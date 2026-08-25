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Juliana se suma a ‘Remitentes, Cartas al Pacífico’, el poema-concierto solidario que reunirá al arte por el Chocó

La cantante hará parte del encuentro que reunirá a músicos, actores y poetas en Bogotá para recaudar fondos destinados a las comunidades afectadas por el terremoto y enviar mensajes de esperanza a territorios del Pacífico colombiano

La cantante Juliana se suma a un encuentro artístico en apoyo a comunidades del Pacífico colombiano - crédito @fteatronacional/IG
La cantante Juliana se suma a un encuentro artístico en apoyo a comunidades del Pacífico colombiano - crédito @fteatronacional/IG
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La música y la poesía se convertirán en vehículos de solidaridad por el Pacífico colombiano, pues el viernes 28 de agosto, el Teatro Nacional La Castellana, en Bogotá, abrirá sus puertas para recibir a artistas, actores y poetas que participarán en ‘Remitentes, Cartas al Pacífico’, un poema-concierto creado para acompañar a las comunidades afectadas por el terremoto y contribuir a la reconstrucción del Chocó.

Entre las artistas que se sumaron a esta iniciativa se encuentra Juliana, quien compartirá escenario con reconocidos nombres de la escena musical y cultural del país.

El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. y combinará presentaciones musicales, poesía y la lectura de cartas que buscan llevar mensajes de amor, compañía y esperanza a quienes atraviesan las consecuencias de la emergencia.

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La propuesta surgió de un colectivo de actores que decidió utilizar el arte como punto de encuentro para activar una red de apoyo y así, ‘Remitentes, Cartas al Pacífico’ no solo plantea una noche de presentaciones, también un espacio para recordar que la solidaridad puede mantenerse incluso después de que disminuye la atención mediática sobre una emergencia.

El Teatro Nacional La Castellana acogerá un poema-concierto para apoyar la reconstrucción del Chocó - crédito cortesía
El Teatro Nacional La Castellana acogerá un poema-concierto para apoyar la reconstrucción del Chocó - crédito cortesía

La participación de Juliana hace parte de una programación que reúne diferentes géneros y expresiones artísticas, pues la cantante estará acompañada por Chonta 56, El Kalvo, Gabriela Ponce, Juan Galeano, Laura Pérez, Lucio Feuillet, Lunalé, Neviller el Chico de Guazarija, Nicoyembe, Oh’Laville, Pilar Cabrera, Rap Bang Club y The Virginia Valley (Melov), entre otros artistas.

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La diversidad de participantes busca que el escenario se convierta en una representación de las distintas voces que hacen parte de la cultura colombiana.

La música será acompañada por una selección de poetas que también participarán en este encuentro con el propósito de enviar un mensaje colectivo a las regiones afectadas. Además, los organizadores confirmaron que entre los invitados estarán Ana & Virginia, Estefanía Piñeres, Lina Botero y Ubeimar Ríos, reconocido por su participación en la película Un poeta.

Así como Sofía Castro, Aleja Villeta, Mariangela Urbina y No Somos Hermanas, quienes tendrán intervenciones especiales dentro de la programación.

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