Cathy Juvinao lanzó duro cuestionamiento por el Presupuesto General de la Nación 2027: “Dispara el gasto y la necesidad de deuda”

El nuevo Presupuesto General de la Nación provocó el rechazo de la congresista Cathy Juvinao por un notable incremento con respecto al que propuso el gobierno anterior - crédito Germán Forero/Prensa Cathy Juvinao

Guardar

La representante a la Cámara por Bogotá Catherine Juvinao cuestionó la nueva versión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 presentada por el Ministerio de Hacienda, debido al notable incremento fiscal.

Según la congresista, las cifras ajustadas por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella incrementan el dinero destinado al funcionamiento del Estado y elevan la necesidad de recurrir a la deuda pública, mientras reducen la inversión en las regiones.

El nuevo texto fue radicado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, luego de que las Comisiones Económicas del Congreso devolvieran la propuesta inicial de $576 billones elaborada por la administración saliente de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

El Gobierno radicó una nueva propuesta de Presupuesto General de la Nación para 2027, por $635 billones, lo que supone un incremento de $60 billones frente al proyecto presentado en julio - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

La actualización fija el monto total en $635 billones, lo que representa un aumento de $60 billones en comparación con el borrador presentado en el mes de julio.

Cathy Juvinao cuestiona el presupuesto presentado por el Gobierno

A través de un análisis publicado en su cuenta en la red social X, en un extenso hilo de post, Cathy Juvinao afirmó que el proyecto radicado por el Ejecutivo no cumple las promesas de austeridad y ahorro estatal.

“El Ministerio de Hacienda presentó hoy la nueva versión del Presupuesto General de la Nación. Comparada con la de julio, esta versión sincera varias cuentas, pero al hacerlo dispara el gasto y la necesidad de deuda. Es decir, el gobierno que llegó prometiendo austeridad y equilibrio fiscal, nos pide más plata para funcionamiento y mayor endeudamiento”, sostuvo la legisladora.

PUBLICIDAD

La representante Catherine Juvinao cuestionó las cifras y aseguró que el proyecto se aleja de la promesa de austeridad - crédito @CathyJuvinao/X

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda, el 62% de los recursos se destinará al funcionamiento del aparato estatal, el 24% al pago de la deuda pública y el 14% a proyectos de inversión.

El Gobierno explicó que este monto incluye gastos imprevistos, el costo de las elecciones regionales de 2027, subsidios a la energía y la atención de la emergencia producida por el terremoto del 10 de agosto.

Frente a la distribución del dinero, Juvinao señaló que las partidas asignadas para contratar personal y pagar créditos crecieron, mientras que el presupuesto de inversión para la ciudadanía registró una caída.

PUBLICIDAD

“El presupuesto total pasa de $575 billones a $635 billones: un salto de $60 billones (+10,4%) en apenas un mes. ¿De dónde sale el aumento? Principalmente de funcionamiento, que sube de $367 a $392 billones (+6,8%), y de servicio a la deuda, que sube de $118 a $155 billones (+31,4%) (sic)”, detalló la congresista.

El Presupuesto General de la Nación para 2027 pasó de $575 billones a $635 billones en la nueva propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, lo que recibió rechazo por parte de Cathy Juvinao - crédito @CathyJuvinao/X

En materia de gasto público, la representante enfatizó la reducción de las partidas destinadas a las obras en las regiones del país.

“Mientras tanto, la inversión se recorta: de $90 a $87 billones (-3,3%). Es decir, se gasta más en operar el Estado y pagar deuda, y menos en inversión. Esto es totalmente contrario a lo que nos dijo el Ministerio de Hacienda cuando nos pidió devolver el presupuesto de julio (sic)”, agregó Juvinao.

PUBLICIDAD

Otro de los puntos expuestos por la parlamentaria se refiere al incremento de la nómina en las entidades gubernamentales del país. Según los datos del proyecto, los cargos en la Rama Ejecutiva subirán de 99.001 a 107.927 puestos, lo que genera un costo de $15,66 billones para el pago de salarios.

Cathy Juvinao señaló que, mientras crecen estos rubros, la inversión cae de $90 billones a $87 billones - crédito @CathyJuvinao/X

“Dentro de funcionamiento llama la atención el aumento en gastos de personal. El gobierno piensa contratar casi un 10% más de lo que nos dejó el gobierno anterior”, afirmó la congresista sobre la expansión de la planta pública, en su hilo de X.

Respecto a cómo se pagarán estos gastos, el Ministerio de Hacienda proyecta recaudar $40 billones mediante una ley fiscal de reducción del gasto y recurrir a financiamiento internacional.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la congresista advirtió que la mayor parte de los ingresos se obtendrá mediante el cobro de nuevos créditos y no por recaudación de impuestos.

Las cifras que generan polémica en el Presupuesto General de la Nación

“El nuevo endeudamiento necesario para cuadrar el presupuesto pasa de $143 a $256 billones: un aumento de $113 billones (+79%), casi el doble de lo previsto en julio. Esto ocurre mientras los ingresos tributarios esperados en realidad bajan levemente de $309 a $298 billones. Se está tapando el hueco con más deuda y recursos extraordinarios, no con mayor recaudo (sic)”, explicó Juvinao.

Cathy Juvinao sostuvo que este incremento contrasta con una reducción de los ingresos tributarios esperados, que pasarían de $309 billones a $298 billones, según las cifras citadas en su análisis - crédito @CathyJuvinao/X

Finalmente, la representante señaló que las proyecciones financieras a mediano plazo muestran un deterioro en el balance de las finanzas del país: “En resumen: la versión de agosto destapa un hueco fiscal mayor al reconocido en julio, lo resuelve con más deuda y menos inversión, y las proyecciones para 2027 muestran un deterioro adicional del balance fiscal”.

PUBLICIDAD

Ahora, el Congreso de la República debatirá el monto definitivo de la ley de presupuesto antes del 15 de septiembre en sus Comisiones Económicas; si la norma no resulta aprobada por las plenarias antes del 20 de octubre, el documento presentado por el Ministerio de Hacienda entrará en vigencia por decreto.