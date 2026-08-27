Colombia

Colectivo de abogados se refirió al caso del Policía que disparó contra joven con problemas de salud mental: “Un ama de fuego frente a un cuchillo es desproporcionado”

El análisis del bufete García Trujillo & Asociados resalto “los aspectos dogmáticos y procesales que marcan la diferencia entre un acto de defensa justa y un exceso punible”

El caso se presentó mientras el uniformado se encontraba solo en el Comando de Atención Inmediata (CAI), cuando sus compañeros adelantabas labores de patrullaje por el cuadrante en la localidad de Puente Aranda - crédito red social X
Guardar

El caso que fue tendencia nacional en Colombia el 19 de agosto de 2026 en el CAI Galán, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, sigue generando debate jurídico y social tras la reacción de un patrullero de la Policía Metropolitana que, al ser atacado por un joven armado con un cuchillo, usó su arma de dotación para repeler la agresión, y que terminó con la muerte del atacante, identificado como Michael Felipe Santos, de 26 años.

El planteamiento del bufete García Trujillo & Asociados despejó varias dudas a sus usuarios sobre los límites de la legítima defensa y la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de funcionarios públicos.

PUBLICIDAD

Según el análisis jurídico publicado por el colectivo en su cuenta de Instagram, los hechos clave del caso son claros: “El 19 de agosto de 2026, mientras realizaba labores administrativas en el CAI del barrio Galán en Bogotá, un patrullero fue agredido por la espalda en un ángulo ciego por un ciudadano con un arma cortopunzante dirigida a su cuello y cabeza. Tras una respuesta instintiva y un forcejeo dinámico que se trasladó al exterior del CAI donde sufrió múltiples heridas, el oficial desenvainó su arma de dotación 9 mm e impactó al agresor, provocándole la muerte”.

El patrullero fue atendido por las lesiones y el hecho está bajo investigación de la Fiscalía.

Uno de los puntos centrales del debate público ha sido si el uso del arma de fuego ante un cuchillo constituye un exceso en la respuesta policial.

PUBLICIDAD

El bufete recordó que existe “la creencia errónea de que defenderse con un arma de fuego ante un arma blanca constituye un abuso automático de la fuerza”, pero que tanto la ley como la jurisprudencia evalúan la racionalidad del medio según el contexto del riesgo y la necesidad de neutralizar la amenaza. “Un arma cortopunzante a corta distancia tiene una potencialidad letal real e inmediata. Responder con el arma de dotación es un medio idóneo y proporcional para salvaguardar la vida ante un ataque mortal”, subraya García Trujillo & Asociados.

Policía fue atacado en un CAI de Puente Aranda, en Bogotá, con un cuchillo - crédito @ColombiaOscura/X
El joven que lo atacó tenía problemas de salud mental - crédito @ColombiaOscura/X

Para que se configure la legítima defensa, el Código Penal Colombiano (artículo 32, numeral 6) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (SP4289-2020) exigen cinco condiciones:

  1. Agresión ilegítima e injusta (ataque no provocado).
  2. Peligro actual e inminente sobre la vida o integridad.
  3. Necesidad racional de la reacción defensiva.
  4. Proporcionalidad en la intensidad de la respuesta.
  5. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende”.

El colectivo de abogados fue insistente al explicar los límites entre la defensa justa y el exceso, y precisó que “para que se configure un exceso en la legítima defensa, el uso de la fuerza letal debe continuar después de que la agresión ha cesado, por ejemplo, disparar cuando el atacante está desarmado o huyendo sin capacidad de ataque”. En este caso, los disparos se ejecutaron “en el contexto dinámico de persistencia del ataque, no concurren elementos de exceso punible”.

El análisis destaca que, “al no tratarse de una agresión imaginaria lo que descartaría una legítima defensa putativa y dado que los disparos se ejecutaron en el contexto dinámico de persistencia del ataque, no concurren elementos de exceso punible”.

Sobre el procedimiento legal, el bufete de abogados recordó que, aunque formalmente se inicia investigación por homicidio (art. 103 C.P.), la demostración clara de una agresión injusta impone a la Fiscalía la obligación, según los artículos 331 y 332 del Código de Procedimiento Penal, de acudir ante un juez para solicitar la preclusión definitiva del caso.

“Someter a un ciudadano o policía a un juzgamiento prolongado habiendo operado en legítima defensa clara desnaturaliza la justicia y genera el fenómeno de la pena del proceso”, añade la revisión del caso por parte del colectivo.

