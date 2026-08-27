Colombia está volviendo a buscar petróleo y gas: las cifras de julio de 2026 son alentadoras para la economía del país

Aunque la estatal Ecopetrol lidera ampliamente el mercado, un grupo selecto de multinacionales —como GeoPark, Parex Resources, Gran Tierra Energy y Frontera Energy— concentra la mayor parte de la actividad exploratoria y de producción en el país - crédito José Miguel Gómez/Reuters

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La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) dio a conocer el informe de Taladros y Producción de Julio de 2026. Indicó que la actividad total subió 1,8% frente a julio de 2025, con dos equipos adicionales, y 22,6% frente a junio de 2026, equivalente a 21 taladros más.

El gremio explicó que el repunte mensual estuvo relacionado con “la reactivación de 16 equipos de mantenimiento de pozos que permanecieron suspendidos durante mayo y junio de 2026, en el marco de bloqueos registrados en el departamento del Meta asociados a diferencias en la interpretación de la normativa laboral”.

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Entre enero y julio de 2026, el promedio de taladros activos fue de 107. La cifra representó una caída de 2,0% frente al mismo periodo de 2025, equivalente a dos equipos menos en promedio.

Cómo se movió la perforación en julio

La actividad de perforación llegó a 33 equipos activos en julio. Uno operó costa afuera, en el mar, y los otros 32 trabajaron en tierra. Frente a julio de 2025, la perforación creció 6,5%, equivalente a dos equipos adicionales. La comparación con junio de 2026 mostró el mismo aumento de 6,5%, también con dos equipos más.

La extracción específica de petróleo y gas natural representa alrededor del 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, mientras que el sector de hidrocarburos en un sentido más amplio ronda el 3,5% del PIB nacional - crédito Colprensa

Durante el mes:

Tres equipos de perforación iniciaron operaciones.

Dos se ubicaron en Casanare y uno en Meta.

Un equipo terminó actividades en Casanare frente al mes anterior.

En los primeros siete meses de 2026, el promedio de equipos de perforación activos fue de 32.

Dicho nivel significó un aumento de 9,9% frente al mismo periodo de 2025, equivalente a tres equipos adicionales.

Por distribución geográfica, se concentró así:

Meta: 14 taladros de perforación.

Casanare: 10.

Arauca: 1.

La Guajira: 2.

Boyacá: 1.

Córdoba: 1.

Huila: 1.

Magdalena: 1.

Antioquia: 1.

La nota técnica precisó que el taladro registrado en La Guajira corresponde a la operación costa afuera. Con esa aclaración, el registro territorial mantuvo 32 equipos en tierra y uno en el mar.

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Reactivación de equipos impulsó el mantenimiento

En mantenimiento de pozos, la actividad llegó a 81 taladros activos en julio. Ese nivel se mantuvo estable frente a julio de 2025, pero subió 30,6% frente a junio de 2026, con 19 equipos adicionales.

Durante julio:

Comenzaron operaciones 22 taladros de mantenimiento.

De ese grupo, 17 retomaron actividades tras haber estado suspendidos en meses anteriores.

De esos 17 equipos reactivados, 16 estaban en Meta y uno en Putumayo. Los otros cinco iniciaron operaciones en Meta, Santander y Bolívar.

Al mismo tiempo, siete equipos de mantenimiento concluyeron actividades durante el mes. Esos cierres se distribuyeron entre Santander, Meta, Boyacá, Huila y Bolívar.

En el acumulado de enero a julio, el promedio de taladros de mantenimiento activos fue de 75 equipos.

Frente al mismo lapso de 2025, la cifra mostró una reducción de 6,2%, equivalente a cinco equipos menos.

El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió de precio ante la guerra entre Estados Unidos e Irán - crédito Zsolt Czegledi/EPA/EFE

Seguridad y diálogo

El informe también incluyó variables de referencia del mercado con corte a julio de 2026:

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.056,51,

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, en USD90,54, y el WTI en USD85,01 por barril.

Sobre la situación, el presidente ejecutivo de Campetrol, Nelson Castañeda, puso el foco en las condiciones para sostener la actividad. “Un habilitador fundamental para el desarrollo y la continuidad de las operaciones de la industria de hidrocarburos es contar con condiciones de seguridad que permitan ejecutar las actividades de manera estable y oportuna”, afirmó.

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Castañeda también se refirió a la necesidad de mantener canales de concertación. “Consideramos fundamental mantener abiertos los espacios de diálogo y concertación entre los diferentes actores y reiteramos nuestra disposición a servir como puente y facilitar la articulación de estos espacios”, expresó.