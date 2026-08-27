Olmedo López tendrá un año más de beneficios judiciales: juez prorrogó principio de oportunidad por el escándalo de corrupción en la Ungrd

El exdirector de la Ungrd continúa vinculado a investigaciones por presuntas irregularidades en contratos, por las cuales fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedades en documentos públicos y privados - crédito Colprensa

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Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), tendrá un año más para continuar colaborando con la justicia en el marco del escándalo de corrupción que se investiga al interior de la entidad.

La determinación fue adoptada por un juez de garantías, quien prorrogó el principio de oportunidad que había sido concedido inicialmente al exfuncionario.

La medida implica que López continuará bajo las condiciones establecidas en el acuerdo de colaboración con la Fiscalía y mantendrá durante este nuevo periodo la suspensión parcial de los procesos judiciales cobijados por el principio de oportunidad. A cambio, deberá seguir cumpliendo los compromisos adquiridos con el ente investigador y con la administración de justicia.

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Durante la audiencia, el Juez 39 Penal Municipal con función de control de garantías explicó que la extensión se concedió después de revisar los elementos presentados por el delegado de la Fiscalía sobre las actuaciones adelantadas durante el periodo inicial de colaboración. “Se prorroga por parte de este juez treinta y nueve penal municipal con función de control de garantías el principio de oportunidad que se ha otorgado al aquí vinculado señor Olmedo por el término de un año, tal y como se ha indicado dentro de esta investigación desde el 29 de agosto del año 2026, por otro año más”, señaló el funcionario judicial.

Olmedo López deberá continuar entregando información sobre el caso Ungrd

El exdirector de la Ungrd deberá seguir entregando información y rindiendo declaraciones en las investigaciones relacionadas con varios exministros y excongresistas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Con la prórroga, el exdirector de la Ungrd mantiene su obligación de colaborar con las investigaciones que se desprendieron del escándalo de corrupción en la entidad. Entre los compromisos se encuentra entregar información y rendir declaraciones dentro de los procesos que involucran a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, así como a la excongresista Sandra Ortiz y los excongresistas Iván Name y Andrés Calle.

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El mecanismo de colaboración judicial supone que López debe continuar aportando elementos a los investigadores sobre los hechos que son materia de investigación y participar en las diligencias para las cuales sea requerido dentro de los términos establecidos.

La extensión por un año no significa que los procesos relacionados con López desaparezcan de manera automática. El principio de oportunidad constituye un mecanismo mediante el cual la Fiscalía puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal respecto de determinados hechos o delitos, de acuerdo con las condiciones fijadas en cada caso y con el control judicial correspondiente.

La Fiscalía presentó ante el juez evidencias sobre las actuaciones realizadas durante el periodo inicial de colaboración, elementos que fueron considerados para aprobar la prórroga del principio de oportunidad - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Además de entregar información y declarar en los procesos correspondientes, López deberá cumplir otra obligación derivada del acuerdo: realizar capacitaciones sobre modelos de negocios sostenibles dirigidas a comunidades indígenas afectadas en el marco de los hechos investigados.

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El exfuncionario también enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con contratos celebrados durante su paso por la Ungrd. En ese contexto, fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedades en documentos públicos y privados.

La decisión judicial se conoce un día después de que la Contraloría General de la República anunciara dos fallos de responsabilidad fiscal relacionados con el caso de los 80 carrotanques adquiridos y arrendados para atender las necesidades de agua potable en La Guajira.

El anuncio fue realizado por Alexandra Cárdenas Castañeda, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, quien informó una responsabilidad fiscal superior a los $24.000 millones para Olmedo López, el entonces subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, y contratistas relacionados con las operaciones cuestionadas.

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Los fallos fiscales involucran a Olmedo López, al exsubdirector Sneyder Pinilla y a contratistas relacionados con las operaciones investigadas, dentro de las actuaciones adelantadas por el organismo de control - crédito Jesús Avilés/Infobae

La situación judicial de López también ha tenido otros movimientos dentro del proceso penal. En una actuación anterior, la jueza 17 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá negó el allanamiento a cargos presentado por el exdirector de la Ungrd, quien pretendía acceder a una sentencia anticipada por su responsabilidad en los hechos investigados.

Durante esa diligencia, el exdirector de la Ungrd explicó las razones de su decisión de aceptar responsabilidad y rechazó que se tratara de una estrategia destinada a modificar su situación jurídica. “Mi decisión de aceptar la responsabilidad no es oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó López.

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