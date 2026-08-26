Colombia

Álvaro Uribe aseguró que Colpensiones no se necesita y que basta con los fondos privados: “Derroche y clientelismo”

El expresidente afirmó que los fondos pueden manejar todas las cotizaciones y hacer los pagos de las pensiones de los colombianos. Sin embargo, la reforma pensional de Petro da un papel protagónico a la entidad

El exsenador antioqueño espera que se cumpla la meta de reducción de la jornada laboral semanal que apoyaría por parte las empresas privadas - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos
El expresidente Uribe aseguró que Colpensiones es ineficiente para el manejo de las pensiones de los colombianos - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos
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Después de dos años, la Corte Constitucional declaró exequible buena parte de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) que impulsó el gobierno del entonces Gustavo Petro, luego de que evaluar si la Cámara de Representantes subsanó vicios de trámite que se presentaron en la discusión y votación del proyecto.

De igual manera, devolvió a la Presidencia de la Cámara varios artículos y proposiciones para que se adelante un trámite de corrección. “Para cumplir con lo anterior, la Plenaria de la Cámara de Representantes tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. En caso de que sea necesario recurrir al trámite de conciliación entre las dos cámaras legislativas”, precisó la Corte en el fallo.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez dio a conocer su postura con respecto al sistema pensional colombiano, refiriéndose específicamente al papel que cumple Colpensiones, la entidad que administra el régimen público en pensiones.

Según indicó el ex jefe de Estado, los colombianos no necesitan de Colpensiones para poder ahorrar recursos destinados a la protección de su vejez y jubilación. A su juicio, es suficiente con el trabajo que hacen los fondos privados de pensiones que tiene el país: Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia (antes ColdMutual).

Además, aseguró que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podría encargarse de la liquidación de pensiones por invalidez y por sobrevivencia.

Colpensiones no se necesita, es ineficiencia, derroche y clientelismo. Los Fondos Privados pueden manejar todas las cotizaciones y hacer los pagos de acuerdo con la ley. Una pequeña cuenta de Minhacienda liquidaría pensiones de invalidez y sobrevivencia”, precisó el exmandatario.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que Colpensiones debería dejar de funcionar y que solo los fondos privados administren los ahorros de los ciudadanos - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que Colpensiones debería dejar de funcionar y que solo los fondos privados administren los ahorros de los ciudadanos - crédito @AlvaroUribeVel/X

Colpensiones: el cambio principal que establece la reforma

De acuerdo con datos oficiales, actualmente, la entidad entrega una pensión a 1.886.456 personas y para febrero de 2026 contaba con 2.966.069 cotizantes activos (41,4%).

“Afiliarse o trasladarse a esta entidad es posible, siempre que se cumplan los requisitos. El Sistema cerró febrero con un total de 7.169.867 personas afiliadas a Colpensiones; de este grupo, el 52,6% son hombres y el 47,4% son mujeres. Con relación al mes anterior, se presenta un incremento del 0,2%, debido a la incorporación de 33.041 nuevas afiliaciones y 12.613 traslados desde los fondos privados”, precisó la entidad en una comunicación oficial.

La Ley 2381 de 2024 no deja por fuera a Colpensiones. De hecho, le da un papel protagónico en el sistema pensional. La reforma establece que los colombianos coticen 2,3 salarios mínimos en la entidad y que el monto restante lo ahorren en cualquiera de los fondos privados que operan en el país. De acuerdo con Colfondos, este cambio significa que cerca del 80% de los trabajadores en Colombia estarán obligados a aportar a Colpensiones.

El traslado a Colpensiones suele favorecer a afiliados con más de 1.300 semanas cotizadas y salarios de cuatro o cinco salarios mínimos o más - crédito Procuraduría General de la Nación
Colpensiones entrega una pensión a 1.886.456 personas y para febrero de 2026 contaba con 2.966.069 cotizantes activos (41,4%) - crédito Procuraduría General de la Nación

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada advirtió sobre posibles consecuencias negativas derivadas de la implementación de la reforma pensional. Según indicó, el sistema pasará a ser insostenible y la deuda pensional se incrementará.

“Los recursos del Estado deben enfocarse en garantizar la pensión de los más vulnerables. El aporte a Colpensiones debe ser de 1 salario y los recursos adicionales se tendría que destinar al ahorro individual. La fórmula que plantea la Pensional es insostenible, disparará la deuda pensional a más del 180% del PIB (Producto Interno Bruto) y necesitará una nueva reforma en el mediano plazo para encontrar los recursos”, aseguró la legisladora.

La congresista María Clara Posada aseguró que radicará un proyecto de ley para modificar aspectos críticos de la reforma pensional de Petro - crédito @MaclaPosada/X
La congresista María Clara Posada aseguró que radicará un proyecto de ley para modificar aspectos críticos de la reforma pensional de Petro - crédito @MaclaPosada/X

En consecuencia, informó que, cuando se haga el trámite de subsanación que ordenó la Corte Constitucional en la Cámara de Representantes, radicará un proyecto de ley para modificar los aspectos que considera que son críticos.

“Aunque somos respetuosos de las instituciones y la independencia de poderes, seguiremos insistiendo en la protección del ahorro pensional de los trabajadores”, aseveró.

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