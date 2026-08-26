Colombia

Aldesarrollo despachó más de 8 toneladas de ayuda para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: así se movilizó la asistencia

Los cargamentos incluyen alimentos de primera necesidad, agua potable, medicamentos y colchonetas para atender las necesidades más urgentes de las víctimas

Aldesarrollo concentró la primera entrega de asistencia humanitaria en Cali y Quibdó - crédito Suministrada a Infobae Colombia
Aldesarrollo concentró la primera entrega de asistencia humanitaria en Cali y Quibdó - crédito Suministrada a Infobae Colombia
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La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) entregó más de 8 toneladas de asistencia humanitaria para atender a las familias afectadas por el sismo de magnitud 7,4 registrado en Colombia, el 10 de agosto de 2026.

La ayuda está destinada a mitigar los impactos del desastre en las zonas con mayores afectaciones en la infraestructura y en la población, de acuerdo con los reportes de la entidad que reúne universidades públicas de Colombia para desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación junto al Estado.

Los cargamentos enviados contienen alimentos de primera necesidad, agua potable, medicamentos y colchonetas. Las entregas se concentraron en las ciudades de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, y Quibdó, en el departamento del Chocó, con el objetivo de brindar condiciones mínimas de habitabilidad temporal a las personas golpeadas por la emergencia.

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Aldesarrollo aseguró que la primera entrega de ayuda no será la última y anunció la continuidad del operativo durante las próximas semanas - crédito Suministrada a Infobae Colombia
Aldesarrollo aseguró que la primera entrega de ayuda no será la última y anunció la continuidad del operativo durante las próximas semanas - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Impacto general de la emergencia en el país, de acuerdo con los reportes oficiales

De acuerdo con el balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), emitido con corte al 26 de agosto de 2026, el movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, Chocó: el reporte oficial contabiliza afectaciones directas en 16 departamentos y 494 municipios del territorio nacional.

Las cifras preliminares consolidadas por las autoridades registran más de 406.000 personas afectadas, 331 personas fallecidas, 4.449 heridos y 240 ciudadanos reportados como desaparecidos.

El evento sísmico dejó además daños estructurales severos en viviendas, edificaciones públicas, centros de salud, instituciones educativas, vías de transporte, puentes, aeropuertos y redes de acueducto.

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Según el balance de la Ungrd, con corte al 26 de agosto de 2026, el sismo afectó directamente a 16 departamentos y 494 municipios del país - crédito @UNGRD/X
Según el balance de la Ungrd, con corte al 26 de agosto de 2026, el sismo afectó directamente a 16 departamentos y 494 municipios del país - crédito @UNGRD/X

Compromiso institucional y logístico de Aldesarrollo

Frente a la escala de los daños, la entidad ejecutora y sus organizaciones aliadas emitieron una postura formal sobre el proceso de atención a las comunidades.

Aldesarrollo confirmó que esta primera entrega representa el inicio de una intervención proyectada para el mediano plazo en los territorios vulnerados por el fenómeno natural. “Esta primera entrega es solo el comienzo de una respuesta sostenida frente a la crisis”, precisaron voceros de la organización al ratificar la continuidad del operativo.

La entidad reafirmó su compromiso de mantener activas las rutas de recolección y logística durante las próximas semanas, asegurando que el flujo de recursos no se detendrá hasta responder de manera integral a las necesidades de las comunidades golpeadas por la tragedia.

Aldesarrollo y sus aliados hicieron un llamado a mantener los canales de donación y apoyo comunitario durante la etapa de recuperación y reconstrucción - crédito Suministrada a Infobae Colombia
Aldesarrollo y sus aliados hicieron un llamado a mantener los canales de donación y apoyo comunitario durante la etapa de recuperación y reconstrucción - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Ante la dimensión de la tragedia en el occidente del país, la organización social y sus aliados estratégicos hicieron una convocatoria pública a la ciudadanía para sostener los canales de donación y apoyo comunitario durante la fase de reconstrucción.

Integrantes de Aldesarrollo enfatizaron que cada aporte, por pequeño que sea, resulta determinante para movilizar el apoyo colectivo, llevar recursos esenciales a la región del Chocó y marcar una diferencia crítica en la recuperación de la población afectada.

Paralelamente a la distribución de víveres y medicamentos, los organismos de socorro y las autoridades territoriales continúan con las labores de rescate y la verificación de daños en las zonas rurales de difícil acceso. Las evaluaciones han incluido la atención a los animales de la región, logrando el rescate de varios ejemplares entre los escombros.

Desde el estadio El Campín, voluntarios recogieron toneladas de ayudas para damnificados del terremoto del 10 de agosto - crédito Fernando Vergara/AP Foto
Desde el estadio El Campín, voluntarios recogieron toneladas de ayudas para damnificados del terremoto del 10 de agosto - crédito Fernando Vergara/AP Foto

La Ungrd aclaró que los datos sobre víctimas y daños materiales tienen carácter preliminar. Los equipos técnicos continúan en el terreno realizando los censos correspondientes para ajustar los requerimientos de la fase de reconstrucción en los 16 departamentos afectados.

Por el momento, todas las autoridades mantienen su atención puesta en la región, ya que, aunque las ciudades previamente mencionadas registraron daños, también se han presentado otras emergencias que requieren atención, como el sismo de magnitud 5,4 ocurrido en Los Santos, Santander, y los incendios forestales registrados en diferentes zonas del país debido a la creciente influencia del fenómeno de El Niño.

Estas situaciones hacen parte de los retos que enfrenta el nuevo gobierno, que lleva menos de un mes en funciones.

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