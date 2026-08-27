Ingenico lleva a Asobancaria su última apuesta en pagos

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Con una nueva generación de dispositivos basados en Android 14, la compañía aprovechará el encuentro en Cartagena para acercarse a bancos y fintechs y fortalecer su presencia en Colombia.

Ingenico participa en la 60ª Convención Bancaria de Asobancaria, que se realiza del 26 al 28 de agosto en Cartagena de Indias, con una agenda enfocada en abrir nuevas oportunidades de negocio con bancos y fintechs, además de mostrar las tecnologías con las que busca ganar terreno en uno de los mercados de pagos más dinámicos de América Latina.

La compañía tendrá presencia durante los tres días del encuentro, desde donde buscará acercarse a instituciones financieras, explorar alianzas con nuevas fintechs y reforzar la relación con sus clientes.

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Para Ingenico, la participación va más allá de la exposición de marca: “Vemos este espacio como una oportunidad estratégica para demostrar el rol fundamental que los datáfonos siguen desempeñando dentro del ecosistema de pagos electrónicos. Además, nos permite presentar nuestras más recientes innovaciones, fortalecer la relación con la industria e impulsar nuevas oportunidades de negocio”, refirió Diego Velasco, GTM Solutions Manager de Ingenico.

La apuesta ocurre en un momento en el que Colombia gana relevancia dentro del mapa regional de pagos. Ingenico considera que el país tiene un peso importante dentro de su negocio en América Latina debido al crecimiento del mercado, su avance tecnológico y los esfuerzos por reducir el uso de efectivo y ampliar la inclusión financiera.

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IA y Android llegan a la Convención

Entre las principales novedades que Ingenico lleva a Asobancaria se encuentra Next-Gen Axium, su plataforma basada en Android 14, que estará acompañada por los nuevos dispositivos Axium DX8 y DX4.

La estrategia tecnológica también responde a los objetivos de crecimiento que Ingenico tiene para Colombia, “buscamos aumentar 30% de plataforma Android y mantener una posición sólida dentro del mercado local, agregó Diego.

Ante una competencia creciente, la compañía considera que la diferenciación dejará de depender únicamente de los dispositivos. Su estrategia contempla desarrollar servicios de valor agregado que puedan incorporarse a las terminales para hacer más sencilla y completa la experiencia de pago. La inteligencia artificial también forma parte de esta evolución, con nuevas alternativas de uso para los dispositivos.

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Colombia abre oportunidades de negocio

El interés de Ingenico por fortalecer relaciones con bancos y fintechs durante Asobancaria coincide con el crecimiento que observa en el mercado colombiano. La compañía asegura que su negocio en el país avanza de manera acelerada, impulsado principalmente por los pequeños y medianos comercios, a esto se suma el segmento de corresponsales bancarios, que ha registrado un repunte importante durante los últimos dos años.

Pese al avance de la digitalización, Ingenico considera que todavía existe un margen amplio para extender la aceptación de pagos electrónicos entre las pymes.

“Más de 96% de los adultos en Colombia se encuentra bancarizado, pero una parte de los micronegocios todavía recurre a transferencias informales, por lo que persiste una brecha en el uso de pagos electrónicos formales, interoperables y de aceptación masiva en establecimientos físicos”, comentó Velasco.

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En este escenario, la banca y la adquirencia representan actualmente las mayores oportunidades de negocio para Ingenico en el país. La empresa también prevé continuar aumentando sus capacidades locales de soporte y desarrollo de soluciones para acompañar los proyectos de sus clientes.

Colombia se ubica, de acuerdo con el último reporte The Global Payments Report 2026 de Worldpay , como el tercer mercado de pagos en PDV y comercio electrónico de América Latina. La compañía destaca especialmente la velocidad con la que el país está incorporando códigos QR, tecnología Android y pagos inmediatos, estos últimos impulsados también por sistemas como Bre-B.

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En los próximos cinco años, la penetración de los pagos digitales en Colombia podría superar el 30%, mientras que el uso del efectivo continuaría su tendencia a la baja hasta situarse en torno al 23%, reflejando una acelerada transformación de los hábitos de pago en el país.

Ese potencial explica también la importancia que tendrá para la compañía su presencia en la Convención Bancaria, que es utilizar uno de los principales encuentros de la industria financiera colombiana para acercarse a los actores que pueden acelerar esa transformación y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades para su negocio.