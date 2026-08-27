Colombia

Corrupción en la Ungrd: Contraloría emitió dos fallos de responsabilidad fiscal por más de $24.000 millones contra Olmedo López y Sneyder Pinilla

La decisión cobija también a contratistas vinculados a la adquisición y arrendamiento de 80 vehículos destinados a La Guajira

Alexandra Cárdenas Castañeda, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, señaló que la Contraloría priorizó las investigaciones sobre el manejo de los recursos de la Ungrd, incluyendo los casos de los carrotanques, las ollas comunitarias, La Mojana y la maquinaria amarilla - crédito Contraloría General de la República
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La Contraloría General de la República anunció el miércoles 26 de agosto de 2026 la emisión de dos fallos de responsabilidad fiscal por un valor superior a los $24.000 millones relacionados con las irregularidades detectadas en la adquisición y arrendamiento de 80 carrotanques para La Guajira, dentro del escándalo de corrupción que involucró a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El anuncio fue realizado durante la rendición de cuentas del organismo de control por Alexandra Cárdenas Castañeda, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República. Según explicó, las decisiones establecen responsabilidad fiscal contra el antiguo director de la Ungrd, Olmedo López; el entonces subdirector Sneyder Pinilla, así como contra contratistas relacionados con las operaciones cuestionadas.

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La funcionaria señaló que la Contraloría había priorizado las investigaciones relacionadas con el manejo de los recursos de la Ungrd y que, en el desarrollo de sus actuaciones, se concentró inicialmente en diferentes asuntos.

“La Contraloría General fue la primera entidad en poner el foco sobre el manejo de los recursos. Suspendimos a Olmedo López mediante proceso administrativo sancionatorio y priorizamos investigaciones sobre carrotanques, ollas comunitarias, La Mojana y maquinaria amarilla”, señaló Cárdenas.

Detalles de los fallos de responsabilidad fiscal

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
Los dos fallos de responsabilidad fiscal ya fueron debidamente notificados, según informó Cárdenas durante la rendición de cuentas de la Contraloría realizada el 26 de agosto de 2026 - crédito Colprensa

Durante la presentación de los resultados, Alexandra Cárdenas explicó que el monto determinado en los fallos supera los $24.000 millones y aclaró por qué la cifra anunciada no corresponde al total de los recursos inicialmente relacionados con el caso.

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“El señor contralor acaba de emitir dos fallos de responsabilidad fiscal contra el antiguo director y el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y sus contratistas por estos 80 carrotanques. Se preguntarán por qué $24.000 millones nada más: porque se logró también demostrar que hay dineros que ya fueron pagados y reintegrados al erario a través de los preacuerdos realizados con la Fiscalía General de la Nación”.

La jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción agregó que las decisiones hacen parte de las actuaciones adelantadas por la dependencia para establecer el eventual detrimento de los recursos públicos. “Entonces, es una noticia: le cumplimos al país, le cumplimos al señor contralor a través de la Unidad de Investigaciones. Son dos fallos de responsabilidad fiscal debidamente notificados, en los cuales se declaró responsables fiscales al señor Olmedo López, a Schneider Pinilla y a los señores contratistas por esta compra y este arrendamiento de 80 carrotanques”, reafirmó.

La actuación de la Contraloría se suma a los procesos judiciales y administrativos que se han desarrollado alrededor del manejo de los recursos de la Ungrd. El caso de los carrotanques para La Guajira se convirtió en uno de los principales asuntos investigados dentro del escándalo de corrupción de la entidad.

La situación judicial de Sneyder Pinilla y Olmedo López

Olmedo López y Sneyder Pinilla han sido dos de los hombres más señalados en medio del que es considerado como uno de los mayores escándalos del Gobierno Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae
Los fallos de la Contraloría corresponden al componente de responsabilidad fiscal, mientras que las actuaciones de la Fiscalía y los jueces hacen parte de los procesos penales relacionados con los hechos investigados - crédito Jesús Avilés/Infobae

El anuncio de los fallos fiscales se produce mientras continúan los procesos penales relacionados con los hechos investigados en la Ungrd. En el caso de Sneyder Pinilla, el 14 de agosto se conoció que un juez de la República prorrogó por un año el principio de oportunidad concedido al exsubdirector de la entidad.

La Fiscalía había argumentado que Pinilla ha sido una pieza clave para el avance de las investigaciones relacionadas con el escándalo de corrupción dentro de la Unidad. La medida implica que determinados efectos de la acción penal permanecen suspendidos parcialmente mientras continúa la colaboración de Pinilla con las autoridades.

En el caso de Olmedo López, también se han presentado actuaciones dentro del proceso penal derivado del escándalo de la Ungrd. En su momento, la jueza 17 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá negó el allanamiento a cargos presentado por el exdirector de la entidad, quien buscaba someterse a una sentencia anticipada por su responsabilidad en los hechos investigados.

Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
La Contraloría explicó que el monto supera los $24.000 millones porque parte de los recursos ya fueron recuperados - crédito Colprensa

López se había allanado a los cargos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, después de que le fueran negados dos preacuerdos judiciales.

Durante aquella diligencia, el exdirector de la Ungrd se refirió a su decisión de aceptar responsabilidad y aseguró que esta no respondía a una estrategia para modificar su situación ante la justicia. “Mi decisión de aceptar la responsabilidad no es oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó López.

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