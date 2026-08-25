Transmilenio realizará una feria de empleo en el Portal 80 con 400 vacantes disponibles el 26 de agosto en Bogotá: conozca los cargos

La feria de servicios y empleo de Transmilenio ofrecerá alrededor de 400 vacantes en conducción, mantenimiento, limpieza y oficios auxiliares - crédito Transmilenio

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Bogotá será escenario de una feria de servicios y empleo dirigida a la comunidad usuaria de Transmilenio S.A., el miércoles 26 de agosto de 2026, en la plazoleta exterior del Portal 80 en la localidad de Engativá, desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

La jornada pondrá a disposición alrededor de 400 vacantes en oficios especializados, técnicos, conducción y auxiliares, ofrecidas por siete empresas vinculadas al sistema de transporte masivo de la capital.

La feria, organizada por Transmilenio en alianza con concesionarios, empresas del sector privado y entidades distritales y nacionales, busca conectar de manera directa a quienes buscan empleo con oportunidades en áreas clave del sistema de transporte.

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“Continuamos con estas iniciativas apoyadas por empresas del sector privado, entre estas algunos de nuestros concesionarios operadores, con el objetivo de brindar oportunidades de empleo en Bogotá y por eso invitamos a la ciudadanía a participar”, afirmó el gerente general de Transmilenio S.A., Pedro Mauricio Gutiérrez.

Las vacantes de la feria de Transmilenio incluyen perfiles para conductores con licencia C2 y C3, técnicos, operarios, soldadores y personal de obra - crédito Alcaldía de Bogotá

Oferta laboral: perfiles y empresas participantes

Siete compañías concentrarán la oferta de vacantes en el evento:

Quality: Operarios(as) de lavado de vehículos (con o sin experiencia).

Casa Limpia: Operarios(as) de limpieza y técnicos de mantenimiento.

Masivo Capital: Conductores con licencia C2 y C3, técnicos mecánicos, técnicos eléctricos (en Suba), latopintores.

Emasivo 10 S.A.S: Conductores con licencias C2 o C3, técnicos de mantenimiento, auxiliares de seguridad vial y de abastecimiento.

Listos S.A.S.: Operarios(as) de máquina plana, auxiliares de bodega, operarios(as) de producción.

Conconcreto: Ayudantes de obra, oficiales de obra, maestros de obra, auxiliares de tráfico.

Summar Productividad S.A.S: Pintores automotrices, soldadores, electromecánicos, operarios de máquinas, auxiliares de bodega, oficiales y maestros de obra, ayudantes de obra y personal para servicios generales.

Las vacantes cubren áreas de limpieza, mantenimiento, operación de buses, seguridad vial, producción, logística, construcción y oficios generales, abriendo oportunidades tanto a perfiles con experiencia como a quienes buscan su primer empleo.

La Secretaría Distrital de Movilidad y la Agencia Pública de Empleo del SENA brindarán servicios de formación, certificación y acompañamiento laboral en el Portal 80 - crédito @TransMilenio/X

Servicios adicionales y entidades aliadas

Durante la feria, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Agencia Pública de Empleo del Sena ofrecerán su portafolio de servicios para la ciudadanía, brindando información sobre procesos de formación, acompañamiento laboral y opciones de certificación.

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La actividad también contará con servicios de Barber shop y puntos de atención sobre recarga y uso de la tarjeta tullave, consulta de saldo, buscador de rutas y herramientas para el usuario de TransMilenio.

Para postularse a las vacantes, los interesados deben acercarse el 26 de agosto a la plazoleta exterior del Portal 80 entre las 8:00 a. m. y 2:00 p. m., con hoja de vida actualizada y los documentos de soporte requeridos según el perfil al que aspiren. La jornada es gratuita y abierta al público mayor de edad.

La jornada también ofrecerá servicios para usuarios de Transmilenio, con puntos de atención sobre recarga de tullave, consulta de saldo y buscador de rutas - crédito Luisa González/REUTERS

Oportunidades laborales en la última semana de agosto

La feria de Portal 80 se suma a las 2.780 oportunidades laborales que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia de Empleo de Bogotá han puesto a disposición en la ciudad durante la última semana de agosto, en coordinación con el sector privado. De estas, 1.780 vacantes están disponibles a través del Servicio Público de Empleo, abriendo espacios para perfiles profesionales y a personas sin experiencia.

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La estrategia de empleabilidad de Bogotá prioriza la inclusión: 1.298 vacantes para jóvenes entre 18 y 28 años, 1.670 para mujeres, 382 para personas con discapacidad y 110 para mayores de 50 años. La oferta también contempla cargos para auxiliares administrativos, desarrolladores, técnicos, asesores comerciales, operadores logísticos, conductores, personal de salud, jardineros, soldadores, mecánicos, entre otros.

Las empresas participantes buscan talento diverso y están dispuestas a recibir postulantes con diferentes trayectorias, niveles de experiencia y formación, facilitando así la inserción laboral en el sector transporte y áreas conexas.

Entre las vacantes en Bogotá hay cargos técnicos, administrativos, operativos y del sector TIC para perfiles diversos - crédito Secretaría de Desarrollo Ecónomico - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Algunas de las vacantes ofertadas para la última semana de agosto son:

Auxiliar administrativo(a)

Auxiliar de archivo

Desarrollador(a) III Spring Boot

Desarrollador(a) I Spring Boot

Coordinador(a) de experiencia

Analista de auditoría TI y seguridad de la información

Auxiliar de nómina

Profesional de nómina

Profesional de contaduría

Analista tributario(a) internacional

Full Stack Engineer

Automation Analyst

Bacteriólogo(a)

Analista de proyectos

Analista de tecnología

Asesor(a) de servicio leasing

Auditor(a) de riesgos financieros

Analista de gestión documental

Analista de tesorería

Profesional jurídico(a) especializado(a)

Cajero(a) de tienda

Auxiliar de bodega

Supernumerario(a)

Auxiliar eléctrico(a)

Oficial hidráulico(a)

Técnico(a) de redes contra incendio

Judicante (prácticas universitarias)

Técnico(a) en salud

Analista de crédito junior

Auxiliar de producción y logística

Operario(a) de limpieza

Todero(a)

Jardinero(a)

Operario(a) de aseo y limpieza

Auxiliar administrativo(a) / talento humano

Auxiliar de archivo y documentación

Auxiliar contable / financiero(a)

Auxiliar de bodega - con o sin experiencia

Auxiliar de soporte - PCD

Jefe(a) financiero(a)

Latonero(a)

Técnico(a) senior de vehículos

Técnico(a) junior de vehículos

Técnico(a) auxiliar de vehículos

Auxiliar administrativo(a) en salud

Conductor(a)

Auxiliar biomédico(a)

Instrumentador(a) quirúrgico(a)

Soldador(a)

Agente de soporte

Agente de catálogo

Asistente logístico(a) e inventarios

Operario(a) de maquinaria para diseño e impresión

Operario(a) de producción

Médico(a) general de consulta externa

Associate patient service specialist

Ingeniero(a) de desarrollo backend

Ingeniero(a) de infraestructura

Plomero(a) o auxiliar hidráulico(a)

Oficial de mampostería

Oficial de estructuras metálicas

Mecánico(a)

Maestro(a) de obra

Asesor(a) comercial

Operario(a) de cultivo

Despachador(a) - alimentos

Ejecutivo(a)

Administrador(a) de punto de venta

Auxiliar de cafetería con o sin experiencia