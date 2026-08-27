Colombia

Colombia está volviendo a buscar petróleo y gas: las cifras de julio de 2026 son alentadoras para la economía del país

Un repunte impulsado por la reincorporación de equipos tras bloqueos dio nuevo impulso al sector energético, con aumentos notables en operaciones de perforación y mantenimiento, reportó Campetrol

Aunque la estatal Ecopetrol lidera ampliamente el mercado, un grupo selecto de multinacionales —como GeoPark, Parex Resources, Gran Tierra Energy y Frontera Energy— concentra la mayor parte de la actividad exploratoria y de producción en el país - crédito José Miguel Gómez/Reuters
Aunque la estatal Ecopetrol lidera ampliamente el mercado, un grupo selecto de multinacionales —como GeoPark, Parex Resources, Gran Tierra Energy y Frontera Energy— concentra la mayor parte de la actividad exploratoria y de producción en el país - crédito José Miguel Gómez/Reuters
Guardar

La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) dio a conocer el informe de Taladros y Producción de Julio de 2026. Indicó que la actividad total subió 1,8% frente a julio de 2025, con dos equipos adicionales, y 22,6% frente a junio de 2026, equivalente a 21 taladros más.

El gremio explicó que el repunte mensual estuvo relacionado con “la reactivación de 16 equipos de mantenimiento de pozos que permanecieron suspendidos durante mayo y junio de 2026, en el marco de bloqueos registrados en el departamento del Meta asociados a diferencias en la interpretación de la normativa laboral”.

PUBLICIDAD

Entre enero y julio de 2026, el promedio de taladros activos fue de 107. La cifra representó una caída de 2,0% frente al mismo periodo de 2025, equivalente a dos equipos menos en promedio.

Cómo se movió la perforación en julio

La actividad de perforación llegó a 33 equipos activos en julio. Uno operó costa afuera, en el mar, y los otros 32 trabajaron en tierra. Frente a julio de 2025, la perforación creció 6,5%, equivalente a dos equipos adicionales. La comparación con junio de 2026 mostró el mismo aumento de 6,5%, también con dos equipos más.

El informe señala que la consolidación fiscal sólo sería posible con un cambio de política tras las elecciones de 2026 - crédito Colprensa
La extracción específica de petróleo y gas natural representa alrededor del 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, mientras que el sector de hidrocarburos en un sentido más amplio ronda el 3,5% del PIB nacional - crédito Colprensa

Durante el mes:

  • Tres equipos de perforación iniciaron operaciones.
  • Dos se ubicaron en Casanare y uno en Meta.
  • Un equipo terminó actividades en Casanare frente al mes anterior.
  • En los primeros siete meses de 2026, el promedio de equipos de perforación activos fue de 32.

Dicho nivel significó un aumento de 9,9% frente al mismo periodo de 2025, equivalente a tres equipos adicionales.

Por distribución geográfica, se concentró así:

  • Meta: 14 taladros de perforación.
  • Casanare: 10.
  • Arauca: 1.
  • La Guajira: 2.
  • Boyacá: 1.
  • Córdoba: 1.
  • Huila: 1.
  • Magdalena: 1.
  • Antioquia: 1.

La nota técnica precisó que el taladro registrado en La Guajira corresponde a la operación costa afuera. Con esa aclaración, el registro territorial mantuvo 32 equipos en tierra y uno en el mar.

PUBLICIDAD

Reactivación de equipos impulsó el mantenimiento

En mantenimiento de pozos, la actividad llegó a 81 taladros activos en julio. Ese nivel se mantuvo estable frente a julio de 2025, pero subió 30,6% frente a junio de 2026, con 19 equipos adicionales.

