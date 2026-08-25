Jorge Eliécer Laverde asumió como contralor General y prometió control fiscal en tiempo real con IA para frenar desvíos por $50 billones al año

Jorge Eliécer Laverde denuncia cómo Colombia pierde anualmente cerca de 50 billones de pesos por la corrupción y la ineficiencia - crédito @infopresidencia/X

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Jorge Eliécer Laverde asumió el martes 25 de agosto de 2026 como nuevo contralor General de la República en un acto formal realizado en el municipio de La Dorada, Caldas, en presencia del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

El funcionario fue elegido por el Congreso de la República el 12 de agosto con 269 votos a favor y tomó juramento ante el jefe de Estado tras haberse desempeñado durante 12 años como secretario de la Comisión VI del Senado.

Durante la ceremonia de posesión, el nuevo jefe del órgano de control fiscal centró su intervención en el impacto económico que generan las irregularidades presupuestales en el país y presentó los ejes de la gestión que adelantará la entidad.

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Jorge Eliécer Laverde presentó las principales líneas de acción que marcarán su gestión al frente del máximo organismo de control fiscal frente al presidente Abelardo de la Espriella - crédito @honohenriquez/X

Laverde enfatizó la necesidad de modificar los mecanismos de vigilancia sobre los recursos públicos: “La realidad, honorables congresistas, nos exige actuar con contundencia. Las cifras duelen, pero la verdad es el único camino hacia la libertad. Colombia no puede seguir tolerando que cerca de 50 billones de pesos al año se extravíen en los laberintos oscuros de la corrupción y la ineficiencia”.

Impacto del desvío de recursos y función social

El titular del organismo explicó que las pérdidas de presupuesto público afectan de manera directa la ejecución de obras de infraestructura y la atención a comunidades vulnerables en el territorio nacional.

Laverde argumentó que las sumas cuantificadas en las auditorías equivalen a inversiones sociales que dejaron de ejecutarse en los municipios: “Esa cifra no es un informe técnico y frío. 50 billones de pesos equivalen a más de 10.000 colegios de alta calidad, presidente, que no se construyeron, a cientos de hospitales sin insumos vitales, a miles de kilómetros de vías terciarias que dejaron aislados a nuestros campesinos”.

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“Cada peso que se roba la corrupción es una oportunidad que se le arrebata a un niño en la ruralidad”, sostuvo.

Jorge Eliécer Laverde tomó posesión en La Dorada, Caldas, y anunció una estrategia basada en analítica de datos, inteligencia artificial y auditoría en tiempo real - crédito @honohenriquez/X

El contralor destacó además el hecho de realizar el acto institucional fuera de la capital del país, al señalar que es la primera vez en la historia de la entidad que la toma de posesión se efectúa en el territorio natal del funcionario.

“No tuvimos necesidad de los techos dorados de la Casa de Nariño ni de los fríos pasillos del Palacio de San Carlos. La legitimidad de este mandato no se firma en el centralismo de un escritorio capitalino. Se firma de cara al país, en la calle donde estamos, en la provincia donde late el verdadero corazón de la nación”, agregó Laverde.

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Implementación de control fiscal en tiempo real

Respecto a las dinámicas de trabajo de la entidad de control, el funcionario anunció la transición hacia un modelo preventivo mediante herramientas tecnológicas avanzadas e inteligencia artificial para intervenir antes de que se ejecuten los presupuestos.

Laverde centró su discurso en la corrupción, las pérdidas de recursos públicos y la necesidad de intervenir de manera anticipada en la ejecución presupuestal - crédito suministrada a Infobae Colombia

Laverde indicó que la entidad modificará el esquema tradicional de revisión posterior para evitar que las obras queden abandonadas: “Eso se acaba hoy. No venimos a hacer lo que siempre se ha hecho. Nuestra propuesta de valor no es lo que hacemos bien, sino lo que vamos a hacer mejor que nadie”.

“Seremos una contraloría predictiva, tecnológica, descentralizada y firme. Dejaremos atrás el control posterior de ir a tomar la foto al elefante blanco cuando el cemento ya se destruyó y los recursos ya se esfumaron”, afirmó el contralor.

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El jefe del organismo de control explicó que se empleará analítica de datos y auditoría continua para identificar los desvíos de fondos antes de su consolidación en las entidades del Estado.

“Aplicaremos analítica avanzada de datos, inteligencia artificial y auditoría en tiempo real para atajar el desvío antes de que ocurra. He aprendido que la grandeza de una gestión radica en rodearse de los mejores”, señaló durante la ceremonia.