Ciclovía Nocturna cerrará más de 94 kilómetros de vías en Bogotá este jueves 27 de agosto: consulte los cierres y rutas alternas

Bogotá realizará la Ciclovía Nocturna “Paseo bajo las Estrellas” este jueves 27 de agosto con más de 94 kilómetros de cierres viales entre las 4:00 y las 11:59 p. m. - crédito Idrd

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Bogotá vivirá este jueves 27 de agosto de 2026 una nueva edición de la Ciclovía Nocturna “Paseo bajo las Estrellas”, con el cierre de más de 94 kilómetros de vías en distintos sectores de la ciudad entre las 6:00 p. m., y las 11:59 p. m.

En el contexto del 29.º Festival de Verano, la jornada ofrecerá a ciclistas, patinadores, corredores y caminantes la oportunidad de recorrer gratuitamente las principales avenidas y calles de la capital bajo un esquema especial de movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que los corredores tradicionales de la Ciclovía, como la carrera Séptima, la calle 116, la avenida Boyacá y la avenida calle 26, estarán habilitados exclusivamente para el disfrute de peatones y deportistas.

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La Ciclovía Nocturna del Festival de Verano habilitará corredores como la carrera Séptima, la calle 116, la avenida Boyacá y la calle 26 para peatones y deportistas - crédito Idrd/X

Principales cierres viales por sectores durante la Ciclovía Nocturna

Durante la jornada, se aplicarán cierres viales en corredores clave del norte, centro y sur de Bogotá para garantizar la seguridad y la movilidad activa de los participantes.

En el norte de la capital estarán cerradas la avenida Boyacá, la avenida Córdoba (carrera 55), la avenida carrera 15, la avenida carrera Novena, la calle 116, la calle 147 y la avenida calle 170. Estos cierres facilitarán el flujo exclusivo de la Ciclovía en las zonas residenciales y comerciales de mayor afluencia.

En el centro de Bogotá, la movilidad se verá restringida en la calle 72, la carrera Séptima, la calle 26 (avenida El Dorado), la carrera 60 y nuevamente la avenida Boyacá.

En el su de Bogotá, los cierres viales afectarán la carrera 50, la carrera Séptima, la calle 17 Sur y la avenida Boyacá.

Estos corredores conectan puntos neurálgicos del evento, como la Plaza de Bolívar y los parques principales, asegurando la integración de la programación recreativa y cultural prevista.

Los cierres viales en el norte de Bogotá incluirán la avenida Boyacá, la avenida Córdoba, la carrera 15, la carrera Novena, la calle 116, la calle 147 y la calle 170 - crédito Idrd/X

Recorrido, cultura y movilidad durante el “Paseo bajo las Estrellas”

La edición nocturna de la Ciclovía contempla el recorrido por los principales ejes viales de la ciudad, incluyendo la carrera Séptima desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 60. Este tramo será escenario del Ciclopaseo Distritos Creativos, una iniciativa liderada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, que busca articular el deporte con la vida cultural y creativa de Bogotá.

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Durante el recorrido, los participantes podrán disfrutar de experiencias en puntos como el Parque Santander, la Plazoleta Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies, donde estará presente el Cefe Móvil. Además, la actividad incluirá intervenciones performáticas, una estación de serigrafía y otras propuestas culturales para acercar a la ciudadanía a los Distritos Creativos y resaltar el papel del arte y la creatividad en la transformación urbana.

La carrera Séptima contará también con estaciones recreativas en las calles 15, 28 y 60, integrando la oferta cultural y deportiva. Según la programación oficial, las inscripciones para el Ciclopaseo Distritos Creativos estuvieron abiertas hasta el 23 de agosto, permitiendo la participación de personas de todas las edades.

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El recorrido de la Ciclovía Nocturna incluirá actividades en el Parque Santander, la Plazoleta Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies con presencia del CEFE Móvil y propuestas culturales - crédito Idrd

Operativo de seguridad y recomendaciones para los asistentes

Desde las 3:30 p. m., el Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital se activará en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el fin de realizar seguimiento permanente a la jornada y coordinar la respuesta ante cualquier incidente.

El C4 articulará capacidades tecnológicas, operativas y humanas para atender emergencias y garantizar la seguridad de los asistentes. Las autoridades recomiendan a quienes participen en la Ciclovía Nocturna:

Verificar previamente las condiciones mecánicas de sus bicicletas

Portar casco

Luces y elementos reflectivos

Así como atender las indicaciones de los Guardianes de la Ciclovía durante todo el recorrido.

La entidad distrital señaló que las medidas buscan reducir riesgos y facilitar el desplazamiento seguro en un evento que espera la concurrencia de miles de bogotanos.

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