Asesinaron a una mujer durante una visita conyugal en la cárcel La Modelo de Bogotá: revelaron la identidad del agresor

Agentes del CTI trasladan un cuerpo en las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer el sábado 22 de agosto de 2026, en el pabellón 13 de la cárcel La Modelo de Bogotá, destapó graves falencias en los controles de seguridad penitenciaria. La víctima fue asesinada durante la jornada de visitas, en pleno día y en una de las áreas consideradas más vigiladas del penal.

Fuentes dentro de la investigación confirmaron que el responsable es William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años, originario de Talaigua Nuevo, Bolívar. El propio Martínez Alvarino reconoció la autoría del asesinato de la joven que había acudido a visitarlo, según información obtenida por la Unidad Investigativa de El Tiempo.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no ha ofrecido explicaciones sobre cómo pudo cometerse el crimen en un entorno con vigilancia reforzada. Infobae Colombia intento comunicarse con la isntitución para ampliar la información, pero hasta el momento de esta publicación no habia sido posible obtener respuesta.

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer el sábado 22 de agosto de 2026, en el pabellón 13 de la cárcel La Modelo de Bogotá, destapó graves falencias en los controles de seguridad penitenciaria - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

El hecho generó indignación y reavivó cuestionamientos sobre la capacidad del sistema penitenciario para proteger a las mujeres durante el ingreso a los centros de reclusión.

Martínez Alvarino cumple una sentencia de 21 años y 4 meses en La Modelo desde 2018, derivada de un intento de feminicidio cometido en 2015 contra la madre de sus tres hijos. El expediente judicial, citado por el diario, describe: “La agarró en la calle y, a pesar de que la víctima intentó refugiarse, fue alcanzada por Martínez Alvarino quien con un arma blanca le propinó más de 20 lesiones en la cara, el cuello, los brazos y el abdomen. Fue una relación marcada por la violencia física y psicológica”, afirmó la fiscal encargada del caso.

PUBLICIDAD

La funcionaria añadió que, en ese entonces, existía una orden de alejamiento en vigor y que la víctima quedó con “heridas permanentes en rostro y cuello”. Tras la agresión, la mujer fue trasladada a una casa de refugio como medida de protección.

El caso ha sido manejado con total hermetismo, pero allegados advierten que el Estado podría enfrentar demandas por la vulnerabilidad en la que se encontraban tanto la víctima como otros visitantes. El abogado defensor de Martínez Alvarino, en el proceso por intento de feminicidio, había argumentado que se trató de una riña familiar, pero el juez desestimó esa versión y ordenó su reclusión en La Modelo.

PUBLICIDAD

Fuentes dentro de la investigación confirmaron que el responsable es William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años, originario de Talaigua Nuevo, Bolívar. El propio Martínez Alvarino reconoció la autoría del asesinato de la joven que había acudido a visitarlo - crédito Inpec/Colprensa/Jesús Avilés

De acuerdo con el expediente, Martínez Alvarino había solicitado prisión domiciliaria el 18 de agosto, petición que fue rechazada poco antes de que cometiera el nuevo crimen. Ahora, deberá afrontar cargos por feminicidio agravado, mientras familiares de la víctima y organizaciones sociales exigen respuestas claras sobre los procedimientos de control y prevención dentro de las cárceles.

Ministerio de Justica

El Ministerio de Justicia rechazó la muerte violenta de una mujer que ingresó como visitante a la cárcel La Modelo de Bogotá y sostuvo que “las cárceles no son territorios sin ley” y que “quien resulte responsable deberá enfrentar todo el peso de la justicia”, en un pronunciamiento difundido este 22 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

Según el comunicado oficial, la información preliminar entregada por el Inpec indica que hacia las 12:30 p. m. la mujer fue hallada sin signos vitales en el pabellón 13. La entidad señaló que “el interno a quien visitaba habría manifestado ser responsable de los hechos”.

El Ministerio afirmó que el hombre fue aislado y que el caso quedó en manos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que “adelantan los actos urgentes y la investigación correspondiente”.

El Ministerio de Justicia rechazó la muerte violenta de una mujer que ingresó como visitante a la cárcel La Modelo de Bogotá y sostuvo que “las cárceles no son territorios sin ley” y que “quien resulte responsable deberá enfrentar todo el peso de la justicia” - crédito Ministerio de Justicia

En el mismo texto, la cartera de Justicia envió un mensaje a los allegados de la víctima: “Nuestra primera palabra es para su familia y sus seres queridos”. También planteó una exigencia institucional sobre el esclarecimiento del caso: “Merecen verdad, justicia y una respuesta transparente de las instituciones”.

PUBLICIDAD

El Gobierno nacional vinculó el hecho con la violencia basada en género y advirtió: “La violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio, no será aceptada ni tolerada”. En esa línea, sostuvo que la respuesta no puede limitarse a la investigación penal: “No basta con esclarecer lo sucedido; es necesario adoptar medidas concretas para evitar que un hecho como este vuelva a ocurrir”.

Por instrucción del ministro Iván Cancino González, el Ministerio informó que solicitó al Inpec “un informe detallado y la revisión inmediata de los protocolos de seguridad durante las jornadas de visita, incluidas las visitas íntimas”. En ese proceso, agregó, se verificará “la existencia y funcionamiento de mecanismos de alerta y botones de pánico”, así como “los procedimientos de atención y respuesta ante situaciones de riesgo” y “las medidas de protección para las mujeres privadas de la libertad y para quienes ingresan como visitantes”.

PUBLICIDAD

La entidad concluyó que, “con base en los resultados”, se adoptarán “las acciones necesarias para fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios”.