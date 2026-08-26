Hallan cuerpo sin vida dentro de una caneca en Ciudad Bolívar: dos personas fueron capturadas

Dos personas quedaron a disposición de las autoridades, mientras un tercer involucrado logró escapar. - crédito Policía Nacional/Montaje Infobae

Guardar

Durante la noche del lunes 24 de agosto, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una caneca plástica en el sector de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

El hallazgo se produjo durante los patrullajes de control que adelantaba la Policía en la zona. Según la información preliminar, los uniformados observaron a tres personas que transitaban por la vía pública mientras transportaban una caneca y decidieron abordarlas para realizar una verificación.

Al revisar el recipiente, los agentes encontraron en su interior el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años. Durante el procedimiento, dos de las personas fueron capturadas y una tercera logró escapar.

PUBLICIDAD

Esto se sabe del hallazgo en Sierra Morena

El teniente coronel Óscar Iván Flórez explicó a CityTV cómo se desarrolló el procedimiento.

“En las últimas horas, en el sector de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, se presentó un hecho en el cual tres personas, quienes transportaban una caneca plástica, son interceptadas por nuestras zonas de atención, las cuales se encuentran en actitud sospechosa”, señaló el oficial.

De acuerdo con su explicación, los uniformados procedieron a verificar a los tres individuos y, durante la intervención, uno de ellos consiguió huir. Los otros dos fueron puestos bajo custodia.

Posteriormente, los policías inspeccionaron la caneca que transportaban y encontraron el cuerpo sin vida.

“Al momento de revisar el interior de esta caneca plástica se encuentra el cuerpo sin vida de un masculino de aproximadamente 40 años”, indicó Flórez.

PUBLICIDAD

La información conocida hasta el momento no establece la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que se produjo su muerte.

Uniformados realizaron la intervención durante labores de patrullaje y control en Sierra Morena - crédito PONAL

¿Qué se sabe de las personas detenidas?

Luego del procedimiento, los uniformados realizaron la verificación de los antecedentes de las dos personas que quedaron bajo custodia.

Según explicó el teniente coronel Flórez, ambos presentan antecedentes por diferentes hechos. El oficial también indicó que uno de ellos es de nacionalidad extranjera.

“A estas dos personas se les hace la verificación de sus antecedentes, los cuales presentan delitos por diferentes hechos. Uno de ellos igualmente es de nacionalidad extranjera. En este momento se adelantan diferentes actividades de investigación y las dos personas son presentadas ante las autoridades competentes”, detalló.

PUBLICIDAD

Las personas fueron presentadas ante las autoridades correspondientes para continuar con el proceso judicial.

La información preliminar suministrada por la Policía no establece que los detenidos sean responsables de la muerte del hombre encontrado en el recipiente. La posible participación de cada uno deberá determinarse dentro de las actuaciones judiciales.

Integrantes de la SIJÍN y el CTI adelantan las investigaciones para esclarecer el caso. - crédito CTI

SIJÍN y CTI buscan esclarecer lo ocurrido

Tras la confirmación del hallazgo, las autoridades activaron las labores investigativas para establecer las circunstancias del caso.

En el proceso participan integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes adelantan las actuaciones necesarias para reconstruir la secuencia de los hechos.

PUBLICIDAD

Las autoridades deberán establecer, entre otros aspectos, qué ocurrió con la víctima antes de ser encontrada dentro de la caneca y cuál fue la participación de las personas que fueron detenidas, además de avanzar en la ubicación del tercer individuo que escapó durante el procedimiento.

Por ahora, tampoco se ha informado públicamente la identidad del hombre hallado ni se han establecido las circunstancias de su muerte.

Otro caso en Bogotá: encuentran cuerpo de un feto en un botadero de basura en Suba

Investigan el hallazgo de un bebé sin vida en un basurero de Suba - crédito @PasaenBogota/ X

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de un feto envuelto en una bolsa plástica en un botadero ilegal de basura ubicado en el sector de Caminos de Esperanza, localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso fue reportado hacia las 7:37 de la mañana del domingo 23 de agosto, en inmediaciones de la calle 145 con carrera 138A, cerca del parque Fontanar del Río.

Tras recibir el aviso de la comunidad, uniformados acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo. El área fue acordonada para permitir la realización de los actos urgentes y la inspección correspondiente.

Las labores investigativas quedaron a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con las autoridades competentes, con el propósito de establecer las circunstancias en las que el cuerpo fue abandonado e identificar a los responsables.

PUBLICIDAD

Por ahora, no se conocen las circunstancias del hecho ni hay información confirmada sobre posibles responsables. La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.