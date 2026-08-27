Colombia

Fiscal general de Estados Unidos confirmó que un capo de la cocaína de República Dominicana fue extraditado de Colombia a Puerto Rico

Todd Blanche sostuvo que, durante la pesquisa, las fuerzas del orden encontraron millones de dólares en cocaína y ganancias de narcóticos vinculadas a la red investigada

Fiscal general de Estados Unidos confirmó que un capo de la cocaína de República Dominicana fue extraditado de Colombia a Puerto Rico - crédito Julia Demaree Nikhinson/AP
Fiscal general de Estados Unidos confirmó que un capo de la cocaína de República Dominicana fue extraditado de Colombia a Puerto Rico - crédito Julia Demaree Nikhinson/AP
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El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó en sus redes sociales que un “capo de la cocaína” de República Dominicana fue extraditado el miércoles 26 de agosto de 2026 desde Colombia a Puerto Rico para quedar bajo custodia y enfrentar cargos federales, tras una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional.

El alto funcionario no entregó la identidad del capturado, pero afirmó que el hombre es señalado como líder de una organización internacional de tráfico de drogas, por lo que deberá responder por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Ayer, tras una investigación de Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF por sus siglas en inglés), un capo de la cocaína de la República Dominicana y líder de una organización internacional de tráfico de drogas con sede en la R.D. fue extraditado desde Colombia a Puerto Rico y se encuentra bajo custodia para enfrentar cargos por tráfico de narcóticos presentados en dos acusaciones separadas en Puerto Rico, así como cargos por lavado de dinero en Nueva Jersey”, escribió en su cuenta de X.

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Todd Blanche sostuvo que, durante la pesquisa, las fuerzas del orden encontraron millones de dólares en cocaína y ganancias de narcóticos vinculadas a la red investigada - crédito @AGToddBlanche/X
Todd Blanche sostuvo que, durante la pesquisa, las fuerzas del orden encontraron millones de dólares en cocaína y ganancias de narcóticos vinculadas a la red investigada - crédito @AGToddBlanche/X

En su mensaje, Blanche sostuvo que, durante la pesquisa, las fuerzas del orden encontraron millones de dólares en cocaína y ganancias de narcóticos vinculadas a la red investigada. A la par, confirmó que varios miembros de la organización fueron judicializados en Estados Unidos y están pagando condena.

“Durante la investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, las fuerzas del orden incautaron millones de dólares en cocaína y ganancias de narcóticos de su organización de tráfico de drogas. Numerosos otros miembros de la organización ya han sido condenados”, expuso.

Al referirse al alcance del operativo, el fiscal general sostuvo: “Bajo esta administración, las fuerzas del orden federales cuentan con las herramientas para encontrar a estos señores de la droga de alto perfil y desmantelar sus organizaciones en cualquier parte del mundo, porque tenemos un líder en el presidente Donald Trump que unificó una fuerza de tarea interinstitucional permanente en todos los 52 estados y territorios de Estados Unidos”.

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Gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos a tres capos

‘Araña’, ‘Muñeca’ y ‘Mocho Olmedo’ enfrentan extradición a Estados Unidos, tras permanecer vinculados a procesos de diálogo con el Gobierno y contar con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. - crédito Policía, Colombia+20
‘Araña’, ‘Muñeca’ y ‘Mocho Olmedo’ enfrentan extradición a Estados Unidos, tras permanecer vinculados a procesos de diálogo con el Gobierno y contar con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. - crédito Policía, Colombia+20

Carmen Evelio Castillo Carrillo, Giovanny Andrés Rojas y Willington Henao Gutiérrez serán extraditados a Estados Unidos tras haber sido vinculados a los acercamientos de la política de “Paz Total”, una decisión que revierte el freno que había impuesto el gobierno de Gustavo Petro pese a que los tres ya tenían concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, según informó El Tiempo.

