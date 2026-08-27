Listos los ponentes que estudiarán el Presupuesto General de la Nación para 2027: así avanza el proyecto del Gobierno en el Congreso

La nueva propuesta presupuestal presentada por el Gobierno nacional contempla recursos por $634,9 billones - crédito Colprensa

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El proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 comenzó a avanzar formalmente en el Congreso de la República con la designación de los congresistas que tendrán a su cargo la coordinación y ponencia durante el primer debate en la Comisión Tercera del Senado.

La decisión quedó consignada en una comunicación fechada el 27 de agosto de 2026 y suscrita por Rafael Oyola Ordosgoitia, secretario general de esa comisión.

La iniciativa corresponde al Proyecto de Ley No. 111 de 2026 Senado – 152 de 2026 Cámara, denominado oficialmente “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2027”. La propuesta establece los recursos con los que funcionará el Estado durante el próximo año y deberá surtir el trámite correspondiente en el Legislativo.

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Con estas designaciones queda conformado el grupo de congresistas encargado de estudiar, coordinar y presentar la ponencia del proyecto durante su primera discusión en la Comisión Tercera del Senado.

¿Quiénes fueron designados para estudiar el presupuesto de 2027?

El Congreso ya definió los coordinadores y ponentes que participarán en el primer debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027 - crédito Senado de la República

La comunicación oficial de la Comisión Tercera establece una diferencia entre los coordinadores y los ponentes. Los primeros tendrán funciones de coordinación del trámite del proyecto durante el primer debate, mientras que los segundos participarán en la elaboración y presentación de la ponencia que servirá como base para la discusión de la iniciativa.

Los cuatro coordinadores designados son Cristian Munir Garcés Aljure, David Alejandro Barguil Assis, Juan Carlos Garcés Rojas y Alix Yirley Vargas Torrado .

En el grupo de ponentes quedaron Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, Andrea Padilla Villarraga, David Ricardo Racero Mayorca, Sara Jimena Castellanos Rodríguez, Edgar Miguel Espitia Cabrales, Yesid Enrique Pulgar Daza y Deisy Johana Osorio Márquez.

El documento precisa además que la designación se realiza por instrucciones de la mesa directiva de la Comisión Tercera del Senado y relaciona a los demás congresistas que asumirán las responsabilidades dentro del estudio de la iniciativa presupuestal.

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La conformación de este grupo se produce después de que el Gobierno nacional presentara una nueva versión del Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo valor asciende a $634,9 billones, cifra que puede aproximarse a $635 billones.

Gobierno presentó un nuevo proyecto tras devolución de la propuesta inicial

El Gobierno explicó que el nuevo proyecto incorpora obligaciones y partidas que no estaban contempladas en la propuesta inicial - crédito Leonardo Muñoz/EFE

La actual propuesta presupuestal reemplaza la iniciativa inicialmente radicada por el Ejecutivo, que contemplaba recursos por $575,6 billones. Las comisiones económicas del Congreso devolvieron esa primera propuesta y solicitaron una revisión de las cifras y de las fuentes de financiación contempladas.

Posteriormente, el Gobierno presentó el nuevo proyecto por $634,9 billones. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que la modificación incorpora obligaciones y apropiaciones que, según el Ejecutivo, no estaban incluidas en el documento inicial.

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Según la información entregada por el ministro, el proyecto anterior tenía un faltante de financiación calculado en $36 billones. Ese faltante, de acuerdo con la explicación oficial, incidía sobre partidas relacionadas con pensiones, salud y universidades públicas, además de recursos requeridos para las elecciones regionales y compromisos asociados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

A esos factores se sumó el impacto fiscal relacionado con la emergencia ocasionada por un terremoto reciente. El Gobierno estimó preliminarmente que las consecuencias fiscales de esta emergencia podrían representar entre el 1,5% y el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a entre $30 billones y $40 billones.

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Por esa razón, la nueva propuesta presupuestal incorpora una previsión fiscal diferente a la presentada inicialmente y eleva de manera considerable el monto total que deberá ser estudiado por el Congreso.

¿Cómo está distribuido el presupuesto y qué ajuste fiscal plantea el Gobierno?

La distribución del proyecto contempla 62% para gastos de funcionamiento, 24% para el servicio de la deuda y 14% para inversión social y productiva - crédito VisualesIA

La estructura del nuevo PGN refleja tres grandes componentes de gasto. De acuerdo con la distribución oficial suministrada por el Gobierno, el 62% de los recursos corresponde a gastos de funcionamiento, el 24% al servicio de la deuda y el 14% a inversión social y productiva.

La composición implica que una parte significativa del presupuesto está comprometida con el funcionamiento del Estado y con las obligaciones derivadas del endeudamiento público. El servicio de la deuda representa casi una cuarta parte del total planteado para la vigencia de 2027, mientras que la inversión social y productiva concentra el 14%.

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El debate legislativo también estará acompañado por las medidas de ajuste fiscal anunciadas por el Ejecutivo. El Gobierno ubicó el déficit fiscal real en 8,2% del PIB, frente al 5,3% que había sido calculado previamente.

En ese contexto, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó un recorte y bloqueo presupuestal de $21,9 billones para la vigencia de 2026. La medida busca contener el crecimiento del gasto público y reducir el déficit primario del 4,4% al 3,3% del PIB.

El Gobierno también planteó un proceso de ajuste fiscal gradual con una duración de cuatro años. Según explicó el viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, la estrategia estará centrada en la reducción del gasto y la contención del endeudamiento, con el objetivo de evitar que la deuda continúe aumentando al cierre del periodo presidencial.

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