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Un teniente y dos sargentos del Ejército habrían filtrado información de inteligencia al clan del Golfo: esta fue la imputación de la Fiscalía

El ente acusador señaló que un teniente y dos sargentos habrían recibido pagos de una estructura criminal en Antioquia para filtrar datos de operaciones y la ubicación de unidades de la institución

La investigación indicó que la estructura delictiva operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 con apoyo de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía - crédito Fiscalía
La investigación indicó que la estructura delictiva operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 con apoyo de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía - crédito Fiscalía
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Tres miembros del Ejército Nacional quedaron al descubierto tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación que detectó una presunta red de corrupción militar orientada a filtrar información confidencial al clan del Golfo, a cambio de dinero.

De acuerdo con los documentos judiciales, el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna habrían mantenido contacto con emisarios de la banda criminal que opera en Antioquia y Bolívar. Su rol: entregar datos secretos sobre la ubicación de tropas y operativos, información clave para los movimientos ilícitos de la organización.

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La red estuvo activa entre enero de 2022 y febrero de 2025. El contacto principal fue Teresa Jaramillo Giraldo, identificada como alias La Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.

Los tres militares servían en su momento en el Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y el Batallón de Infantería de Selva N.º 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, con sede en el sur de Bolívar. Según el expediente, su objetivo era suministrar información sobre despliegues, rutas de patrulla y acciones inminentes contra el grupo armado ilegal.

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