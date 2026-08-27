Atentado contra excandidata del Pacto Histórico a la Cámara provocó una advertencia ante el Congreso: “No vamos a retroceder”

Naylea Barros denunció que sus críticas a la corrupción y al manejo de recursos en Santa Marta podrían estar detrás del atentado - crédito @nayleabarros/Instagram

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Naylea Barros, excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el Magdalena, denunció presencialmente ante el Congreso de la República el atentado con armas de fuego del que fue víctima mientras se movilizaba en su vehículo particular por las calles de Santa Marta.

Los hechos se registraron el 24 de agosto de 2026 cuando dos hombres armados dispararon contra el automóvil de la dirigente social mientras descendía del puente Minuto de Dios. Según la denuncia, los impactos de bala perforaron la parte posterior del carro y se dirigieron al lugar donde instantes previos viajaba la excandidata antes de cambiar de asiento dentro del automotor.

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Luego de la agresión, la dirigente política solicitó ayuda inmediata a la Policía Nacional para trasladarse a un punto seguro de la ciudad. Las autoridades atendieron el llamado en la estación de servicio Primero de Mayo, donde le prestaron las primeras labores de acompañamiento y protección.

Naylea Barros denunció ante el Congreso que dos hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba por Santa Marta - crédito @nayleabarros/Instagram

Durante su intervención presencial en el Capitolio Nacional, Barros relacionó el ataque armado con la labor de veeduría y las constantes denuncias que realiza frente a la gestión presupuestal y administrativa en la capital del departamento del Magdalena.

Dos hombres armados dispararon contra el vehículo donde se movilizaba Naylea Barros

En su declaración ante los legisladores, la dirigente de izquierda rechazó la escalada de violencia en el debate público local: “Sobreviví a un atentado a bala en mi contra y en contra de una familiar con la que me trasladaba en mi carro particular. Esto es supremamente difícil para mí, porque ese discurso de destripar, de acabar al que piensa diferente, está escalando y no solamente ha llegado a mí. Puede llegar a cualquiera de ustedes”.

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Barros sostuvo que no tiene conflictos de carácter personal, problemas económicos ni vínculos con estructuras delictivas que expliquen el origen de las agresiones en su contra.

Asimismo, responsabilizó a los sectores políticos tradicionales de Santa Marta de promover ataques dirigidos a silenciar a la oposición y a los líderes sociales de la región.

Naylea Barros llegó al Capitolio Nacional para denunciar el atentado que sufrió el 24 de agosto en Santa Marta - crédito @nayleabarros/Instagram

“Mi ciudad ha sido saqueada por la clase tradicional y política de la ciudad de Santa Marta, algunos vinculados con temas de parapolítica y con grupos armados. Hemos denunciado que las familias de Santa Marta sufren la falta de recolección de los residuos sólidos y vivimos entre basuras”, señaló la joven en el recinto legislativo.

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De igual manera, Naylea Barros señaló: “También hemos denunciado que la Fiesta del Mar de este año costó casi 11.300 millones de pesos, entregada a una fundación que no fortalece a los gestores culturales”.

La excandidata criticó la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades locales tras el suceso. Señaló que la administración municipal evitó emitir pronunciamientos de respaldo a su situación de seguridad y se limitó a publicar comunicados institucionales sobre la convocatoria a consejos de seguridad generales.

Naylea Barros denunció amenazas previas, cuestionó a la administración distrital y pidió acciones para garantizar su seguridad - crédito @nayleabarros/Instagram

“¿Qué garantías tengo de oposición en la ciudad de Santa Marta, cuando el alcalde ni siquiera se pronunció con un mensaje de solidaridad ante lo que me pasó?”, cuestionó la lideresa del Magdalena.

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Y añadió a su cuestionamiento: “Que sacaron un comunicado escueto de la página de la Alcaldía justificándose y diciendo que iban a hacer un consejo de seguridad con otros temas sin ni siquiera enviar un mensaje hacia lo que me ocurrió. ¿Qué garantías tengo yo?”.

Naylea Barros anunció que continuará en la actividad política

Paralelo a este episodio, Barros indicó que previamente ha recibido amenazas consecutivas a través de mensajes en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Las intimidaciones incluyen llamados explícitos para que suspenda sus actividades públicas, procesos comunitarios y debates sobre la gestión de las empresas de servicios públicos de la ciudad.

Dos hombres armados habrían disparado contra el automóvil de Naylea Barros cuando descendía del puente Minuto de Dios (Santa Marta) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras conocerse el caso, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, rechazó la acción violenta y confirmó contactos con la comandancia de la Policía de Santa Marta con el objetivo de iniciar las investigaciones de rigor. El mandatario señaló que se asignarán los esquemas de protección requeridos para garantizar la integridad de Barros mientras avanzan las pesquisas judiciales.

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Pese a los riesgos expresados en el recinto legislativo, la excandidata manifestó que mantendrá sus actividades políticas y su trabajo como gestora cultural en el departamento.

“No vamos a retroceder. La violencia no puede convertirse en el mecanismo para silenciar a quienes ejercemos la oposición y defendemos ideas distintas. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al alcalde de Santa Marta para que de una vez por todas tome las riendas de la ciudad”, concluyó la vocera política.