Durante julio:

  • Comenzaron operaciones 22 taladros de mantenimiento.
  • De ese grupo, 17 retomaron actividades tras haber estado suspendidos en meses anteriores.
  • De esos 17 equipos reactivados, 16 estaban en Meta y uno en Putumayo. Los otros cinco iniciaron operaciones en Meta, Santander y Bolívar.
  • Al mismo tiempo, siete equipos de mantenimiento concluyeron actividades durante el mes. Esos cierres se distribuyeron entre Santander, Meta, Boyacá, Huila y Bolívar.
  • En el acumulado de enero a julio, el promedio de taladros de mantenimiento activos fue de 75 equipos.
  • Frente al mismo lapso de 2025, la cifra mostró una reducción de 6,2%, equivalente a cinco equipos menos.
El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió de precio ante la guerra entre Estados Unidos e Irán - crédito Zsolt Czegledi/EPA/EFE
El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió de precio ante la guerra entre Estados Unidos e Irán - crédito Zsolt Czegledi/EPA/EFE

El informe también incluyó variables de referencia del mercado con corte a julio de 2026:

  • La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.056,51,
  • El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, en USD90,54, y el WTI en USD85,01 por barril.

Sobre la situación, el presidente ejecutivo de Campetrol, Nelson Castañeda, puso el foco en las condiciones para sostener la actividad. “Un habilitador fundamental para el desarrollo y la continuidad de las operaciones de la industria de hidrocarburos es contar con condiciones de seguridad que permitan ejecutar las actividades de manera estable y oportuna”, afirmó.

Castañeda también se refirió a la necesidad de mantener canales de concertación. “Consideramos fundamental mantener abiertos los espacios de diálogo y concertación entre los diferentes actores y reiteramos nuestra disposición a servir como puente y facilitar la articulación de estos espacios”, expresó.

Temas Relacionados

Industria Petrolera ColombiaCampetrolPerforación de PozosMantenimiento Industrial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Recta final para la elección de los nuevos magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema: fueron definidas las listas de candidatos

El Consejo Superior de la Judicatura concretó el listado de aspirantes que serán remitidas al alto tribunal para ocupar cinco vacantes en esa instancia, encargada de investigar penalmente a congresistas y excongresistas

Recta final para la elección de los nuevos magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema: fueron definidas las listas de candidatos

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

El cuadro “Azucarero” visitará al “Verdolaga” en uno de los partidos más destacados de la fecha

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

El equipo dirigido por Pablo Repetto buscará dar el golpe para entrar en los 8 mejores equipos de América de la “Gran Conquista”

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Tragedia en Nepal: el Gobierno de Colombia activó la asistencia consular para los connacionales y expresó su apoyo a las víctimas de la riada

Por su parte, equipos de la Cruz Roja y ayuda internacional, incluida la enviada desde India y Estados Unidos, trabajan en la atención de heridos y la búsqueda de sobrevivientes

Tragedia en Nepal: el Gobierno de Colombia activó la asistencia consular para los connacionales y expresó su apoyo a las víctimas de la riada

Proponen convertir 370.000 postes de alumbrado en Bogotá en una red de sensores y cámaras con recursos de la nueva reforma tributaria

El concejal Juan David Quintero indicó que solo apoyaría la sobretasa al predial para el alumbrado de la ciudad si tiene una duración máxima de diez años, financia infraestructura tecnológica verificable y no mantiene el esquema vigente

Proponen convertir 370.000 postes de alumbrado en Bogotá en una red de sensores y cámaras con recursos de la nueva reforma tributaria
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Maroon 5 en Colombia: este es el posible ‘setlist’ y las recomendaciones para ver a la banda norteamericana en el Coliseo Medplus

Maroon 5 en Colombia: este es el posible ‘setlist’ y las recomendaciones para ver a la banda norteamericana en el Coliseo Medplus

Luisa Fernanda W ya está en modo novia y viajó a Barranquilla para probarse su vestido para la boda con Pipe Bueno

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

El cantante Nelson Velásquez, involucrado en la parranda vallenata en cárcel de Itagüí, aclaró su relación con Gustavo Petro: “Respete mi nombre y mi trayectoria”

Iván Marín aclaró su relación con Lina Tejeiro tras roces en ‘MasterChef Celebrity’: “No creo que haya sido tan fuerte”

Deportes

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

América de Cali venció 4-2 a Junior de Barranquilla y es el nuevo líder del fútbol colombiano: así fue el partido

Richard Ríos despertó el interés de la liga en Arabia Saudita y Benfica estaría dispuesto a dejarlo ir

La eliminación del Deportes Tolima prolonga a 10 años la ausencia de Colombia en cuartos de final de Copa Libertadores