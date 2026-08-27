Colombia

Atentado contra excandidata del Pacto Histórico a la Cámara provocó una advertencia ante el Congreso: “No vamos a retroceder”

Naylea Barros denunció el ataque a bala que sufrió en Santa Marta y dijo que sus denuncias sobre la gestión pública, además de su ideología de izquierda, podrían estar relacionadas con el violento acto. El presidente De la Espriella, por su parte, afirmó que “la violencia no puede convertirse en el mecanismo para silenciar a quienes ejercemos la oposición”

Naylea Barros denunció que sus críticas a la corrupción y al manejo de recursos en Santa Marta podrían estar detrás del atentado - crédito @nayleabarros/Instagram

Guardar

Naylea Barros, excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el Magdalena, denunció presencialmente ante el Congreso de la República el atentado con armas de fuego del que fue víctima mientras se movilizaba en su vehículo particular por las calles de Santa Marta.

Los hechos se registraron el 24 de agosto de 2026 cuando dos hombres armados dispararon contra el automóvil de la dirigente social mientras descendía del puente Minuto de Dios. Según la denuncia, los impactos de bala perforaron la parte posterior del carro y se dirigieron al lugar donde instantes previos viajaba la excandidata antes de cambiar de asiento dentro del automotor.

PUBLICIDAD

Luego de la agresión, la dirigente política solicitó ayuda inmediata a la Policía Nacional para trasladarse a un punto seguro de la ciudad. Las autoridades atendieron el llamado en la estación de servicio Primero de Mayo, donde le prestaron las primeras labores de acompañamiento y protección.

- crédito @nayleabarros/Instagram
Naylea Barros denunció ante el Congreso que dos hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba por Santa Marta - crédito @nayleabarros/Instagram

Durante su intervención presencial en el Capitolio Nacional, Barros relacionó el ataque armado con la labor de veeduría y las constantes denuncias que realiza frente a la gestión presupuestal y administrativa en la capital del departamento del Magdalena.

Dos hombres armados dispararon contra el vehículo donde se movilizaba Naylea Barros

En su declaración ante los legisladores, la dirigente de izquierda rechazó la escalada de violencia en el debate público local: “Sobreviví a un atentado a bala en mi contra y en contra de una familiar con la que me trasladaba en mi carro particular. Esto es supremamente difícil para mí, porque ese discurso de destripar, de acabar al que piensa diferente, está escalando y no solamente ha llegado a mí. Puede llegar a cualquiera de ustedes”.

PUBLICIDAD

Barros sostuvo que no tiene conflictos de carácter personal, problemas económicos ni vínculos con estructuras delictivas que expliquen el origen de las agresiones en su contra.

Asimismo, responsabilizó a los sectores políticos tradicionales de Santa Marta de promover ataques dirigidos a silenciar a la oposición y a los líderes sociales de la región.

- crédito @nayleabarros/Instagram
Naylea Barros llegó al Capitolio Nacional para denunciar el atentado que sufrió el 24 de agosto en Santa Marta - crédito @nayleabarros/Instagram

“Mi ciudad ha sido saqueada por la clase tradicional y política de la ciudad de Santa Marta, algunos vinculados con temas de parapolítica y con grupos armados. Hemos denunciado que las familias de Santa Marta sufren la falta de recolección de los residuos sólidos y vivimos entre basuras”, señaló la joven en el recinto legislativo.

De igual manera, Naylea Barros señaló: “También hemos denunciado que la Fiesta del Mar de este año costó casi 11.300 millones de pesos, entregada a una fundación que no fortalece a los gestores culturales”.

La excandidata criticó la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades locales tras el suceso. Señaló que la administración municipal evitó emitir pronunciamientos de respaldo a su situación de seguridad y se limitó a publicar comunicados institucionales sobre la convocatoria a consejos de seguridad generales.

- crédito @nayleabarros/Instagram
Naylea Barros denunció amenazas previas, cuestionó a la administración distrital y pidió acciones para garantizar su seguridad - crédito @nayleabarros/Instagram

“¿Qué garantías tengo de oposición en la ciudad de Santa Marta, cuando el alcalde ni siquiera se pronunció con un mensaje de solidaridad ante lo que me pasó?”, cuestionó la lideresa del Magdalena.

Y añadió a su cuestionamiento: “Que sacaron un comunicado escueto de la página de la Alcaldía justificándose y diciendo que iban a hacer un consejo de seguridad con otros temas sin ni siquiera enviar un mensaje hacia lo que me ocurrió. ¿Qué garantías tengo yo?”.

