Colombia

Katherine Miranda reaccionó a la designación del ‘Gabinete por la vida’ de Petro: “¿Cuándo empezará a cambiar a los ministros imaginarios?”

La exrepresentante a la Cámara, que pasó de ser aliada a opositora del expresidente, aprovechó para lanzar una fuerte crítica a sus recientes anuncios y puso en duda la legitimidad y proyección política del grupo dirigido por Iván Cepeda con miras a una eventual candidatura presidencial en 2030

- crédito César Carrión/Presidencia - @KatheMirandaP/X
Katherine Miranda se despachó contra Gustavo Petro por cuenta de la creación del denominado 'Gabinete por la Vida'- crédito César Carrión/Presidencia - @KatheMirandaP/X
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La designación del denominado ‘Gabinete por la Vida’ por parte del expresidente de la República Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, que se dio el miércoles 26 de agosto, desató una dura respuesta de la exrepresentante Katherine Miranda, que cuestionó el grupo de exministros escogidos por el líder de izquierda para hacer una especie de control político severo a los funcionarios del mandatario Abelardo de la Espriella.

Miranda, que no logró pasar al Senado (luego de haber sido representante a la Cámara en el periodo 2022-2026) y se quedó al margen de la presente legislatura, como también sucedió con otras figuras del partido Alianza Verde como Angélica Lozano, lanzó una serie de comentarios en la red social X, en relación con esta iniciativa del progresismo, que se asemejaría a la que empleó el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cuando perdió las elecciones de 2006 ante Felipe Calderón.

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Katherine Miranda y su respuesta a Gustavo Petro
La exrepresentante Katherine Miranda lanzó una dura respuesta al expresidente Gustavo Petro por la creación del 'Gabinete de la Vida' - crédito @KatheMirandaP/X

“¿Cuándo empezará a cambiar Petro a los ministros imaginarios? ¿Cuánto le durará este gabinete?”, dijo la exrepresentante a la Cámara, que en un mensaje anterior había calificado de “patético” el gabinete alterno de Petro y sostuvo que está integrado por “los mismos que hoy tienen al país en una grave crisis económica, de salud y de seguridad”, en una serie de señalamientos con los que reaccionó a lo dicho por el exgobernante.

¿Qué es el ‘Gabinete por la Vida’ que anunciaron Petro y Cepeda?

El ‘Gabinete por la Vida’, también descrito como gabinete alternativo o gabinete alterno, fue presentado en la mañana del miércoles 26 de agosto. Estará encabezado por Iván Cepeda, senador de la República, y por Gustavo Petro, y, como se mencionaba, busca fiscalizar cartera por cartera al gobierno de De la Espriella. También plantea control político, veeduría permanente, trabajo articulado con la bancada del Pacto Histórico.

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El gabinete del Pacto Histórico hará veeduría permanente al Gobierno nacional - crédito suministrado a Infobae Colombia
El gabinete del Pacto Histórico anunció que hará veeduría permanente al Gobierno nacional - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Como movimiento político con la mayor fuerza e influencia, asumimos la oposición con responsabilidad. El Gabinete por la Vida, en conjunto y coordinación con nuestra bancada parlamentaria y una alianza amplia de fuerzas políticas y sociales, no solamente señalará lo que está mal, sino que contribuirá para lo que debe venir en el país”, expresó Cepeda, que será una estrategia con miras a los próximos comicios presidenciales.

Entre los integrantes mencionados aparecen los exministros y exfuncionarios Irene Vélez, Daniel Rojas Medellín, Antonio Sanguino, Guillermo Alfonso Jaramillo, Yolanda Villavicencio, Astrid Cáceres, Felipe Harman, Juan David Correa, Gustavo Bolívar, Jaime Dussán, Andrés Camacho y Germán Ávila; al igual que la exsenadora Clara López, que tendrán tareas específicas para hacer una especie de veeduría al nuevo Gobierno.

Gustavo Petro - Iván Cepeda - Réplica Pacto Histórico
El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda serán los líderes de la oposición del Pacto Histórico - crédito suministrada a Infobae Colombia

Algunos de ellos, de acuerdo con su experiencia, ya tienen carteras asignadas. Ávila quedó a cargo de Hacienda, Jaramillo de Salud, Rojas de Educación, Sanguino de Trabajo, Camacho de Minas y Energía, Correa de Cultura, Rosa Villavicencio de Relaciones Exteriores y Vélez de Ambiente; en una oposición que será, según Cepeda, “plural, responsable y propositiva” y hacer control efectivo de las acciones del Gobierno.

Entre los primeros temas que mencionó figura la crisis derivada del terremoto del 10 de agosto y de una sequía grave asociada al fenómeno del Superniño. “Hemos visto cómo se pretende aprovechar la tragedia de millones de compatriotas damnificados por el terremoto para avanzar en una agenda de restauración neoliberal. Esta conducta, además de políticamente irresponsable, es profundamente inmoral”, dijo Cepeda.

El senador también cuestionó reformas anunciadas por el actual mandato, como la privatización de la educación pública y cambios en la política petrolera; y expresó reparos por una eventual cesión de soberanía a Estados Unidos e Israel y por lo que describió como una banalización de la política pública. Con ello, quedó en firme la estrategia progresista para hacerle contrapeso a la administración de Abelardo de la Espriella.

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