Colombia oficializa a María Consuelo Araújo como embajadora en EE. UU. y a Camilo Naman como cónsul en Nueva York

Colombia y Estados Unidos mantienen relaciones diplomáticas que incluyen la representación del país a través de su embajada y consulados. - crédito Montaje Infobae

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El Gobierno expidió este 25 de agosto de 2026 los decretos que hacen oficial el nombramiento de María Consuelo Araújo como embajadora en Estados Unidos y de Camilo Naman Louis Castaño como cónsul general en Nueva York. El trámite, firmado por el canciller Omar Nicolás Bula Escobar y el presidente Abelardo de la Espriella, establece el inicio de funciones de ambos funcionarios en las principales sedes diplomáticas del país en el exterior.

Detalles de los decretos oficiales

El decreto 1303 del Ministerio de Relaciones Exteriores indica que, tras recibir el beneplácito del Gobierno de Estados Unidos el 17 de agosto de 2026, María Consuelo Araújo Castro fue nombrada como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Colombia ante ese país.

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El documento dispone que la funcionaria, asuma el cargo en la planta de personal del despacho de jefes de misiones diplomáticas, adscrita a la embajada colombiana en Washington D. C.

En el texto se establece: “Nombrar a la señora María Consuelo Araújo Castro (…) en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América”.

Además, el decreto autoriza el pago de los viáticos, transporte de menaje doméstico y pasajes que demande el cumplimiento de la labor, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. El documento detalla que la Dirección de Talento Humano será la encargada de comunicar la decisión y que el decreto rige desde su expedición.

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El Decreto 1303 del 25 de agosto de 2026 oficializa el nombramiento de María Consuelo Araújo Castro en la Embajada de Colombia ante Estados Unidos. - crédito Presidencia

Por su parte, el decreto 1302 nombra a Camilo Naman Louis Castaño como Cónsul General Central en Nueva York. El funcionario ejercerá el liderazgo en el Consulado General Central de Colombia en Nueva York, donde asumirá las responsabilidades de jefe de la oficina consular.

El decreto establece que Naman ejercerá funciones consulares y que los gastos asociados se cubrirán con los recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. La disposición entra en vigor desde la fecha de expedición y será comunicada por la Dirección de Talento Humano.

Trayectoria de Camilo Naman Louis Castaño, nuevo cónsul en Nueva York

Camilo Naman Louis Castaño es administrador de negocios de la Universidad de San Buenaventura. Cuenta con una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la University College London (UCL), lograda mediante la beca Chevening, y formación ejecutiva en la Universidad de Harvard.

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Naman ha trabajado en la diplomacia colombiana como primer secretario en el consulado de Colombia en Miami y como segundo secretario en la Misión Permanente ante la ONU en Nueva York. En Colombia, lideró la formulación de políticas para la lucha contra las drogas ilícitas en la Presidencia y fue director regional de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en Montería. También ha prestado asesoría técnica en gestión pública y sostenibilidad para entidades territoriales.

El Decreto 1302 del 25 de agosto de 2026 establece el nombramiento de Camilo Naman Louis Castaño como cónsul general central en Nueva York. - crédito Presidencia

Perfil de María Consuelo Araújo, nueva embajadora en EE. UU.

María Consuelo Araújo Castro nació en Valledupar el 27 de octubre de 1971. Es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos por la misma universidad y en Alta Gerencia por la Universidad de los Andes.

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En el sector público, Araújo fue ministra de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2007 y ministra de Cultura de 2002 a 2006. Además, dirigió programas y entidades de impacto distrital como la Secretaría de Integración Social de Bogotá y TransMilenio. En el sector privado, presidió la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y lideró la multinacional minera Gran Colombia Gold. También ejerció la dirección de proyectos en Conconcreto y la docencia universitaria en el Externado.

María Consuelo Araújo Castro cuenta con experiencia en el sector público, diplomático, privado y gremial. - crédito Luisa González/REUTERS/CCI

Funciones y retos de los nuevos representantes

La embajadora Araújo tendrá a cargo la representación diplomática de Colombia ante el Gobierno de Estados Unidos, la coordinación de la relación bilateral y la protección de los intereses colombianos en ese país. El cónsul Naman asumirá la atención y defensa de los derechos de los nacionales en Nueva York, así como la promoción de la imagen de Colombia y la articulación con la embajada para la atención consular y la gestión de servicios.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ambos funcionarios cuentan con respaldo institucional para iniciar sus labores de manera inmediata tras la expedición de los decretos.