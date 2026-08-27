Colombia

Legalizan captura del conductor de la moto implicada en el asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá: esto se sabe

El detenido fue trasladado a la capital del país, en donde comparece ante un juez para la legalización de su captura, mientras la familia de la víctima, representada por la oficina de abogados del exfiscal Mario Iguarán, solicitó que se avale la captura

Gustavo Aponte, el empresario asesinado en Bogotá
Él era Gustavo Aponte, el empresario asesinado en Bogotá y que se habría negado a pagar extorsiones - crédito suministradas a Infobae Colombia
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La Fiscalía General de la Nación confirmó en la noche del jueves 27 de agosto la legalización de la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, conocido como alias Tony: al que identificaron como el conductor de la motocicleta en la que huyó el sicario que asesinó al empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra el 11 de febrero en Bogotá.

Según se conoció por parte del ente acusador, el arresto se produjo en la noche del miércoles 26 de agosto en un sector popular de Villavicencio (Meta)., como parte de la investigación por el crimen que conmocionó a la capital colombiana.

La captura de Llanos Paternina, de 32 años y originario de Barranquilla, se realizó en la capital del Meta y, posteriormente, fue trasladado a Bogotá para presentarse ante un juez de control de garantías.

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La defensa de la familia de Aponte, representada por la oficina de abogados del exfiscal Mario Iguarán, solicitó la legalización de la captura y de los elementos incautados.

El homicidio del empresario ocurrió el 11 de febrero, cuando el empresario salía de un gimnasio en la exclusiva zona del Chicó, al norte de Bogotá, acompañado por uno de sus escoltas. Según la reconstrucción del caso, cámaras de seguridad registraron que en el asesinato participaron al menos dos personas: el sicario y el conductor de la motocicleta, presuntamente alias Tony.

En los videos se observó cómo el atacante recibió una llamada de alerta poco antes de que Aponte y su escolta, el expolicía Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, salieran de Bodytech, ubicado en el sector de La Cabrera.

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De acuerdo con la información del expediente, el sicario disparó a Aponte en la cabeza y el cuello, luego escapó en una moto de alto cilindraje que lo esperaba en una estación de gasolina cercana.

Frente a la captura de Llanos Patermina, la Fiscalía reveló que la policía incautó dos teléfonos celulares marca Samsung, que podrían contener información relevante para esclarecer el homicidio y vincular a otros implicados.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron establecer que el crimen involucró un trabajo coordinado entre varias personas. Con estos nuevos elementos, la investigación seguirá su curso en Bogotá, mientras la justicia define la situación jurídica de alias Tony y el análisis de los dispositivos incautados podría aportar nuevas evidencias sobre la estructura detrás del asesinato del empresario.

Con esta captura, la familia de Aponte confía en que ayude a identificar a todos los responsables del crimen y a esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque, registrado sobre la carrera 11 con calle 82, en el norte de la ciudad.

En desarrollo...

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