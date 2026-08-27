Colombia

El tradicional Festival de Carros de Rodillos de Medellín se renueva desde este fin de semana: estos son los cambios

El ahora llamado Festival de Descenso y Adrenalina priorizará la seguridad de sus participantes mientras involucra la comunidad

El Festival de Descenso y Adrenalina reunirá a cerca de 1.200 deportistas en Medellín este 30 de agosto, con un recorrido de siete kilómetros entre el Estadero El Pingüino y el Centro Comercial La Central - crédito Gustavo Tangarife / Inder
El Festival de Descenso y Adrenalina reunirá a cerca de 1.200 deportistas en Medellín este 30 de agosto, con un recorrido de siete kilómetros entre el Estadero El Pingüino y el Centro Comercial La Central - crédito Gustavo Tangarife / Inder
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Las calles de Medellín se transformarán este 30 de agosto en el epicentro de una jornada que espera reunir a cerca de 1.200 deportistas y aproximadamente 3.000 espectadores.

El tradicional Festival de Carros de Rodillos, con más de tres décadas de historia, da paso a su versión actualizada: el Festival de Descenso y Adrenalina, una cita que promete emociones intensas y desafíos técnicos para los participantes.

La competencia se desarrollará a lo largo de un recorrido de siete kilómetros, con salida en el Estadero El Pingüino y llegada en el Centro Comercial La Central. Este tramo, que atraviesa parte de la comuna 9 y el corregimiento de Santa Elena, fue escogido para poner a prueba tanto la destreza de los pilotos como la calidad técnica de sus vehículos.

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Por primera vez, todos los vehículos artesanales que participen en la competencia deberán contar estrictamente con ruedas de caucho, una medida pensada para mejorar la seguridad y la protección de la vía - crédito Gustavo Tangarife / Inder
Por primera vez, todos los vehículos artesanales que participen en la competencia deberán contar estrictamente con ruedas de caucho, una medida pensada para mejorar la seguridad y la protección de la vía - crédito Gustavo Tangarife / Inder

El evento se llevará a cabo entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m., bajo estrictas medidas de seguridad, con cierres viales totales y parciales en la vía a Santa Elena desde las primeras horas del día.

Quienes deseen participar deberán cumplir requisitos claros: ser mayores de edad, firmar una exoneración de responsabilidad y acatar las normas técnicas de cada modalidad. Entre los cambios más relevantes, la organización exige que todos los carros artesanales utilicen ruedas de caucho, una medida dirigida a mejorar tanto la seguridad de los competidores como la protección del pavimento y la eficiencia del desarrollo de la jornada.

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El proceso de inscripción se diseñó en dos fases para favorecer la integración local y la equidad. La etapa prioritaria estuvo reservada a los habitantes de Buenos Aires y Santa Elena, quienes pudieron registrarse de forma presencial hasta el 19 de julio en puntos asignados en sus comunidades. Posteriormente, del 27 de julio al 9 de agosto, la inscripción se abrió a los residentes de otras comunas de Medellín a través de la plataforma digital SIMON, hasta completar los cupos establecidos por la organización.

La inscripción para el evento se realizó en dos etapas, priorizando a los habitantes de Buenos Aires y Santa Elena antes de abrir cupos a toda la ciudad a través de la plataforma SIMON - crédito Gustavo Tangarife / Inder
La inscripción para el evento se realizó en dos etapas, priorizando a los habitantes de Buenos Aires y Santa Elena antes de abrir cupos a toda la ciudad a través de la plataforma SIMON - crédito Gustavo Tangarife / Inder

En palabras de Juliana Vélez, subdirectora de Fomento del Inder, “A todos los que les gusta la adrenalina tendremos el festival de descenso y adrenalina que antes se llamaba el festival de rodillos. Queremos invitarlos del 9 al 19 a la comuna 9-Buenos Aires y la comuna 90, para que se inscriban, a partir del 27 de julio hasta el 9 de agosto; el resto de las comunas en Simón 2.0, queremos que todos participen”.

El festival albergará siete modalidades distintas: carros sobre ruedas, Speed Down (Carrilanas), Longboard, Street Luge, Gravity Bike, Rollers Descenso y Drift Trikes. Cada una de estas disciplinas representa una oportunidad para que deportistas y aficionados desplieguen su talento y creatividad en escenarios controlados, con la supervisión permanente del equipo logístico y de las autoridades de tránsito.

El evento no solo promueve la actividad física y el entretenimiento, sino que también forma parte de una estrategia para fortalecer la participación ciudadana y la cohesión social. Financiado con recursos de Planeación Local y Presupuesto Participativo, el Festival de Descenso y Adrenalina se perfila como un motor de integración entre barrios y corregimientos, revitalizando prácticas deportivas profundamente arraigadas en la identidad antioqueña.

El festival será escenario para siete modalidades deportivas, desde Speed Down y Longboard, hasta Rollers Descenso y Drift Trikes, todas bajo la supervisión de la organización y las autoridades locales - crédito Gustavo Tangarife / Inder
El festival será escenario para siete modalidades deportivas, desde Speed Down y Longboard, hasta Rollers Descenso y Drift Trikes, todas bajo la supervisión de la organización y las autoridades locales - crédito Gustavo Tangarife / Inder

El domingo 30 de agosto, las calles de Medellín estarán destinadas exclusivamente al deporte y la recreación, gracias a la coordinación entre la Alcaldía, el Inder y las autoridades de tránsito.

Los cierres viales comenzarán con una restricción parcial de la vía a Santa Elena desde las 3:00 a. m. hasta las 6:00 a. m., seguida de un cierre total hasta las 3:00 p. m. Esta medida busca garantizar la seguridad de competidores y público, evitando incidentes y asegurando condiciones óptimas para la competencia.

El origen de esta celebración se remonta a más de treinta años atrás, cuando surgió como una iniciativa espontánea en los barrios y corregimientos de la ciudad. Con el paso del tiempo, el evento se consolidó como tradición local y, hace más de dos décadas, fue formalmente incorporado a la programación oficial de la Feria de las Flores mediante un acuerdo municipal.

A lo largo de su historia, el festival ha evolucionado para adaptarse a los nuevos retos de la ciudad, sin perder su esencia popular. Hoy, la cita representa mucho más que una competencia: es un símbolo de creatividad, convivencia y pasión por el deporte.

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