Naylea Barros anunció que continuará en la actividad política

Paralelo a este episodio, Barros indicó que previamente ha recibido amenazas consecutivas a través de mensajes en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Las intimidaciones incluyen llamados explícitos para que suspenda sus actividades públicas, procesos comunitarios y debates sobre la gestión de las empresas de servicios públicos de la ciudad.

Siluetas de dos manos en el lado izquierdo y una silueta de mano con pistola en el lado derecho. Fondo de paneles en tonos naranja y azul oscuro.
Dos hombres armados habrían disparado contra el automóvil de Naylea Barros cuando descendía del puente Minuto de Dios (Santa Marta) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras conocerse el caso, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, rechazó la acción violenta y confirmó contactos con la comandancia de la Policía de Santa Marta con el objetivo de iniciar las investigaciones de rigor. El mandatario señaló que se asignarán los esquemas de protección requeridos para garantizar la integridad de Barros mientras avanzan las pesquisas judiciales.

Pese a los riesgos expresados en el recinto legislativo, la excandidata manifestó que mantendrá sus actividades políticas y su trabajo como gestora cultural en el departamento.

“No vamos a retroceder. La violencia no puede convertirse en el mecanismo para silenciar a quienes ejercemos la oposición y defendemos ideas distintas. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al alcalde de Santa Marta para que de una vez por todas tome las riendas de la ciudad”, concluyó la vocera política.

Temas Relacionados

Naylea BarrosPacto HistóricoMagdalenaAtentadoCongresoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Icetex anunció alivios económicos para más de 44.000 estudiantes con crédito educativo tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia

La junta directiva de la entidad, encabezada por la ministra Viviane Morales Hoyos, avaló por unanimidad medidas para usuarios en cinco departamentos declarados en desastre y bajo emergencia económica, social y ecológica

Icetex anunció alivios económicos para más de 44.000 estudiantes con crédito educativo tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia

Sinuano Día resultados de hoy jueves 27 de agosto: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy jueves 27 de agosto: ganadores del último sorteo

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 27 de agosto, en VIVO: presidente anunció $50 millones de recompensa por presuntos saboteadores

Abelardo de la Espriella ofreció una jugosa suma de dinero por información que permita identificar y capturar a los responsables de los incendios registrados en los diferentes departamentos

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 27 de agosto, en VIVO: presidente anunció $50 millones de recompensa por presuntos saboteadores

Tribunal de Cundinamarca ordenó a la Procuraduría revisar denuncias de violencia y discriminación con enfóque de género

La decisión señala que el Ministerio Público no realizó una valoración integral y contextualizada de los hechos y elementos probatorios puestos en su conocimiento por una funcionaria de la Contraloría General de la República

Tribunal de Cundinamarca ordenó a la Procuraduría revisar denuncias de violencia y discriminación con enfóque de género

Esta es la manera más práctica y sencilla para librarse de los hongos de los pies, según médico colombiano

Los cambios en el aspecto de las uñas de los pies pueden convertirse en una señal de alerta. Color amarillento, engrosamiento, pérdida de brillo, uñas quebradizas o residuos debajo de ellas son algunas de las alteraciones que pueden aparecer cuando existe una infección por hongos, conocida médicamente como onicomicosis

Esta es la manera más práctica y sencilla para librarse de los hongos de los pies, según médico colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Emiro Navarro mostró las consecuencias por el estrés que le generó ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo comenzó a reflejar todo”

Karol Samantha respondió las críticas sobre su rostro tras visitar a Epa Colombia en prisión

Yina Calderón aclaró rumores sobre un accidente de tránsito: “Estoy trabajando”

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

Deportes

Wilmar Roldán repartió hojas explicando las nuevas reglas para el segundo semestre en la Liga BetPlay 2026 en pleno partido Junior vs América: qué decían

Wilmar Roldán repartió hojas explicando las nuevas reglas para el segundo semestre en la Liga BetPlay 2026 en pleno partido Junior vs América: qué decían

La colombiana Camila Osorio debutará ante Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, en el Abierto de Tenis de los Estados Unidos 2026

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en el comienzo de la Bundesliga

Juan Sebastián Molano dejó de ser compañero de Tadej Pogacar: este es el nuevo equipo del esprinter

Bayern Múnich de Luis Díaz conoció los rivales en la fase de liga de la Champions League 2026-2027: enfrentarán al campeón de Inglaterra