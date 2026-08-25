Un hombre que adelantaba quemas agrícolas en medio de la crisis por los incendios en el Huila fue capturado por la Policía: esta es la condena que podría recibir

La Policía Nacional confirmó en Palermo, Huila, la primera captura por quemas ilegales en medio de la crisis ambiental que afecta varias regiones del país - crédito Policía Neiva

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En medio de la fuerte crsisis ambiental que afecta varias regiones del país, la Policía Nacional confirmó que, en medio de operativos de vigilancia y control, las autoridades lograron la primera captura de un sujeto presuntamente responsable por adelantar quemas ilegales.

Según informó la Policía Metropolitana de Neiva, los hechos ocurrieron en zona rural de Palermo, Huila, cuando el hombre fue sorprendido mientras realizaba una quema en un terreno destinado al cultivo de arroz, un acto que incrementó el riesgo de propagación del fuego hacia otras áreas rurales.

La institución, en coordinación con la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental y la autoridad ambiental, intervino directamente para frenar el incendio y detener al presunto responsable. El procedimiento se llevó a cabo en la vereda El Juncal, donde, según informaron los uniformados, la reacción inmediata evitó que el fuego se extendiera, protegiendo así tanto el entorno natural como la seguridad de la comunidad.

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La captura se realizó bajo el presunto delito de incendio, tipificado en el artículo 350 del Código Penal colombiano, según información conocida por el El Tiempo. Según la ley, este delito contempla penas de entre 16 y 180 meses de prisión si se comprueba la generación de peligro común. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanzará en la investigación y determinará su responsabilidad en el hecho.

El hombre fue sorprendido en la vereda El Juncal mientras encendía fuego en un lote para arroz, y la intervención conjunta con la autoridad ambiental evitó que la conflagración se propagara hacia otras zonas - crédito Policía Neiva

En respuesta a la inquietud sobre el alcance de la medida, es importante señalar que el caso de Palermo representa la primera detención tras la entrada en vigor de la resolución 1070 del Ministerio de Ambiente.

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Esta resolución prohíbe temporalmente cualquier tipo de quema abierta controlada en zonas rurales de todo el país, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios forestales ante las condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno del Niño.

El coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, explicó que la acción policial fue posible gracias a la vigilancia constante en zonas agrícolas.

“La reacción oportuna de nuestros policías permitió prevenir situaciones que puedan afectar el medio ambiente y la seguridad de la comunidad”, señaló el coronel en diálogo con El Tiempo.

La resolución 1070 del Ministerio de Ambiente prohíbe temporalmente las quemas controladas en zonas rurales por el riesgo de incendios forestales asociado al fenómeno del Niño - crédito Gobernación Cundinamarca/Bomberos Cundinamarca

Además, instó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa que pueda derivar en incendios, enfatizando la corresponsabilidad en la protección de los recursos naturales.

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En paralelo al proceso penal, la autoridad ambiental del Huila inició un proceso administrativo sancionatorio por la presunta infracción de las normas ambientales. Estas acciones están respaldadas por la Ley 1333 de 2009, que establece medidas preventivas y sanciones para quienes incumplan las disposiciones sobre el manejo del fuego en actividades agrícolas o mineras.

Contexto nacional y alcances de la resolución del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció la prohibición de quemas controladas a través de la resolución 1070, publicada el 21 de agosto. Esta medida hace énfasis en prácticas como la preparación de suelos agrícolas, manejo de residuos de cosecha o descapote de terrenos, señalando que el uso del fuego en estas circunstancias aumenta el riesgo de incendios durante el periodo de alerta.

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La norma faculta tanto a las autoridades judiciales como a la Policía para actuar ante infracciones, apoyándose en la Ley 2111 de 2021 sobre delitos contra los recursos naturales y en el artículo 102 de la Ley 1801 de 2016. Según el Ministerio, la prohibición se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones climáticas que elevan el riesgo de incendios forestales.

Las autoridades reafirmaron su llamado a la prevención y a la denuncia, recordando que tanto las sanciones penales como las administrativas buscan evitar daños irreparables al medio ambiente y la pérdida de recursos en las zonas rurales del país.