Defensoría del Pueblo identificó diferentes afectaciones que requieren atención prioritaria. Entre ellas se encuentran los problemas relacionados con el suministro de medicamentos esenciales para la atención en salud mental, además de daños en viviendas e infraestructura pública, principalmente en áreas rurales.

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La entidad señaló que en albergues temporales y Centros de Larga Estancia para Personas Mayores se identificaron dificultades en el suministro de medicamentos como risperidona, quetiapina y escitalopram. La Defensoría advirtió que la interrupción del suministro de estos fármacos representa un riesgo para la estabilidad física y emocional de personas en condición de especial vulnerabilidad.

Ante esta situación, la entidad solicitó a las EPS y a las IPS adoptar medidas inmediatas para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y la continuidad de los tratamientos. También pidió eliminar las barreras administrativas que puedan impedir que los pacientes accedan a los servicios de salud requeridos.

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Como respuesta a la emergencia sanitaria, la Defensoría articuló acciones con asociaciones médicas de Caldas para gestionar donaciones y entregar medicamentos e insumos a pacientes con necesidades prioritarias de atención psiquiátrica y salud mental en los albergues - crédito Defensoría del Pueblo

La emergencia sanitaria relacionada con la disponibilidad de medicamentos llevó además a la Defensoría a coordinar acciones con asociaciones médicas de Caldas. Como resultado de esta articulación, se gestionó la donación y entrega directa de medicamentos e insumos destinados a pacientes con necesidades prioritarias de atención psiquiátrica y de salud mental en los albergues habilitados.