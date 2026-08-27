Cierran principal vía de acceso a Pereira: demolerán estructuras colapsadas en la avenida del Ferrocarril tras el terremoto

La medida rige desde el jueves 27 de agosto y afecta el sentido Dosquebradas–Pereira; recomiendan desvíos por la carrera 7.ª o la 11.ª - crédito Google Maps

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La principal vía de acceso a Pereira será cerrada temporalmente a partir del jueves 27 de agosto para permitir la demolición de varias estructuras colapsadas, medida adoptada por las autoridades como parte de los trabajos de restablecimiento de la movilidad tras el terremoto de magnitud 7,4 del lunes 10 de agosto de 2026.

Las intervención, coordinada por la Secretaría de Infraestructura, la Diger y el Instituto de Movilidad, busca eliminar los riesgos que representan los edificios afectados y recuperar el tránsito seguro en la capital del Eje Cafetero, especialmente en la avenida del Ferrocarril, uno de los corredores más importantes de la ciudad.

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Desde la emergencia, Pereira enfrenta severas complicaciones en su movilidad debido a la obstrucción de arterias clave por edificaciones colapsadas o con daños estructurales. El centro de la ciudad, la avenida Ferrocarril y la calle 21 se encuentran entre los sectores más críticos, donde la acumulación de escombros y el riesgo de nuevos derrumbes han obligado al cierre parcial o total de varias vías.

Estrategia para la reapertura y seguridad vial

Las labores de remoción de escombros y demolición de edificios inseguros han permitido la reapertura progresiva de corredores viales fundamentales para la circulación interna. El director del Instituto de Movilidad de Pereira, Mauricio Vega López, explicó que el trabajo conjunto con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Infraestructura ha sido clave para reactivar el perímetro urbano que fue cerrado inicialmente para proteger la vida de los ciudadanos durante las demoliciones.

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El centro de Pereira, la Avenida del Ferrocarril y la calle 21 concentran las mayores afectaciones por escombros y daños estructurales - crédito Agencia Andina

Actualmente, se encuentran habilitadas la carrera 4.ª, 5.ª, 10.ª y 12.ª en su totalidad, así como corredores parciales en la carrera 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª y 11.ª, además de la avenida 30 de Agosto. No obstante, persisten restricciones en el sector de la Plaza de Bolívar y en tramos donde continúan las demoliciones.

El compromiso de la administración municipal es continuar la reapertura controlada, priorizando la seguridad y el restablecimiento del transporte público para impulsar la reactivación comercial y económica de la ciudad.

La Avenida del Ferrocarril, principal vía de acceso entre Pereira y Dosquebradas, será cerrada en el sentido Dosquebradas–Pereira debido a la necesidad de demoler edificaciones cuya inestabilidad representa un peligro inminente. Las autoridades recomiendan a conductores y usuarios programar sus desplazamientos utilizando rutas alternas como la carrera 7.ª hasta la calle 13 o la carrera 11.ª, conectando posteriormente con la carrera 4.ª o la avenida del Río, según el destino.

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Impacto sobre el transporte público y retorno a la normalidad

Uno de los principales objetivos de esta etapa es la reactivación del sistema Megabús en los recorridos Pereira–Dosquebradas y Dosquebradas–Pereira. La demolición de estructuras peligrosas en la avenida del Ferrocarril es condición indispensable para que los buses puedan operar con garantías de seguridad.

La reapertura de vías en Pereira ya habilitó por completo las carreras 4.ª, 5.ª, 10.ª y 12.ª, además de la avenida 30 de Agosto - crédito Alcaldía de Pereira

La administración hizo un llamado a la ciudadanía a atender las indicaciones de las autoridades de tránsito y a mantener la paciencia durante la ejecución de las obras, entendiendo la importancia de estas intervenciones para la seguridad colectiva y la movilidad.

La reapertura progresiva de las vías y la recuperación del servicio de transporte son pasos fundamentales para la normalización de la vida en Pereira después de la emergencia. El director del Instituto de Movilidad subrayó que cada vía recuperada representa una oportunidad para que comerciantes, empresarios, trabajadores y familias retomen sus actividades y contribuyan a la reactivación económica local.

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Revisión y reactivación del Megacable

El sistema Megacable, integrado al transporte masivo de la ciudad, también fue sometido a exhaustivas revisiones técnicas tras el sismo. El jefe de Mantenimiento de Megacable, Eduardo Arias Salazar, informó que el servicio se reanudó con 34 cabinas operando a una velocidad de 3,5 metros por segundo, mientras las 16 restantes permanecen en mantenimiento. Las inspecciones incluyeron revisiones pilona por pilona, verificación de sensores y componentes electromecánicos, así como estudios topográficos para garantizar la seguridad de la infraestructura.

Durante las dos semanas siguientes al terremoto, el equipo de Megacable y la alcaldía no detectaron daños estructurales en el sistema, limitándose las afectaciones a fachadas y elementos superficiales que no comprometen la operación segura del cable aéreo. Arias Salazar aseguró que el monitoreo es constante y que, hasta el momento, no se han presentado novedades que afecten la seguridad de los usuarios.

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El sistema de transporte volvió tras inspecciones técnicas pilona por pilona y verificación de sensores; opera a 3,5 metros por segundo, según la empresa - crédito Alcaldía de Pereira

La gerente de Megabús S.A., Lucy Loaiza Velásquez, destacó que el regreso a la operación de Megacable solo fue autorizado tras cumplir todos los procedimientos técnicos y obtener las aprobaciones necesarias. Subrayó que es el único cable aéreo del país integrado a un sistema masivo y convocó a los usuarios a retomar su uso y a apoyar la recuperación del servicio.

Conectividad y reactivación económica

La reactivación del Megacable y la habilitación progresiva de vías permiten restablecer la conexión con otros servicios de transporte y facilitan el acceso a zonas clave de la ciudad. El gerente operativo de Líneas Pereiranas, Sergio Aguilera, subrayó que la movilidad es esencial para la reactivación económica y social. Explicó que la espera por los estudios técnicos fue necesaria para garantizar la seguridad de todos los usuarios y que la industria del transporte público colectivo está comprometida con devolver la conectividad a Pereira.

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Aguilera hizo un llamado a la colaboración ciudadana para apoyar la recuperación de la ciudad y de las familias afectadas por la emergencia. Insistió en que, aunque muchas personas han perdido viviendas y negocios, la reactivación del transporte es un primer paso para que también puedan regresar las actividades escolares, empresariales y comerciales, y así recuperar el dinamismo urbano.