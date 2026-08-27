La selección Colombia de baloncesto visita México, con el terremoto como telón de fondo y el Mundial FIBA 2027 en la mira

Colombia y México abren en Zacatecas la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 con un duelo clave en el Grupo E - crédito @dpbcolombia/Instagram

Guardar

A partir de las 10:00 p. m. (hora colombiana) Colombia y México se miden este jueves 27 de agosto en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas, en el partido que dará inicio a la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, en un duelo que para ambas selecciones tiene el mismo peso: ganar o quedar al borde de la eliminación.

El contexto del partido vino marcado por un imprevisto cambio de localía. Originalmente el combinado nacional debía recibir a México como local en Cali, pero el terremoto del 10 de agosto dejó la ciudad en estado de emergencia y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) determinó invertir la localía. Así, los colombianos jugarán sus dos compromisos de esta ventana —primero ante México y luego ante Estados Unidos el 31 de agosto en Washington— como visitantes, una condición que le suma complejidad a un camino exigente de por sí.

PUBLICIDAD

FIBA invirtió la localía del partido entre Colombia y México tras el terremoto del 10 de agosto en Cali, que dejó a la ciudad en estado de emergencia - crédito @colombiabasketball/Instagram

Tanto Colombia como México llegan con registro de 3-3, empatados en el cuarto puesto del Grupo E, por detrás de Brasil (6-0), Estados Unidos (5-1) y República Dominicana (4-2), debido a los resultados conseguidos en la primera ronda. De los 12 equipos que avanzan a esta fase, solo siete obtendrán boleto a la Copa del Mundo de Catar 2027: los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto lugar. Debido al récord acumulado de ambos seleccionados, para Colombia y México el margen de error es mínimo.

El historial entre ambas selecciones añade tensión al encuentro. Se han visto las caras en los Clasificatorios al Mundial FIBA 2023, con una victoria para cada lado, pero la derrota más abultada en la historia de Colombia en estas eliminatorias fue precisamente contra México: 54-113 en febrero de 2023, que también representa el triunfo más amplio de los aztecas en la competición.

PUBLICIDAD

México llega con la ventaja de jugar en casa y con un plantel que mezcla experiencia mundialista con caras nuevas. El técnico Omar Quintero convocó a veteranos como Pako Cruz, Paul Stoll, Fabián Jaimes, Israel Gutiérrez y Gabriel Girón, todos con presencia previa en Copas del Mundo.

Pako Cruz lidera el ataque de México en los Clasificatorios FIBA 2027 con un promedio de 20,7 puntos y 5,8 asistencias por partido - Lisa Marie David/REUTERS

Cruz, escolta de 36 años con los Astros de Jalisco, es el referente ofensivo del equipo: en la primera ronda promedió 20,7 puntos y 5,8 asistencias por partido, con un pico de 30 puntos ante Estados Unidos en la Ventana 3. La novedad del llamado es Jaron Martin, egresado de la Universidad de California-Irvine con experiencia en ligas de México y Europa. Las ausencias de Jaime Jáquez Jr. —actualmente en los Milwaukee Bucks de la NBA— y Gael Bonilla —este último impedido por su reciente fichaje con el BC Balkan Botevgrad de Bulgaria— privan al equipo de dos de sus figuras con proyección internacional.

PUBLICIDAD

Del lado colombiano, el técnico Tomás Díaz reforzó su cuerpo técnico con el italiano Santiago Turri, quien dirigió al pívot Jaime Echenique en Europa, dando a conocer esta semana la lista de 12 jugadores para esta doble jornada. El eje del equipo pasa por Juan Diego Tello, base antioqueño con amplia experiencia en ligas del continente, y por Echenique, el único ex-NBA con que cuenta el país y actualmente en el Pallacanestro Reggiana,v de la Lega Basket Serie A italiana.

Braian Angola, Hansel Atencia y Romario Roque, entre los llamados a dar el mayor aporte ofensivo a Colombia en una doble jornada clave para sus aspiraciones de clasificar al Mundial FIBA 2027 - crédito @colombiabasketball/Instagram

Jaime Echenique y Juan Diego Tello tendrán la responsabilidad de marcar diferencias en la pintura durante la doble jornada - crédito @colombiabasketball/Instagram

Desde Europa llegan también Braian Angola, alero del Dreamland Gran Canaria de España, y Hansel Atencia, base santandereano en las filas del Palmer Basket Mallorca.

PUBLICIDAD

En lo corrido de la eliminatoria, Angola es quizás el jugador más en forma del grupo: en cuatro partidos de los Clasificatorios promedia 16 puntos, 6,3 rebotes y 3,8 asistencias, con dobles dígitos anotadores en cada presentación. Completan la nómina Romario Roque, Michael Jackson, Hayner Montaño, Álvaro Peña, Keyner Asprilla, Luis Almanza, Cristian Solís y Darwin Blanco.

Colombia sobresale en puntos de segunda oportunidad, pero también es la selección con más puntos recibidos en esa misma situación, antes del cruce con México - crédito @colombiabasketball/Instagram

Un dato estadístico refleja las fortalezas y debilidades de Colombia en esta fase: el equipo es uno de los tres que promedian 15 o más puntos en situaciones de segunda oportunidad (15,0 por partido), pero también es el que más puntos recibe en esas mismas situaciones (15,0). Esa dualidad en el juego de tableros será un factor determinante frente a una selección mexicana que conoce bien las condiciones de su cancha.

PUBLICIDAD

El ganador de este partido se pondrá a 4-3 y tomará distancia en la tabla, mientras que el perdedor quedará con un registro de 3-4 que lo acercará peligrosamente a Chile (2-4), el equipo en zona de peligro del Grupo E. El 31 de agosto, Colombia viajará a Washington D.C. para enfrentar a Estados Unidos, mientras que México recibirá a Brasil.