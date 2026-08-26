De la Espriella y Galán definen hoja de ruta para Bogotá: seguridad, Metro e infraestructura como prioridades

El presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán acordaron trabajar de manera articulada en proyectos estratégicos para Bogotá. - crédito @CarlosFGalan/X

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El presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, definieron este martes 25 de agosto una agenda de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el Distrito, con énfasis en seguridad, infraestructura, transporte masivo, vivienda, inversión social y proyectos estratégicos para la capital.

El encuentro se produjo el mismo día en que De la Espriella anunció la designación de la exconcejal Clara Lucía Sandoval como gerente especial para Bogotá, quien tendrá entre sus responsabilidades articular las acciones entre la Nación y la administración distrital.

Tras la reunión, realizada en el Palacio de San Carlos, el presidente destacó la necesidad de establecer una coordinación directa con la Alcaldía para avanzar en iniciativas consideradas prioritarias para la ciudad.

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“Tuvimos una muy fructífera reunión de trabajo con el alcalde para iniciar una nueva etapa de articulación directa entre el Gobierno Nacional y el Distrito, alrededor de las grandes obras, de los proyectos estratégicos, del futuro de la ciudad, de la seguridad y, por supuesto, también de la gran inversión social que requiere la ciudad”, afirmó el Jefe de Estado.

El mandatario resumió el propósito del encuentro con un mensaje dirigido a la relación entre ambas administraciones: “Bogotá necesita que trabajemos juntos”.

Metro de Bogotá, uno de los principales acuerdos

Uno de los asuntos centrales de la reunión fue el futuro del Metro de Bogotá. De la Espriella aseguró que el Gobierno garantizará su participación para que la Primera Línea del Metro continúe avanzando hasta su terminación.

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El presidente también manifestó su intención de trabajar junto con el Distrito para sacar adelante la Línea 2, avanzar en los estudios de factibilidad de la Línea 3 y comenzar la proyección de una eventual Línea 4.

“Vamos a trabajar conjuntamente para sacar adelante la línea dos. Avanzar en la factibilidad de la línea tres y comenzar a soñar y a proyectar, querido alcalde, la línea cuatro”, señaló.

De acuerdo con el mandatario, Bogotá requiere una red de transporte masivo planificada con una visión de largo plazo y bajo criterios técnicos.

“Bogotá necesita una verdadera red de transporte masivo, planeada con visión de largo plazo, sin ideología, sin sesgos políticos ni ideológicos; con rigor técnico y con cifras, como corresponde”, sostuvo.

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Galán calificó como importante el compromiso expresado por el Gobierno frente a las diferentes líneas del sistema y reiteró que el Distrito busca avanzar hacia un sistema intermodal de transporte.

“Lo que el presidente ha dicho de la línea 1, de la línea 2, de la línea 3 y de la línea 4 para Bogotá es importantísimo”, afirmó el alcalde.

De la Espriella confirmó el respaldo del Gobierno a la Primera Línea del Metro y planteó avanzar en las líneas 2 y 3 y proyectar una cuarta. - crédito Metro de Bogotá

Gobierno y Distrito revisarán el Regiotram

Dentro de la agenda de infraestructura también quedó incluido el Regiotram del Norte, proyecto destinado a fortalecer la conexión entre Bogotá y Cundinamarca.

De la Espriella aseguró que la Nación y el Distrito articularán esfuerzos alrededor de esta iniciativa, al considerar que resulta fundamental para mejorar la conectividad regional.

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El proyecto ha generado inquietudes en la administración distrital por aspectos relacionados con sus posibles impactos urbanísticos y por la manera en que podría integrarse con otros sistemas de transporte de Bogotá, entre ellos TransMilenio y el Metro.

La integración de los diferentes modos de transporte aparece así como uno de los asuntos que deberán ser revisados en la nueva etapa de coordinación entre ambas administraciones.

PTAR Canoas también está en la agenda

Otro de los proyectos mencionados por el presidente fue la PTAR Canoas, obra que calificó como estratégica para avanzar en la recuperación del río Bogotá.

La iniciativa se suma a otros proyectos de infraestructura vial, vivienda, renovación urbana y servicios públicos que, según el presidente, serán objeto de revisión y coordinación entre el Gobierno y el Distrito.

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El presidente señaló que la intención de su administración es establecer responsables, cronogramas y mecanismos de seguimiento para evitar que las reuniones institucionales se limiten a anuncios.

“No quiero reuniones que terminen en fotos o en un documento que después nadie vuelva a consultar. No quiero foros y reuniones interminables. Quiero responsables, cronogramas, seguimientos y, por supuesto, lo que más me gusta, resultados”, afirmó.

La PTAR Canoas fue señalada como una obra estratégica para avanzar en la recuperación del río Bogotá. - crédito Acueducto de Bogotá

Seguridad, una prioridad para Bogotá

La seguridad fue otro de los principales temas abordados durante el encuentro. El Jefe de Estado aseguró que esta será una “prioridad absoluta” de su gobierno y planteó un trabajo coordinado entre el Gobierno, la Alcaldía y la Fuerza Pública.

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Entre las acciones mencionadas se encuentran el fortalecimiento del pie de fuerza, la inteligencia, la tecnología y las capacidades de seguridad urbana.

“Vamos a imponer la ley como corresponde. Los bogotanos tienen derecho a caminar tranquilos por sus barrios”, manifestó el presidente.

De la Espriella también se refirió a situaciones que afectan a los ciudadanos en su vida cotidiana, como el acoso en el transporte público, la extorsión a comerciantes y la inseguridad en los entornos de estudio y trabajo.

En ese sentido, planteó que las instituciones deben actuar de manera coordinada frente al crimen organizado.

“En seguridad, el Gobierno nacional, la alcaldía y la Fuerza Pública tenemos que actuar como un solo cuerpo, como un solo equipo monolítico para enviarle un mensaje contundente al crimen organizado”, afirmó.

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La vivienda hace parte de la agenda de trabajo conjunto que Nación y Distrito buscan fortalecer para atender las necesidades de Bogotá. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Vivienda, inversión social y desarrollo urbano

La hoja de ruta acordada entre la Nación y el Distrito también contempla una agenda relacionada con vivienda, desarrollo social, infraestructura vial, renovación urbana, servicios públicos, ambiente y competitividad.

Galán destacó que la administración distrital ha trabajado en una agenda propia en materia de vivienda y aseguró que el respaldo del Gobierno permitirá fortalecer estos esfuerzos.

El alcalde también resaltó el interés de De La Espriella en profundizar la agenda social de la capital y avanzar en proyectos que requieren coordinación entre las dos administraciones.

Para Galán, el encuentro representa una nueva etapa en la relación entre Bogotá y el Gobierno, después de un periodo en el que, según afirmó, existieron dudas sobre el cumplimiento de compromisos de la Nación con la ciudad.

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“El presidente ha sido claro, vamos a cumplir todos esos compromisos, a sacar adelante esos proyectos; eso es una gran noticia para Bogotá”, sostuvo.

El alcalde añadió que las diferencias que puedan surgir entre la Nación y el Distrito serán discutidas por los canales institucionales con el propósito de alcanzar acuerdos sobre los proyectos de la ciudad.