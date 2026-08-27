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Nottingham Forest y Everton habrían oficializado su oferta por un jugador de la selección Colombia: de quién se trata

El jugador en cuestión comenzó su carrera en Águilas Doradas, pasó a Atlético Nacional, dio el salto al exterior con GENK de Bélgica y llegó a la Premier League de la mano del Crystal Palace

El lateral derecho de la selección Colombia fue clave para abrir el marcador en la semifinal vuelta de Conference League 2026 - crédito ESPN
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El mercado de fichajes de la Premier League entró en su etapa decisiva y el futuro de Daniel Muñoz tomó un nuevo rumbo.

El lateral derecho de la selección Colombia, actualmente en el Crystal Palace, es pretendido por dos clubes ingleses que ya habrían llevado sus intereses al terreno de las ofertas: Nottingham Forest y Everton. La puja por el antioqueño se intensificó este jueves 27 de agosto de 2026, a cuatro días del cierre del periodo de transferencias.

El primer movimiento concreto llegó desde Nottingham Forest. David Ornstein, periodista de The Athletic especializado en el mercado de fichajes inglés, informó que el club presentó una propuesta formal por Muñoz. La oferta contempla un pago inicial de 20 millones de libras esterlinas, además de otros dos millones sujetos al cumplimiento de variables, por lo que el negocio podría alcanzar los 22 millones de libras.

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El Crystal Palace analiza actualmente si acepta las condiciones.

Nottingham Forest regresó en 2022 a la Premier League, tras 23 años de ausencia - crédito AFP
Nottingham Forest regresó en 2022 a la Premier League, tras 23 años de ausencia - crédito AFP

Nottingham Forest está interesado en Daniel Muñoz, lo pidió el entrenador Glasner

La operación tiene además un componente deportivo evidente. Oliver Glasner, actual entrenador del Nottingham Forest, ya trabajó con Muñoz durante su etapa en el Crystal Palace. El técnico austríaco conoce las características del colombiano y, de acuerdo con la información publicada por Ornstein, es quien habría solicitado su incorporación para reforzar el proyecto del equipo en esta temporada. El reencuentro entre ambos sería, por tanto, uno de los principales argumentos de la propuesta.

Sin embargo, Nottingham Forest no es el único club que busca aprovechar los últimos días del mercado para hacerse con el jugador de la selección Colombia. Everton también habría oficializado una propuesta por Muñoz, según la información entregada por el periodista colombiano Julián Capera. Las condiciones de la oferta serían similares a las planteadas por Forest, lo que abre una disputa entre dos equipos de la Premier League por los servicios del lateral.

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El interés del Everton no es nuevo. El club dirigido por David Moyes ya había identificado a Muñoz como una alternativa para reforzar su banda derecha. Incluso, durante las últimas semanas, diferentes reportes habían señalado que los ‘Toffees’ seguían de cerca la situación contractual del colombiano y estaban atentos a la posibilidad de que Crystal Palace aceptara negociar.

Daniel Muñoz fue mundialista con la selección Colombia en 2026, y también disputó l amás reciente Copa América 2024 - crédito Ricardo Mazalan/AP Foto
Daniel Muñoz fue mundialista con la selección Colombia en 2026, y también disputó l amás reciente Copa América 2024 - crédito Ricardo Mazalan/AP Foto

¿Hasta cuándo tiene contrato Daniel Muñoz con Nottingham Forest?

La situación económica también será determinante. El colombiano Daniel Muñoz tiene contrato con Crystal Palace hasta 2028, por lo que el conjunto londinense no tiene la obligación de desprenderse de él. Además, diferentes reportes han situado alrededor de los 25 millones de libras la cifra que el club espera recibir para autorizar su salida.

El Palace también reforzó recientemente esa posición con Anan Khalaili y cuenta con otros futbolistas capaces de desempeñarse por ese sector, pero la salida del colombiano todavía depende de que llegue una propuesta que satisfaga sus pretensiones.

Daniel Muñoz - Crystal Palace
El colombiano podría dejar el club de Londres en la próxima temporada - crédito Reuters

Nottingham Forest, un equipo histórico

Fundado en 1865, es uno de los clubes más antiguos del planeta y juega sus partidos como local en el histórico estadio City Ground. Es histórico, aunque se le considera un “gigante dormido” del fútbol europeo, según la opinión de algunos expertos del fútbol mundial.

Su época dorada fue a finales de los años 70 y ostenta un récord mundial inigualable: es el único club de la historia que ha ganado más Copas de Europa (Champions) que ligas de su propio país. El palmarés del club incluye títulos del más alto nivel tanto en Inglaterra como en el continente europeo:

  • 2 Copas de Europa / UEFA Champions League: ganadas de forma consecutiva en 1979 y 1980.
  • 1 Liga de Inglaterra (First Division): Conquistada en 1978.
  • 2 FA Cups: En 1898 y 1959.
  • 4 Copas de la Liga (League Cups): Obtendidas en 1978, 1979, 1989 y 1990.
  • 1 Supercopa de Europa: En 1979.
  • 1 Community Shield: En 1978.

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