Los tres cabecillas enfrentan procesos por homicidio, narcotráfico, extorsión, concierto para delinquir y lavado de activos. En uno de los expedientes, las autoridades atribuyen a la estructura de alias ‘Muñeca’ el envío de entre 50 y 60 toneladas de cocaína al año hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Su traslado había sido suspendido por su papel como negociadores o interlocutores en procesos de diálogo con el Gobierno anterior. Esa protección política dejó de operar y ahora los tres serán reclamados por tribunales estadounidenses.

El prontuario criminal de los capos

El cabecilla de las AUC de la Sierra Nevada tenía al exnarcotraficante vallecaucano como un referente - crédito Jesús Avilés/ Infobae
El cabecilla de las AUC de la Sierra Nevada tenía al exnarcotraficante vallecaucano como un referente - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, fue capturado el 4 de junio de 2024 en Pereira, Risaralda, durante un operativo realizado cuando, de acuerdo con las autoridades, iba a ingresar a una clínica de cirugía estética. La investigación sostiene que pretendía modificar su fisonomía para evadir a las autoridades.

Castillo Carrillo entró a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hace casi 20 años. Luego asumió el mando de la organización tras la captura en España, en 2022, de su hermano alias Pinocho.

Desde 2020 quedó al frente de Los Pachenca, estructura con presencia en Magdalena, La Guajira y Cesar. Bajo su mando, reportaron las autoridades, el grupo dejó de tener un control estrictamente local y pasó a participar en operaciones de narcotráfico con alcance internacional.

Giovani Andrés Rojas, alias 'Araña'
Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, considerado máximo jefe de los ‘Comandos de Frontera’, fue capturado en 2025 durante diálogos de paz. Es requerido en Estados Unidos por coordinar envíos de cocaína y liderar operaciones criminales transnacionales - crédito EFE / Colombia+20

Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, fue capturado el 12 de febrero de 2025 en el hotel Marriott Courtyard de Bogotá al terminar una reunión del tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. En ese momento era señalado como máximo cabecilla de esa organización.

La captura se produjo en medio de los diálogos que buscaban una salida negociada al conflicto armado e involucraban a estructuras como los llamados Comandos de la Frontera, una organización residual de las disidencias de la Segunda Marquetalia. En abril de 2024 se habían suspendido órdenes de captura contra algunos participantes en esos acercamientos, entre ellos Rojas.

Rojas había sido capturado en 2010 por su presunta pertenencia a la extinta guerrilla de las Farc y por delitos ligados a rentas ilícitas, entre ellos extorsión y narcotráfico. Recuperó la libertad en 2017, después de la firma del acuerdo de paz, pero luego habría incumplido esos compromisos y regresado a la insurgencia.

Mientras participaba en la mesa como cabecilla de la Coordinadora del Ejército Bolivariano, habría seguido vinculado al envío de droga hacia Estados Unidos. Por esa razón es requerido por la Corte del Distrito Sur de California.

Willington Henao Gutiérrez, conocido como alias El Mocho Olmedo, es señalado como el segundo cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Aunque la Fiscalía habría dado su aprobación, la Corte Suprema de Justicia detectó una anomalía en el proceso - crédito Redes sociales y Corte Suprema de Justicia
Willington Henao Gutiérrez, conocido como alias El Mocho Olmedo, es señalado como el segundo cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Aunque la Fiscalía habría dado su aprobación, la Corte Suprema de Justicia detectó una anomalía en el proceso - crédito Redes sociales y Corte Suprema de Justicia

El tercer caso es el de Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, señalado como cabecilla del frente 33 de las disidencias de “Calarcá”. La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para su extradición el 28 de junio de 2025.

Henao Gutiérrez es requerido por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida por concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos. La Fiscalía ya había expedido una orden de captura con fines de extradición el 25 de julio de 2023.

En medio de los acercamientos entre el frente 33 y el Gobierno y después de la crisis humanitaria del Catatumbo, “Mocho Olmedo” se entregó al Ejército. Esa estructura fue señalada como uno de los grupos protagonistas de esa crisis.

Después de la legalización de su captura por integrantes del CTI, no fue enviado a prisión. Quedó resguardado en un hotel de Chapinero, en el norte de Bogotá, bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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