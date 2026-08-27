Colombia

Congresista Simón Molina defendió PGN de Abelardo de la Espriella y criticó al Gobierno anterior: “El presupuesto de Petro era un disfraz”

El representante a la Cámara denunció que el presupuesto heredado al gobierno de Abelardo de la Espriella contenía cifras infladas y déficits ocultos, y respaldó el nuevo enfoque fiscal que busca sincerar las cuentas públicas sin aumentar la carga tributaria

El legislador respaldó la decisión del Ministerio de Hacienda de sincerar las cifras y evitar un aumento de impuestos, privilegiando la eficiencia estatal sobre el crecimiento del gasto - crédito Cámara de Representantes - @simonmolinag/X
El legislador respaldó la decisión del Ministerio de Hacienda de sincerar las cifras y evitar un aumento de impuestos, privilegiando la eficiencia estatal sobre el crecimiento del gasto - crédito Cámara de Representantes - @simonmolinag/X
Guardar

El congresista antioqueño por el movimiento Creemos, Simón Molina, criticó el presupuesto que dejó el gobierno de Gustavo Petro y respaldó el nuevo enfoque fiscal impulsado por la administración de Abelardo de la Espriella, luego de que se radicó el nuevo Presupuesto General de la Nación para 2027 ante el Congreso de la República por 634 billones de pesos.

En medio de las críticas y la incertidumbre por la asignación de 58 billones más que el proyecto inicial, en una declaración pública, Molina aseguró que, en contraposición, el presupuesto aprobado por Gustavo Petro —de más de 575 billones de pesos— que “le dejó a Abelardo de la Espriella no era un plan de país: era un disfraz”.

PUBLICIDAD

Según Molina, el plan financiero contemplaba 575,7 billones de pesos, pero incluía 30,2 billones de ingresos inventados, una reforma tributaria estimada en 21,9 billones que no alcanzaba las necesidades reales, y un déficit de 8,3 billones incluso en sus propias cuentas.

El congresista Simón Molina denunció que el presupuesto recibido por el gobierno de Abelardo de la Espriella arrastraba ingresos ficticios y gastos superiores al Marco Fiscal - crédito @simonmolinag/X
El congresista Simón Molina denunció que el presupuesto recibido por el gobierno de Abelardo de la Espriella arrastraba ingresos ficticios y gastos superiores al Marco Fiscal - crédito @simonmolinag/X

En esa medida, el congresista conservador cuestionó que se presentara una inflación maquillada, un crecimiento del PIB inflado y un gasto primario 20,7 billones por encima del Marco Fiscal.

Molina afirmó que áreas sensibles como salud, pensiones, subsidios y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) presentaban cifras ocultas, con 9,6 billones del Fepc “escondidos para que el déficit cuadrara en el papel”.

PUBLICIDAD

El legislador, incluso, advirtió que el Estado se entregó con un déficit de 7,5 a 7,8% del PIB, deuda superior al 60%, caja en 16 billones y un tercio del recaudo destinado solo a intereses de la deuda.

Este es el documento en el que se radicó el nuevo Presupuesto General para 2027 - crédito @simonmolinag/X
Este es el documento en el que se radicó el nuevo Presupuesto General para 2027 - crédito @simonmolinag/X

El mensaje advierte sobre la baja inversión pública, que según Molina alcanzó apenas el 17% del PIB, la caída de la inversión extranjera directa y una crisis de liquidez agravada por una “burocracia inflada e inversión raquítica”. “El 10 de agosto no creó la crisis fiscal. Solo le quitó el maquillaje a cuatro años de gastar primero y cuadrar después”, agregó el congresista.

Sobre la propuesta del actual gobierno, Molina destacó que el Ministerio de Hacienda ha optado por sincerar las cifras, reconocer el gasto real y reconstruir sin aumentar la carga tributaria en 1,5 puntos del PIB. Afirmó que el objetivo es lograr un Estado más eficiente, “no más grande”.

Finalmente, el congresista sumó que el presidente Abelardo de la Espriella “ya firmó” el mensaje fiscal y que el Congreso está listo para debatir el nuevo presupuesto bajo estas directrices.

Las principales diferencias entre los Presupuestos Generales de Petro y De la Espriella

Mientras la propuesta anterior contemplaba recursos por $575,6 billones pero presentaba un faltante de $36 billones, afectando rubros como pensiones, salud, universidades públicas, elecciones regionales y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el reciente terremoto incrementó los requerimientos fiscales: el Gobierno estimó que el impacto económico oscila entre el 1,5% y el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a $30 billones a $40 billones.

