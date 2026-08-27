Colombia

Abelardo de la Espriella convocó a un consejo de seguridad en Valledupar por la crisis de orden público: “Los grupos criminales no van a intimidar al Estado”

Los combates entre la fuerza pública y grupos armados llevaron al Gobierno a citar una reunión de alto nivel; el objetivo será evaluar la situación y definir nuevas acciones para reforzar la seguridad en el Cesar

- crédito Joel González/Presidencia
El presidente Abelardo de la Espriella busca evaluar la situación y definir nuevas acciones para reforzar la seguridad en el Cesar - crédito Joel González/Presidencia
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario en la ciudad de Valledupar para atender las alteraciones del orden público registradas en el municipio de Pelaya y en otros municipios del departamento del Cesar.

La reunión de alto nivel, que se realizará el jueves 27 de agosto, busca evaluar los recientes combates entre la fuerza pública y grupos armados al margen de la ley que operan en la región caribeña.

El jefe de Estado confirmó la convocatoria a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde indicó que el encuentro contará con la presencia de la cúpula militar, policial y los mandatarios territoriales, aunque no especificó la hora.

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En su mensaje en la red social X, el mandatario afirmó: “He convocado para esta misma noche un Consejo de Seguridad en Valledupar ante la grave situación de orden público que se presenta en Pelaya y otros municipios del Cesar”.

El presidente Abelardo de la Espriella convocó un Consejo de Seguridad extraordinario en Valledupar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella convocó un Consejo de Seguridad extraordinario en Valledupar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Me reuniré con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para evaluar la situación, reforzar las operaciones y tomar las decisiones necesarias para proteger a la población y a nuestros policías y soldados, y recuperar plenamente el control del territorio”, agregó.

Noticia en desarrollo...

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