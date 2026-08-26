Cambio Radical presentó 15 proyectos de ley al Congreso: uno busca honrar la memoria y reconocer el legado de Germán Vargas Lleras

Cambio Radical anunció que esta agenda corresponde a una primera fase de iniciativas legislativas y anticipó nuevos proyectos relacionados con una reforma integral al sistema de salud, una reforma a la justicia, seguridad, reactivación económica y fortalecimiento institucional - crédito Prensa Cambio Radical

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El partido Cambio Radical presentó el miércoles 26 de agosto de 2026 una agenda legislativa compuesta por 14 proyectos de ley y un proyecto de Acto Legislativo, con los que, según el comunicado de la colectividad, busca responder a diferentes necesidades del país y contribuir a la reconstrucción institucional y social.

La propuesta plantea que programas y proyectos considerados exitosos tengan continuidad más allá de los periodos de gobierno. Además, la colectividad señaló que estas propuestas hacen parte de una primera fase de su agenda legislativa.

De acuerdo con el partido, la agenda concentra iniciativas en asuntos como seguridad ciudadana, protección de niños, niñas y adolescentes, acceso a vivienda, desarrollo social, educación, energía, transporte, economía y fortalecimiento institucional

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Proyecto para reconocer el legado de Germán Vargas Lleras

Uno de los proyectos busca honrar la memoria y reconocer el legado de Germán Vargas Lleras, mediante la continuidad de políticas públicas relacionadas con vivienda, infraestructura, agua potable, saneamiento básico y conectividad - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El primero de los proyectos presentados busca establecer mecanismos para mantener la continuidad de políticas públicas relacionadas con vivienda e infraestructura. En la exposición de la iniciativa, Cambio Radical señala que Germán Vargas Lleras tuvo una trayectoria vinculada con la ejecución de obras y con políticas de vivienda, agua potable, saneamiento básico, infraestructura y conectividad.

La propuesta plantea crear el programa “Mi Casa Ya – Germán Vargas Lleras” como un instrumento permanente para facilitar el acceso de los hogares colombianos a vivienda de interés social y prioritario.

El proyecto también contempla medidas para reducir el déficit habitacional y evitar que los cambios de administración interrumpan programas de vivienda. Para ello, propone garantizar una programación plurianual de los recursos que permita realizar una planeación de largo plazo y avanzar en la ejecución de proyectos considerados estratégicos.

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Dentro de sus disposiciones también se encuentra la priorización de obras que ya estén en ejecución, con el propósito señalado por la colectividad de evitar proyectos inconclusos y pérdidas de recursos públicos. La iniciativa plantea, además, que los proyectos de vivienda estén acompañados por infraestructura y servicios como agua potable, saneamiento básico, movilidad, servicios públicos y conectividad.

Otro de los componentes es la creación del Sistema Nacional de Transformación Territorial “Germán Vargas Lleras”, concebido como un mecanismo de coordinación entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales. Según el comunicado, este sistema permitiría mejorar la planeación y ejecución de proyectos regionales y fortalecer la articulación entre la Nación, los departamentos y los municipios.

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El proyecto contempla igualmente mecanismos de seguimiento, evaluación de resultados y transparencia para los proyectos estratégicos. También propone fortalecer la descentralización y otorgar mayor participación a las necesidades y prioridades regionales en la definición de las inversiones.

La iniciativa establece que el Sistema Nacional de Transformación Territorial se apoyará en herramientas institucionales existentes y no implicará la creación de una nueva entidad ni de cargos adicionales. Entre sus objetivos también están cerrar brechas territoriales mediante inversiones en infraestructura, servicios públicos, vivienda y conectividad, así como garantizar que determinadas políticas puedan trascender los periodos de gobierno.

Seguridad, energía y protección de niños y mujeres

La agenda incluye un proyecto para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la reincidencia, con medidas dirigidas a mejorar la respuesta frente a capturas en flagrancia y fortalecer la coordinación entre Policía, Fiscalía y Rama Judicial - crédito Prensa Cambio Radical

La segunda iniciativa presentada busca fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la reincidencia. El proyecto plantea dar atención prioritaria a las capturas en flagrancia, establecer mecanismos para identificar objetivamente la reincidencia y promover mayores sanciones. También propone fortalecer la coordinación entre Policía, Fiscalía y Rama Judicial, así como la protección de víctimas y comunidades y los sistemas de información para apoyar la política criminal.

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En materia energética, Cambio Radical presentó un proyecto para reconocer la seguridad energética como derecho e interés colectivo. La propuesta busca garantizar un suministro confiable, continuo y estable y contempla planeación de largo plazo, estabilidad regulatoria, protección de la autosuficiencia energética y medidas relacionadas con una transición energética responsable.

La bancada también radicó una iniciativa para prevenir, atender, investigar y reparar las violencias contra la mujer. Entre las medidas planteadas están el fortalecimiento de las Casas de Justicia y las Comisarías de Familia, la detección temprana y atención a víctimas, y la creación de una Dirección Especializada en la Fiscalía.

