Colombia

Sena abrió 7.145 cupos para estudiar gratis en Bogotá en 2026: así puede inscribirse en la última convocatoria presencial del año

El registro en Bogotá va del 28 de agosto al 3 de septiembre y quienes no logren entrar deberán esperar hasta enero de 2027 para una nueva apertura

Antioquia y Valle del Cauca se destacan con más de 2.000 y 1.000 vacantes disponibles, respectivamente - crédito Sena
La convocatoria del Sena en Bogotá distribuye los 7.145 cupos en 239 grupos y cinco niveles de formación: tecnólogo, técnico, operario, profundización técnica y auxiliar - crédito Sena
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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lanzó la Cuarta Convocatoria de Formación Presencial y a Distancia de 2026 en Bogotá, con 7.145 cupos disponibles para jóvenes de la ciudad.

La nueva convocatoria, que inicia inscripciones el viernes 28 de agosto, representa la última oportunidad del año para acceder a formación presencial en la Regional Distrito Capital y busca responder a las necesidades laborales de distintos sectores productivos, desde tecnología e industria hasta turismo y salud.

De acuerdo con el Sena, los 7.145 cupos están distribuidos en 239 grupos y en cinco niveles de formación: tecnólogo, técnico, operario, profundización técnica y auxiliar. La oferta incluye 85 grupos de formación tecnóloga con 2.550 cupos, 130 grupos técnicos con 3.905 cupos, 17 grupos operarios con 500 cupos, dos grupos de profundización técnica con 40 cupos y cinco grupos auxiliares que suman 150 cupos.

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“Esta Cuarta Convocatoria de Formación Presencial y a Distancia pone a disposición de los habitantes de Bogotá 7.145 cupos, distribuidos en 239 grupos y en cinco niveles de formación. Desde el Sena Regional Distrito Capital invitamos a consultar la programación y elegir la formación que responda a sus intereses y proyecto de vida”, afirmó Gerardo Medina Rosas, director de la Regional Distrito Capital.

Aquellos que buscan mejorar su perfil profesional tienen hasta fin de semana para aprovechar los cursos gratuitos ofrecidos por una institución de renombre - crédito Colprensa
La oferta del Sena Regional Distrito Capital incluye programas en tecnología, salud, industria, construcción, gastronomía, turismo, administración, moda, electricidad y telecomunicaciones - crédito Colprensa

Oferta para todos los sectores y horarios flexibles

La programación de esta convocatoria abarca áreas como tecnología, industria, salud, construcción, gastronomía, turismo, administración, moda, electricidad, electrónica, telecomunicaciones, actividad física y cultura.

Los aspirantes pueden encontrar programas como Análisis y Desarrollo de Software, Programación de Software, Procesamiento de Datos para Modelos de Inteligencia Artificial, Enfermería, Cocina, Gestión Financiera y Crediticia, y Construcción de Edificaciones.

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En formación tecnológica, la convocatoria suma 2.550 cupos organizados en 85 grupos, con opciones en jornadas diurnas, nocturnas, mixtas y de fines de semana, adaptándose a las necesidades de los estudiantes. Para el nivel técnico, se ofrecen 3.905 cupos en 130 grupos, con alternativas como Manejo de Maquinaria de Confección Industrial, Sistemas Teleinformáticos, Instalación de Sistemas Eléctricos Residenciales y Comerciales, Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Asistencia Administrativa.

La programación también incluye formación para los sectores de alimentos y turismo. El Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos abrirá grupos para Cocina, Servicio de Restaurante y Bar, Pastelería, Coordinación de Servicios Hoteleros, Control de Calidad en la Industria de Alimentos y Guianza Turística.

Proceso de inscripción: paso a paso

La oferta educativa incluye 33 programas como Desarrollo Publicitario y Animación 3D - crédito Sena
La formación tecnológica del Sena en Bogotá ofrece 2.550 cupos en 85 grupos con jornadas diurnas, nocturnas, mixtas y de fines de semana - crédito Sena

Las inscripciones para la Cuarta Convocatoria del Sena estarán habilitadas entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de 2026 en la plataforma oficial betowa.sena.edu.co. Los interesados deben registrarse o actualizar sus datos en la plataforma, buscar el programa de interés según ciudad y área de formación, verificar los requisitos y la jornada disponible, y realizar la inscripción dentro de las fechas establecidas. Posteriormente, deben estar atentos al correo electrónico registrado para continuar con el proceso de selección.

El acceso a la formación del Sena es completamente gratuito y no requiere intermediarios. La entidad recomienda no dejarse engañar por personas que ofrezcan cupos a cambio de dinero o información personal.

Selección y etapas clave

El proceso de selección consta de dos fases eliminatorias. La Fase I corresponde a una prueba virtual que evalúa competencias básicas, aptitudes generales y conocimientos esenciales. La citación a esta prueba llega al correo registrado en Betowa, según el último dígito del documento de identidad.

Los aspirantes que superen esta etapa avanzarán a la Fase II, que consiste en una prueba avanzada o taller práctico, la cual puede ser virtual o presencial, dependiendo del centro de formación y el programa elegido. En algunos casos, la selección incluye una entrevista grupal para evaluar competencias específicas.

Durante la semana del 2 al 8 de septiembre, interesados pueden aplicar a múltiples programas ofrecidos por la entidad colombiana. Esta es una oportunidad ideal para quienes buscan avanzar en su educación técnica y tecnológica - crédito Sena
El nivel técnico del Sena reúne 3.905 cupos en 130 grupos con programas como Sistemas Teleinformáticos, Asistencia Administrativa y Mantenimiento de Equipos de Cómputo - crédito Sena

La publicación de resultados y la etapa de matrícula se realizarán en octubre de 2026, así como el comienzo de clases. Las fechas exactas de pruebas y resultados serán anunciadas a través de la plataforma Betowa una vez cierre el periodo de inscripciones. Los aspirantes deben consultar la citación ingresando su número de documento en la plataforma.

Requisitos y recomendaciones

Para participar, los interesados deben contar con documento de identidad válido (tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería), estar registrados en Betowa, tener un correo electrónico activo y ser colombiano o extranjero con situación migratoria regular en el país. El acceso estable a internet es indispensable, sobre todo para quienes opten por programas virtuales.

Los requisitos específicos varían según el nivel de formación y el programa elegido, por lo que se recomienda revisar la ficha de cada programa antes de inscribirse.

Última oportunidad del año

Esta es la última convocatoria presencial del Sena en 2026. Quienes no resulten seleccionados deberán esperar hasta enero de 2027, cuando se abrirá una nueva convocatoria.

Según el histórico del Sena, las convocatorias presenciales suelen ofrecer entre 30.000 y 40.000 cupos en todo el país, con la meta de formar a miles de colombianos en áreas clave para el desarrollo económico.

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