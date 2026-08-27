Icetex anunció alivios económicos para más de 44.000 estudiantes con crédito educativo tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia

Los alivios del Icetex cobijan a estudiantes de Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó, departamentos declarados en desastre nacional y emergencia económica - crédito Icetex

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El Icetex aprobó alivios económicos para 44.411 beneficiarios de crédito educativo afectados por el terremoto del lunes 10 de agosto en Colombia, según anunció la junta directiva del organismo, presidida por la ministra de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos.

La medida cobija a estudiantes de los departamentos de Valle del Cauca (29.680 personas), Caldas (5.443), Risaralda (5.253), Quindío (3.267) y Chocó (768), regiones declaradas en situación de desastre nacional mediante el decreto 1171 del 11 de agosto de 2026 y sujetas a Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica conforme al decreto 1261 del 19 de agosto.

Las acciones buscan garantizar la permanencia de los estudiantes en la educación superior y aliviar la carga financiera de miles de familias damnificadas. Entre los alivios aprobados se encuentran la suspensión temporal de acciones de cobro, el congelamiento de las cuotas de los créditos, así como la detención de la generación de intereses y otras medidas de protección financiera orientadas a quienes resultaron perjudicados por el sismo.

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El paquete del Icetex incluye suspensión temporal de cobro, congelamiento de cuotas y detención de intereses para los créditos educativos de los damnificados - crédito Icetex

Alcance de los alivios y respaldo institucional

El paquete de beneficios fue aprobado por unanimidad en la junta directiva del Icetex. Sobre el alcance de la decisión, la ministra Morales Hoyos indicó: “Acabamos de aprobar por unanimidad una serie de medidas de alivio financiero, en cinco de los departamentos más impactados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Estos beneficios representan el esfuerzo del Gobierno Nacional por seguir respondiendo, de la manera más eficaz, a las personas que han sido afectadas por esta emergencia”.

Por su parte, el presidente del Icetex, Richard Caicedo, destacó que la entidad acompaña a los beneficiarios con acciones concretas y que tras evaluar el impacto en las regiones junto al Gobierno nacional, se definió este paquete de medidas que representa un esfuerzo económico considerable para quienes han confiado en la entidad para su formación.

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En respuesta al terremoto del 10 de agosto, el Ministerio de Educación Nacional y el Icetex adoptaron estas medidas excepcionales, que se suman a los apoyos ordinarios que el Ministerio ejecuta en 2026. En el presente año, la cartera educativa destinó 520.000 millones de pesos para financiar subsidios a la tasa de interés, subsidios de sostenimiento y condonaciones por graduación en beneficio de los usuarios del insitituto.

El Ministerio de Educación destina en 2026 un total de 520.000 millones de pesos para subsidios a la tasa, sostenimiento y condonaciones para usuarios del Icetex - crédito Colprensa

Detalles operativos y medidas complementarias

El Icetex también amplió el calendario de postulaciones y renovaciones de crédito para el segundo semestre de 2026 hasta el 15 de septiembre, facilitando los trámites a los estudiantes afectados. Adicionalmente, la entidad anunció que proporcionará acompañamiento personalizado en los procedimientos y desarrollará una convocatoria especial de subvenciones dirigida a instituciones de educación superior en las regiones damnificadas, para contribuir a la recuperación local.

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La entidad precisó que las medidas se aplicarán con recursos propios y no afectan al derecho de los beneficiarios a continuar realizando abonos a su crédito a través del portal transaccional (https://n9.cl/cxs1e); estos pagos se aplicarán directamente al capital del préstamo. Aquellas personas que decidan no acogerse a estos alivios deberán comunicarlo formalmente a través de los canales oficiales del Icetex (www.icetex.gov.co).

De acuerdo con la información proporcionada, los alivios están diseñados para evitar la deserción educativa y asegurar que los jóvenes de las regiones más golpeadas por el desastre mantengan sus opciones de formación profesional y tecnológica. El paquete aprobado incluye mecanismos de seguimiento e información para garantizar su adecuada aplicación y el acceso de todos los beneficiarios focalizados.

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El Ministerio de Educación Nacional y el Icetex señalaron que las medidas buscan evitar la deserción y garantizar la permanencia en la educación superior tras el terremoto - crédito Icetex

Ajustes en pruebas Saber Pro y Saber TyT

Igualmente, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó el cambio de fecha para la aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026, que inicialmente estaban previstas para el domingo 6 de septiembre. Como consecuencia de los daños en la infraestructura educativa provocados por el terremoto, las pruebas fueron reprogramadas para el domingo 18 de octubre de 2026.

La entidad explicó que la medida tiene como propósito garantizar condiciones de seguridad, igualdad y cumplimiento de estándares técnicos para los 180.929 estudiantes inscritos en 341 sitios de aplicación distribuidos en todo el país. Al evaluar las sedes previstas, el Icfes detectó que algunas instalaciones sufrieron daños que impiden la realización del examen bajo los parámetros exigidos.

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Las nuevas citaciones estarán disponibles a partir del viernes 2 de octubre de 2026. Al finalizar la jornada del 18 de octubre, el Icfes entregará de manera física el certificado de presentación de la prueba, documento válido para acreditar el cumplimiento del requisito ante las instituciones de educación superior, en tanto se cumplan las demás condiciones académicas establecidas.

El Icfes reprograma las pruebas Saber Pro y Saber TyT para el 18 de octubre por daños en sedes - crédito Icfes

Los participantes podrán consultar el certificado digital de asistencia desde el 9 de noviembre de 2026, mientras que los resultados individuales se publicarán el 19 de febrero de 2027 en el portal oficial del Icfes. Las pruebas Saber Pro y Saber TyT son requisito indispensable para la obtención del título en programas de educación superior y tecnológica, por lo que la entidad continuará informando sobre el desarrollo del proceso y las medidas adoptadas para garantizar su adecuada ejecución.

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