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El proyecto propone además un sistema único e interoperable de información, sanciones para el acoso sexual en espacios públicos y transporte, y mecanismos de atención jurídica, psicológica y reparación integral.

En transporte público, otra iniciativa propone establecer tarifas diferenciales para poblaciones que requieren especial protección. El proyecto contempla gratuidad para personas mayores y personas con discapacidad, además de tarifas diferenciales para estudiantes universitarios y un esquema de cofinanciación entre la Nación y las entidades territoriales.

La agenda incluye también una propuesta para fortalecer las garantías procesales durante las averiguaciones preliminares de la Superintendencia de Industria y Comercio. El proyecto establece un plazo máximo para estas actuaciones, garantiza el derecho de defensa desde su inicio, regula las visitas de inspección y plantea medidas para proteger información empresarial y datos personales.

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En relación con la protección de menores, la bancada presentó un proyecto de Acto Legislativo que busca permitir, de manera excepcional, la prisión perpetua revisable y reducible para adultos responsables de violación y homicidio doloso agravado contra niños, niñas y adolescentes.

La propuesta establece una primera revisión judicial después de 20 años de prisión efectiva, seguida de revisiones posteriores, periódicas y de oficio. También contempla que la resocialización comience desde el inicio de la ejecución de la pena y que una eventual libertad dependa de una decisión judicial.

Educación, San Andrés y nuevas iniciativas anunciadas

Cambio Radical anunció que esta agenda corresponde a una primera fase de iniciativas legislativas presentadas al Congreso - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Entre los proyectos restantes figura una iniciativa de educación sin barreras, dirigida a estudiantes que no puedan asistir regularmente a clases por condiciones de salud o barreras asociadas a una discapacidad. El proyecto plantea lineamientos para educación virtual asistida, acompañamiento docente, ajustes curriculares y de evaluación, conservación de la matrícula y retorno progresivo al aula.

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Otra propuesta, denominada “loncheras todo el año”, busca garantizar atención alimentaria durante los recesos escolares para estudiantes en situación de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad. La iniciativa plantea ampliar progresivamente la cobertura y utilizar la institucionalidad existente, sin crear un nuevo programa.

La bancada también presentó un proyecto para desincentivar el porte ilegal de armas, que incluye restricciones a la detención domiciliaria en estos casos y la creación de una política pública de desarme y control de armas.

En el ámbito digital, se presentó una iniciativa para prevenir la piratería de transmisiones deportivas. Entre sus medidas están el bloqueo de transmisiones ilegales en tiempo real, el monitoreo tecnológico, la cooperación entre autoridades y proveedores de internet y sanciones administrativas. El proyecto plantea bloquear nuevas transmisiones ilegales en un plazo máximo de 15 minutos.

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Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el partido presentó propuestas sobre salario mínimo diferencial, subsidio al transporte de GLP y utilización del mecanismo de Obras por Impuestos para financiar proyectos de infraestructura y servicios - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina fueron anunciadas tres iniciativas. Una propone establecer un salario mínimo diferencial para compensar el mayor costo de vida en el archipiélago, junto con un auxilio de transporte diferencial y medidas de apoyo para pequeñas y medianas empresas.

Otra busca subsidiar el transporte del Gas Licuado de Petróleo que llega por cilindros a San Andrés, con recursos del Presupuesto General de la Nación. El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda definirían anualmente los recursos, mientras que la Superintendencia de Servicios Públicos tendría a su cargo la vigilancia de la aplicación del subsidio.

La tercera iniciativa para el archipiélago busca establecer el mecanismo de Obras por Impuestos para financiar proyectos de agua potable, salud, educación, energía, transporte, conectividad e infraestructura productiva, cultural y deportiva. La propuesta contempla un cupo adicional sin afectar los recursos de la Bolsa Paz.

Finalmente, Cambio Radical presentó un proyecto para fortalecer la Cátedra de Paz. La iniciativa plantea establecer una hora semanal o 40 horas anuales, ampliar los contenidos sobre derechos humanos, memoria, equidad y participación, fortalecer la formación docente y articular la asignatura con convivencia, mediación y justicia restaurativa.

La colectividad indicó que esta presentación corresponde a la primera fase de una agenda que contempla nuevas iniciativas, entre ellas una reforma integral al sistema de salud, una reforma a la justicia y proyectos relacionados con seguridad, reactivación económica, fortalecimiento institucional y generación de oportunidades.

“Desde el Congreso trabajaremos para recuperar el rumbo del país con iniciativas responsables que respondan a las necesidades de los colombianos. Nuestro compromiso es impulsar las reformas que Colombia necesita para reconstruir sus instituciones, fortalecer la seguridad, proteger a las familias y generar oportunidades de desarrollo”, señaló el codirector del partido Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras.