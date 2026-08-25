Patrullero fue condenado a seis meses por dormir durante su turno en un CAI de Bogotá: se arropó con la bandera de Bogotá

Condena a un patrullero de la Policía por dormirse durante su turno - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Juzgado 1305 Penal Militar y Policial de Conocimiento condenó a un patrullero de la Policía Nacional por abandono del puesto, tras comprobar que durante su turno en un CAI de Bogotá se durmió y, en una de las ocasiones, “tomó la bandera del Distrito de Bogotá para arroparse”, según un boletín de prensa difundido este 25 de agosto de 2026.

Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en 2025 y quedaron registrados en las cámaras de seguridad del CAI Porvenir. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía 2419 de Conocimiento Penal Militar y Policial, el uniformado estaba adscrito a la Estación de Policía de Usme.

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La Fiscalía documentó que el patrullero “se durmió en tres oportunidades” durante la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre, “de acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad del CAI Porvenir, en Bogotá”.

La última vez en que fue visto dormido fue a las 5:45 a. m. del 7 de noviembre, cuando, según el reporte oficial, “tomó la bandera del Distrito de Bogotá para arroparse”.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el patrullero “aceptó su responsabilidad por el delito de abandono del puesto”.

El juzgado le impuso una pena privativa de la libertad de seis meses de prisión.

El Juzgado 1305 Penal Militar y Policial de Conocimiento condenó a un patrullero de la Policía Nacional por abandono del puesto, tras comprobar que durante su turno en un CAI de Bogotá se durmió - crédito @JPMP_Colombia/X

Capturaron a un coronel del Ejército por sospechas de narcotráfico y terrorismo

La captura del coronel Carlos Didier Pérez Amorocho dentro del Cantón Norte de Bogotá dejó al descubierto nuevas inquietudes sobre la seguridad interna en la fuerza pública de Colombia. El operativo fue realizado por contrainteligencia militar y el Gaula Militar bajo una orden directa de la Fiscalía, que lidera la investigación.

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El oficial enfrenta cargos por concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y tenencia ilegal de armas de uso restringido, en hechos investigados entre 2019 y 2025. La Fiscalía busca determinar si su posición dentro del Ejército facilitó estos delitos y hasta dónde llega su participación.

Avances de la investigación y contexto

La detección del caso provino de mecanismos internos de control de la propia fuerza pública, lo que evidencia la existencia de medidas de vigilancia activa frente a amenazas internas. Hasta ahora, no se ha confirmado la implicación de otros uniformados ni se conocen detalles adicionales sobre el avance procesal.

El suceso ocurrió en las instalaciones del Cantón Norte, donde se activaron los protocolos de emergencia e investigación. - crédito Google Maps

En el contexto internacional, la presión sobre las instituciones colombianas se incrementa, ya que Estados Unidos mantiene al ELN como objetivo prioritario y considera operaciones conjuntas con Colombia para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo.

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El Ejército Nacional no ha emitido declaraciones oficiales sobre el caso ni sobre posibles repercusiones a nivel institucional. La investigación permanece abierta y se esperan novedades en los próximos días.

Actualmente, la prioridad de la Fiscalía General de la Nación es determinar el alcance real de la participación del coronel y si su rango en la estructura militar fue un factor clave para la comisión de los delitos imputados. Hasta que se esclarezcan los hechos, las autoridades mantienen la reserva sobre el desarrollo del proceso.

Un militar con uniforme de camuflaje y casco permanece detenido con las manos esposadas a la espalda - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos casos reflejan los desafíos que enfrenta la fuerza pública en materia de disciplina interna y control de sus integrantes. Las investigaciones judiciales y la aplicación de sanciones evidencian la disposición de las instituciones para actuar frente a conductas que afectan la confianza ciudadana y la integridad de los organismos de seguridad.

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Al mismo tiempo, la vigilancia sobre el proceder de altos mandos y la colaboración entre diferentes entidades demuestran la importancia de los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional.

El desarrollo de estos procesos continuará bajo observación pública, con expectativas sobre las decisiones que puedan contribuir a la transparencia y a la legitimidad de las instituciones encargadas de la seguridad en Colombia.