Colombia

Iglesia pide no relegar Acuerdo de Paz mientras Colombia atiende emergencia por terremoto

Monseñor Héctor Fabio Henao llamó a mantener la atención sobre desarrollo rural, reparación de víctimas y economías lícitas

Villavicencio. Septiembre 07 de 2017. Monseñor Héctor Fabio Henao, Secretario Nacional de Pastoral, hablo de la visita y lo que significa la visita del Papa a Villavicencio. (Colprensa - Diego Pineda)
Monseñor Héctor Fabio Henao llamó a mantener la atención sobre desarrollo rural, reparación de víctimas y economías lícitas. (Colprensa - Diego Pineda)
Guardar

La atención a la emergencia provocada por el terremoto no debe desplazar otras prioridades sociales y territoriales del país. Ese fue el llamado de monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, quien pidió al Gobierno mantener en la agenda asuntos como el desarrollo rural, la implementación del Acuerdo de Paz y el fortalecimiento de economías lícitas en comunidades vulnerables.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Henao reconoció que la atención a las víctimas del sismo y la reconstrucción de poblaciones afectadas exigen un esfuerzo enorme de solidaridad nacional. Sin embargo, advirtió que esa urgencia no puede llevar a olvidar compromisos estructurales con regiones que llevan años esperando mayor presencia estatal.

PUBLICIDAD

Indudablemente que la atención al terremoto, a las víctimas, la reconstrucción de tantas vidas humanas, no solamente la reconstrucción material de ciudades, poblaciones enteras del país, va a requerir un esfuerzo muy grande y una solidaridad enorme de toda la nación colombiana. Eso es una urgencia, pero al lado de eso no hay que olvidar otras prioridades”, afirmó el religioso.

Entre esas prioridades, Henao mencionó de manera directa el desarrollo rural y la situación de comunidades que han sufrido por falta de garantías, violencia o ausencia institucional. Su mensaje apunta a que la respuesta estatal combine atención inmediata por el desastre con una mirada de largo plazo sobre territorios históricamente afectados.

PUBLICIDAD

Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria
Monseñor Héctor Fabio Henao llamó a mantener la atención sobre desarrollo rural, reparación de víctimas y economías lícitas - crédito caritascolombiana.org

Justicia y reparación para las víctimas

El delegado de la Iglesia insistió en que las decisiones del Gobierno deben conservar una perspectiva de justicia y derechos. Según dijo, ese enfoque es clave para no perder de vista a quienes han sido víctimas de distintas formas de afectación durante años, más allá de la coyuntura del terremoto.

Lo que invitamos es a que se mantenga una perspectiva de justicia, que enfoque en la reparación de las víctimas y en devolver el goce efectivo de derechos a todos los que han sufrido a lo largo de los años por distintas afectaciones”, señaló Henao.

El llamado también incluye el cumplimiento del Acuerdo de Paz, que este año llega a una década de su firma. Para monseñor, el reto no está solamente en mantener vigente lo pactado, sino en convertir esos compromisos en realizaciones concretas para las comunidades.

Henao afirmó que uno de los grandes desafíos sigue siendo construir paz desde los territorios. Su planteamiento se centra en que la paz no puede medirse únicamente por documentos o decisiones institucionales, sino por la manera en que las comunidades recuperan tranquilidad, protección y capacidad de vivir sin miedo.

Paz desde las comunidades

Porque la comunidad vive en paz cuando comienza a sentir un clima de protección, cuando está viviendo fuera del miedo, que es lo que ha dominado muchos años en varios sectores en las comunidades”, sostuvo monseñor Héctor Fabio Henao.

Cinco manos, pluma estilográfica, pergamino con "Acuerdo de Paz Esquipulas II - 1987", firmas, siluetas de armas, palomas blancas, mapa de Centroamérica.
Acuerdos de paz en Colombia - VisualesIA ScribNews

La frase resume el fondo de su advertencia: mientras el país concentra esfuerzos en atender la emergencia del sismo, no puede bajar la guardia frente a las condiciones que afectan diariamente a poblaciones rurales, víctimas del conflicto y comunidades que necesitan garantías para reconstruir sus proyectos de vida.

El religioso también hizo un llamado a fortalecer los cultivos legales y las economías lícitas como alternativas reales para las comunidades más vulnerables. Esta petición conecta la implementación de paz con oportunidades económicas, presencia institucional y protección de derechos.

Para Henao, el país debe avanzar hacia una práctica enfocada en la reparación y la restitución de derechos. “Queremos que el país vea cada vez más una práctica enfocada hacia la reparación y la restitución de derechos”, concluyó.

El mensaje de la Iglesia llega en un momento en el que la emergencia por el terremoto concentra buena parte de la atención pública y de los recursos institucionales. Su llamado busca que esa respuesta no se separe de otras deudas históricas del Estado con regiones rurales, víctimas del conflicto y comunidades que siguen reclamando desarrollo, seguridad y paz efectiva.

Temas Relacionados

Iglesia católicaAcuerdo de PazHéctor Fabio Henaoterremoto en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 100 Emberá Katío llegan desplazados a Medellín tras huir de la violencia en Chocó

La comunidad salió de la zona rural de Quibdó por amenazas, hostigamientos y ataques contra líderes presuntamente atribuidos al ELN

Más de 100 Emberá Katío llegan desplazados a Medellín tras huir de la violencia en Chocó

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy miércoles 26 de agosto en VIVO: autoridades trabajan para garantizar la atención en la noche y la madrugada

Las conflagraciones son más frecuentes en julio, agosto, diciembre y enero. La Ungrd atienden distintas emergencias reportadas en el país, ocasionadas por el fenómeno de El Niño y otros motivos

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy miércoles 26 de agosto en VIVO: autoridades trabajan para garantizar la atención en la noche y la madrugada

Multa por hacer una fiesta en casa: esto dicen el Código de Policía y las normas de ruido

En Colombia, estas situaciones están contempladas dentro del marco legal del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Multa por hacer una fiesta en casa: esto dicen el Código de Policía y las normas de ruido

Hallan cuerpo sin vida dentro de una caneca en Ciudad Bolívar: dos personas fueron capturadas

Un tercer involucrado logró escapar durante la intervención policial, mientras la SIJÍN y el CTI adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso

Hallan cuerpo sin vida dentro de una caneca en Ciudad Bolívar: dos personas fueron capturadas

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este martes 25 de agosto

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este martes 25 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

Blessd sorprendió a sus fanáticos tras anunciar una nueva colaboración con Anuel AA, en medio de su gira por Latinoamérica

Tricky, leyenda del trip-hop y de los años 90, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Los secretos detrás de Fernanda del Carpio en ‘Cien Años de Soledad’: “Gabo estaría superorgulloso de que le dijeran que ese personaje era vomitable”

Omar Courtz anunció su regreso a Colombia con el ‘Por Si Mañana No Estoy World Tour’: fecha, lugar y precios

Deportes

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Deportes Tolima le dijo adiós a la Copa Libertadores 2026: fue eliminado por Independiente del Valle con derrota 3-1 en Quito

Deportes Tolima se llevó una millonada de la Copa Libertadores: este es el premio tras caer ante Independiente del Valle

Adolfo ‘El Tren’ Valencia, leyenda del fútbol colombiano, aconsejó a Julián Álvarez en medio de su salida del Atlético de Madrid para el Barcelona

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, afirmó hasta cuándo utilizará al colombiano Nelson Deossa