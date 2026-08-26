Colombia

Capturan a cuatro presuntos integrantes de los Comandos de Frontera tras operativo de la fuerza pública en Putumayo

La acción simultánea en tres municipios permitió arrestar a alias Cóndor, supuesto jefe de cursantes del E-48, junto con tres hombres más, acusados por delitos de secuestro y apoyo a actividades criminales en el sur del país

La operación conjunta de la Armada, el Ejército y la Policía se desplegó en Puerto Leguízamo, Puerto Caicedo y La Hormiga, con apoyo de contrainteligencia naval, para ubicar a sospechosos requeridos judicialmente - crédito prensa Armada de Colombia
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Una operación conjunta y coordinada del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Policía Nacional culminó con la detención de cuatro presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) E-48 Comandos de Frontera en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Caicedo y La Hormiga, en el sur del país.

El despliegue, según detalló la Fuerza Naval de la Amazonía, se realizó gracias a información de inteligencia provista por la Regional de Contrainteligencia Naval, lo que permitió ubicar e individualizar a los sospechosos, que tenían órdenes de captura vigentes por secuestro simple agravado y concierto para delinquir.

Entre los detenidos figura alias Cóndor, identificado como cabecilla e instructor de la denominada escuela de cursantes de los Comandos de Frontera en el área urbana de Puerto Leguízamo. Junto a él fueron capturados alias Maduro, alias Pinzón y alias Solarte, señalados por ejercer influencia delictiva en los municipios intervenidos y por mantener una red de apoyo a las actividades criminales de la organización.

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Una operación conjunta del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Policía Nacional terminó con la captura de cuatro presuntos integrantes del GAO-r E-48 Comandos de Frontera en Putumayo - crédito prensa Armada de Colombia
Una operación conjunta del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Policía Nacional terminó con la captura de cuatro presuntos integrantes del GAO-r E-48 Comandos de Frontera en Putumayo - crédito prensa Armada de Colombia

Responsabilidades atribuidas y contexto delictivo

De acuerdo con datos de inteligencia, los capturados serían responsables de actividades de inteligencia delictiva, acciones de subversión y constreñimiento a la población civil. Estos hechos, precisó la Fuerza Naval de la Amazonía, tendrían la finalidad de asegurar el control territorial de la estructura, además de facilitar el tráfico de estupefacientes, armamento y divisas a través de los corredores del sur de Putumayo.

El comandante de la Fuerza Naval de la Amazonía, contralmirante Alfonso Córdoba García, detalló que la operación estuvo articulada entre las tres fuerzas de seguridad y subrayó la importancia del golpe para la desarticulación de la red logística y de inteligencia de los Comandos de Frontera.

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“Este resultado afecta de manera significativa sus capacidades para obtener información sobre las operaciones de la Fuerza Pública y el fortalecimiento de sus economías ilícitas”, sostuvo Córdoba García.

Las capturas en Puerto Leguízamo, Puerto Caicedo y La Hormiga se concretaron con información de inteligencia de la Regional de Contrainteligencia Naval - crédito prensa Armada de Colombia
Las capturas en Puerto Leguízamo, Puerto Caicedo y La Hormiga se concretaron con información de inteligencia de la Regional de Contrainteligencia Naval - crédito prensa Armada de Colombia

Las autoridades también vinculan a los detenidos con el uso de armas de fuego y amenazas para la exigencia de dádivas a víctimas civiles, así como con hechos de desplazamiento y retención forzada en los municipios bajo su injerencia.

Según información recopilada por la Policía Nacional, los cuatro capturados harían parte desde 2021 de una red de apoyo a las estructuras residuales, con actividades en Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamues y Mocoa.

Impacto en la seguridad regional y antecedentes

La captura de los presuntos integrantes de los Comandos de Frontera representa, según la fuerza pública, un avance en la estrategia de protección a las comunidades locales y debilitamiento de las estructuras criminales en el sur del país. El contralmirante Córdoba García aseguró que las Fuerzas Armadas continuarán implementando operaciones conjuntas y coordinadas para garantizar la seguridad y la convivencia en la región.

Entre los detenidos está alias Cóndor, señalado como cabecilla e instructor de la escuela de cursantes de los Comandos de Frontera en Puerto Leguízamo - crédito prensa Armada de Colombia
Entre los detenidos está alias Cóndor, señalado como cabecilla e instructor de la escuela de cursantes de los Comandos de Frontera en Puerto Leguízamo - crédito prensa Armada de Colombia

El comandante del Departamento de Policía Putumayo, coronel Álvaro Correa Gamba, resaltó el trabajo investigativo que hizo posible las capturas y recordó el legado de los investigadores de la Policía, el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez, que fallecieron en un siniestro aéreo en marzo de 2026 durante el desarrollo de estas indagaciones.

“No permitiremos que estas estructuras ilegales sometan a nuestros comerciantes y comunidades mediante amenazas, extorsiones o desplazamiento forzado”, afirmó Correa Gamba, que reiteró el compromiso de las fuerzas de seguridad para mantener la tranquilidad en el departamento.

Judicialización y próximos pasos

Tras la detención, los cuatro presuntos integrantes de la organización Comandos de Frontera quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes. La Armada de Colombia reiteró que las operaciones conjuntas continuarán en el sur del país para debilitar la presencia y capacidad operativa de los grupos armados ilegales, así como para proteger a las comunidades bajo su jurisdicción.

Alias Maduro, alias Pinzón y alias Solarte fueron señalados por sostener una red de apoyo a las actividades criminales de los Comandos de Frontera - crédito prensa Armada de Colombia
Alias Maduro, alias Pinzón y alias Solarte fueron señalados por sostener una red de apoyo a las actividades criminales de los Comandos de Frontera - crédito prensa Armada de Colombia

La estructura de los Comandos de Frontera es identificada por las autoridades como una de las principales responsables de diversas formas de criminalidad en la región, incluyendo el secuestro, la extorsión y el desplazamiento forzado de habitantes locales.

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