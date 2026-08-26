Reforzarán la seguridad de la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, tras recibir amenazas contra ella y su familia

Adriana Magali Matiz Vargas, gobernadora del Tolima, denunció amenazas contra su vida y la de integrantes de su familia - crédito Gobernación del Tolima

Guardar

La seguridad de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, será reforzada luego de que la mandataria denunciara amenazas contra su vida y la de integrantes de su familia.

La decisión contempla aumentar la vigilancia en los alrededores de las sedes oficiales y revisar las medidas de protección destinadas a la funcionaria.

El anuncio ocurre mientras el departamento enfrenta una temporada de incendios forestales que ha llevado a las autoridades a investigar el origen de varias conflagraciones. Matiz señalo que existen elementos para considerar que algunos de estos hechos podrían no responder únicamente a las condiciones climáticas.

El Tolima es el departamento más afectado por la actual temporada de incendios forestales - crédito @gobertolima/Instagram

La gobernadora ya puso esa situación en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Su insistencia en establecer qué hay detrás de los incendios se suma a una postura que, según funcionarios del departamento, le ha generado reacciones de sectores violentos.

PUBLICIDAD

El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, entregó nuevos detalles sobre la situación en declaraciones a La Voz del Pueblo de Ibagué y confirmó que esta es la primera vez que se conocen amenazas directas contra Matiz desde que asumió la Gobernación.

Bocanegra sostuvo que la mandataria ha mantenido una postura definida frente a los problemas de seguridad del departamento y que su intención de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos habría generado reacciones de sectores violentos. “Desde hace dos años que está frente a la Gobernación, su liderazgo ha sido muy claro respecto a hacer prevalecer la seguridad de los tolimenses”, sostuvo el funcionario.

PUBLICIDAD

La seguridad alrededor de las sedes de la Gobernación del Tolima será reforzada ante la nueva alerta conocida por las autoridades - crédito Gobernación de Tolima

El secretario aseguró que las intimidaciones están documentadas y que las autoridades no desestimarán ningún mensaje dirigido contra la gobernadora o contra la administración departamental. Además, hizo un llamado a los habitantes del Tolima para contribuir a la protección de la mandataria.

“Hoy tenemos entre todos que cuidarnos los tolimenses y cuidar a nuestra gobernadora de su integridad, y no desestimamos ninguna de las expresiones que estos incendiarios verbales realizan sobre la gobernadora o sobre el Gobierno Departamental”, afirmó Bocanegra.

La alerta también se relaciona con otros hechos recientes que han complicado el panorama de seguridad en el departamento. El funcionario mencionó ataques con drones, acciones contra la fuerza pública y un ataque ocurrido recientemente que dejó a un soldado herido.

PUBLICIDAD

“Llama poderosamente la atención, primero, lo del ataque con drones; segundo, lo de anoche nuevamente, ataque y un soldado herido; y ahora la amenaza directa a la gobernadora”, señaló.

La gobernadora Adriana Matiz pidió investigar el origen de los incendios forestales registrados en diferentes zonas del Tolima- crédito @AdrianaMatizTol/X

Bocanegra indicó que las autoridades mantienen especial atención en municipios como Ataco, Planadas y Rioblanco, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con diferentes hechos violentos. Entre los casos mencionó el asesinato de dos policías, ataques contra instalaciones públicas y un aumento de la extorsión en algunas zonas del Tolima.

Frente a este panorama, el Gobierno departamental también mantiene el refuerzo de la seguridad en las instalaciones oficiales. La Policía Metropolitana de Ibagué (Metib) tiene a su cargo la vigilancia externa de estos espacios, mientras que en el interior existe un sistema administrado por la Secretaría Administrativa y respaldado por seguridad privada.

PUBLICIDAD

Las medidas buscan reducir los riesgos para la gobernadora y para las personas que diariamente ingresan a las sedes de la administración departamental, entre funcionarios, contratistas y ciudadanos.

Aunque no se estableció públicamente una relación directa entre las amenazas y los incendios forestales, las declaraciones del secretario vuelven a poner el foco sobre la postura de Matiz frente a las situaciones de seguridad que afectan al departamento. La gobernadora insiste en que se investigue si algunas de las conflagraciones registradas recientemente tuvieron un origen distinto a las condiciones climáticas.

Esa posición, sumada a sus pronunciamientos frente a los grupos violentos, forma parte del contexto en el que se conocieron las intimidaciones.