La nueva estructura presupuestal proyecta un 62% de los recursos para gastos de funcionamiento, un 24% para el servicio de la deuda y un 14% para inversión social y productiva. Este reparto evidencia que la mayor parte del presupuesto está comprometida con el funcionamiento estatal y el pago de obligaciones derivadas del endeudamiento público.

El Presupuesto 2027 amplía en $58 billones el borrador inicial de $575,6 billones que las comisiones económicas habían devuelto - crédito Ministerio de Hacienda
El Presupuesto 2027 amplía en $58 billones el borrador inicial de $575,6 billones que las comisiones económicas habían devuelto - crédito Ministerio de Hacienda

El Ejecutivo también anunció un proceso de ajuste fiscal gradual para los próximos cuatro años, con el objetivo de reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda. El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó un recorte y bloqueo presupuestal de $21,9 billones para la vigencia de 2026, buscando disminuir el déficit primario del 4,4% al 3,3% del PIB. El déficit fiscal real fue ajustado al 8,2% del PIB, frente al 5,3% previamente calculado.

La discusión parlamentaria sobre el presupuesto se anticipa como uno de los debates económicos más relevantes del año, con énfasis en la sostenibilidad fiscal y la priorización del gasto público en medio de un contexto de ajustes y nuevas contingencias.

Temas Relacionados

Presupuesto General Nación2027Abelardo de la EspriellaSimón MolinaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La salida de Hannah Escobar del Ministerio de Salud desató un choque político: “Es cuestión de encontrar a alguien igual”

La mujer dejó la Dirección de Medicamentos de la cartera que lidera Ana María Vesga, tras menos de una semana en el cargo, en una salida que provocó cuestionamientos y respaldos desde diferentes sectores políticos

La salida de Hannah Escobar del Ministerio de Salud desató un choque político: “Es cuestión de encontrar a alguien igual”

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 27 de agosto, en VIVO: presidente anunció $50 millones de recompensa por presuntos saboteadores

Abelardo de la Espriella ofreció una jugosa suma de dinero por información que permita identificar y capturar a los responsables de los incendios registrados en los diferentes departamentos

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 27 de agosto, en VIVO: presidente anunció $50 millones de recompensa por presuntos saboteadores

Cierran principal vía de acceso a Pereira: demolerán estructuras colapsadas en la avenida del Ferrocarril tras el terremoto

El corredor entre Dosquebradas y la capital risaraldense quedará restringido por la eliminación de inmuebles inestables, dentro del plan de despeje de escombros que busca reducir riesgos y recuperar el flujo vehicular

Cierran principal vía de acceso a Pereira: demolerán estructuras colapsadas en la avenida del Ferrocarril tras el terremoto

Jhon Durán clasificó a la fase de liga con Benfica en la Europa League 2026/27: Richard Ríos brilló por su ausencia

El delantero colombiano ya acumula un gol en esta competición con su nuevo equipo: fue ante Hearts en la tercera fase clasificatoria

Jhon Durán clasificó a la fase de liga con Benfica en la Europa League 2026/27: Richard Ríos brilló por su ausencia

Procuraduría pone la lupa sobre deudas de energía: investiga a alcaldías y a Air-e

El organismo de control busca establecer si hubo omisiones administrativas y presupuestales en el manejo de obligaciones que, según el gremio de distribuidores, ya alcanzan un máximo histórico y afectan las finanzas del sector eléctrico

Procuraduría pone la lupa sobre deudas de energía: investiga a alcaldías y a Air-e
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Karol Samantha respondió las críticas sobre su rostro tras visitar a Epa Colombia en prisión

Yina Calderón aclaró rumores sobre un accidente de tránsito: “Estoy trabajando”

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

Deportes

Jhon Durán clasificó a la fase de liga con Benfica en la Europa League 2026/27: Richard Ríos brilló por su ausencia

Jhon Durán clasificó a la fase de liga con Benfica en la Europa League 2026/27: Richard Ríos brilló por su ausencia

Johan Mojica clasificó con Getafe a la fase de liga en la Conference League: así fue su serie, que incluyó un gol

Carlos Andrés Goméz marcó golazo con Vasco da Gama y ahora se enfoca en Santa Fe: así fue su tanto

Santa Fe eliminó a River Plate y Asprilla fue la figura de la noche: su valor es 100 veces menor que el de Thiago Almada, flamante contratación

La selección Colombia de baloncesto visita México, con el terremoto como telón de fondo y el Mundial FIBA 2027 en la mira