El bufete también resaltó la importancia de proteger jurídicamente a quienes actúan para salvaguardar su vida en situaciones de peligro real y actual y resaltó que “la legítima defensa ampara el derecho a repeler una agresión injusta y letal de manera racional, protegiendo legalmente a quien actúa para salvaguardar su vida”.

Sobre el caso de Puente Aranda, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran claramente que el uniformado fue atacado por la espalda, sin provocación alguna, y que la reacción fue instintiva y necesaria para evitar un daño mayor. El forcejeo y la gravedad de las heridas sufridas por el policía refuerzan la tesis de que la reacción fue proporcional y necesaria.

El análisis jurídico concluyó que “el caso del Subintendente Roben Ricardo Ramírez demuestra la necesidad de comprender que la legítima defensa ampara el derecho a repeler una agresión injusta y letal de manera racional, protegiendo legalmente a quien actúa para salvaguardar su vida”.

Temas Relacionados

Ataque a policíaCAI Puente ArandaBogotáAnálisis jurídicoMichael Felipe SantosUso de legítima defensaUso de arma de fuego sobre cuchilloColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro aremetió contra lo que llamó iglesias neoevangélicas: “Hay un conflicto mundial contra la iglesia católica”

El expresidente colombiano publicó en redes que esos movimientos están “ligados a la recolección de dineros y poder político” y votaron contra sus reformas sociales pese a que sus feligreses habrían resultado beneficiados

Petro aremetió contra lo que llamó iglesias neoevangélicas: “Hay un conflicto mundial contra la iglesia católica”

Familia colombiana fue detenida por ICE en el aeropuerto de Atlanta

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que la familia ingresó legalmente, pero excedió el tiempo permitido por sus visas

Familia colombiana fue detenida por ICE en el aeropuerto de Atlanta

Presidencia expidió circular para funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella: tienen 30 días para denunciar posibles irregularidades de la administración Petro

La directriz ordena mantener íntegros contratos, registros y comunicaciones, en soporte físico o digital, para garantizar trazabilidad y sustento probatorio, mientras continúa la auditoría a trámites con posible relevancia disciplinaria o penal

Presidencia expidió circular para funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella: tienen 30 días para denunciar posibles irregularidades de la administración Petro

Abelardo de la Espriella viajó al Tolima: aseguró que detrás de los incendios forestales hay “manos criminales” y ofreció recompensa de $50 millones por información

El objetivo del encuentro es coordinar las respuestas ante la emergencia causada por los recientes incendios forestales y provocados en el departamento. Las autoridades analizan el impacto de los siniestros y discuten estrategias para su contención y prevención

Abelardo de la Espriella viajó al Tolima: aseguró que detrás de los incendios forestales hay “manos criminales” y ofreció recompensa de $50 millones por información

Latam anunció reanudación de vuelos de Colombia a Venezuela luego de los terremotos que azotaron a ese país en junio de 2026

La aerolínea ofrecerá tres frecuencias semanales entre Bogotá y Caracas y la venta estará disponible desde el 29 de agosto en todos los canales de la compañía y agencias de viajes

Latam anunció reanudación de vuelos de Colombia a Venezuela luego de los terremotos que azotaron a ese país en junio de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

Pipe Bueno habló de la incertidumbre sobre su despedida de soltero tras revelación sobre sus adicciones: confesó que todavía no tiene el traje de novio

Alexa Torrex llevó a su ex Jhorman Toloza ante la justicia y lo señaló de violencia intrafamiliar: “Qué pague cárcel, todo el peso de la ley”

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, relató su dura lucha contra el cáncer tras iniciar tratamiento con quimioterapias: “Hoy hago un duelo a mi pelo”

Deportes

Wilmar Roldán repartió hojas explicando las nuevas reglas para el segundo semestre en la Liga BetPlay 2026 en pleno partido Junior vs América: qué decían

Wilmar Roldán repartió hojas explicando las nuevas reglas para el segundo semestre en la Liga BetPlay 2026 en pleno partido Junior vs América: qué decían

La colombiana Maria Camila Osorio debutará ante Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, en el Abierto de Tenis de los Estados Unidos 2026

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en el comienzo de la Bundesliga

Juan Sebastián Molano dejó de ser compañero de Tadej Pogacar: este es el nuevo equipo del esprinter

Bayern Múnich de Luis Díaz conoció los rivales en la fase de liga de la Champions League 2026-2027: enfrentarán al campeón de Inglaterra