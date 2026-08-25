Transmilenio realizará una feria de empleo en el Portal 80 con 400 vacantes disponibles el 26 de agosto en Bogotá: conozca los cargos

Bogotá será escenario de una feria de servicios y empleo dirigida a la comunidad usuaria de Transmilenio S.A., el miércoles 26 de agosto de 2026, en la plazoleta exterior del Portal 80 en la localidad de Engativá, desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.
La jornada pondrá a disposición alrededor de 400 vacantes en oficios especializados, técnicos, conducción y auxiliares, ofrecidas por siete empresas vinculadas al sistema de transporte masivo de la capital.
La feria, organizada por Transmilenio en alianza con concesionarios, empresas del sector privado y entidades distritales y nacionales, busca conectar de manera directa a quienes buscan empleo con oportunidades en áreas clave del sistema de transporte.
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“Continuamos con estas iniciativas apoyadas por empresas del sector privado, entre estas algunos de nuestros concesionarios operadores, con el objetivo de brindar oportunidades de empleo en Bogotá y por eso invitamos a la ciudadanía a participar”, afirmó el gerente general de Transmilenio S.A., Pedro Mauricio Gutiérrez.
Oferta laboral: perfiles y empresas participantes
Siete compañías concentrarán la oferta de vacantes en el evento:
- Quality: Operarios(as) de lavado de vehículos (con o sin experiencia).
- Casa Limpia: Operarios(as) de limpieza y técnicos de mantenimiento.
- Masivo Capital: Conductores con licencia C2 y C3, técnicos mecánicos, técnicos eléctricos (en Suba), latopintores.
- Emasivo 10 S.A.S: Conductores con licencias C2 o C3, técnicos de mantenimiento, auxiliares de seguridad vial y de abastecimiento.
- Listos S.A.S.: Operarios(as) de máquina plana, auxiliares de bodega, operarios(as) de producción.
- Conconcreto: Ayudantes de obra, oficiales de obra, maestros de obra, auxiliares de tráfico.
- Summar Productividad S.A.S: Pintores automotrices, soldadores, electromecánicos, operarios de máquinas, auxiliares de bodega, oficiales y maestros de obra, ayudantes de obra y personal para servicios generales.
Las vacantes cubren áreas de limpieza, mantenimiento, operación de buses, seguridad vial, producción, logística, construcción y oficios generales, abriendo oportunidades tanto a perfiles con experiencia como a quienes buscan su primer empleo.
Servicios adicionales y entidades aliadas
Durante la feria, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Agencia Pública de Empleo del Sena ofrecerán su portafolio de servicios para la ciudadanía, brindando información sobre procesos de formación, acompañamiento laboral y opciones de certificación.
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La actividad también contará con servicios de Barber shop y puntos de atención sobre recarga y uso de la tarjeta tullave, consulta de saldo, buscador de rutas y herramientas para el usuario de TransMilenio.
Para postularse a las vacantes, los interesados deben acercarse el 26 de agosto a la plazoleta exterior del Portal 80 entre las 8:00 a. m. y 2:00 p. m., con hoja de vida actualizada y los documentos de soporte requeridos según el perfil al que aspiren. La jornada es gratuita y abierta al público mayor de edad.
Oportunidades laborales en la última semana de agosto
La feria de Portal 80 se suma a las 2.780 oportunidades laborales que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia de Empleo de Bogotá han puesto a disposición en la ciudad durante la última semana de agosto, en coordinación con el sector privado. De estas, 1.780 vacantes están disponibles a través del Servicio Público de Empleo, abriendo espacios para perfiles profesionales y a personas sin experiencia.
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La estrategia de empleabilidad de Bogotá prioriza la inclusión: 1.298 vacantes para jóvenes entre 18 y 28 años, 1.670 para mujeres, 382 para personas con discapacidad y 110 para mayores de 50 años. La oferta también contempla cargos para auxiliares administrativos, desarrolladores, técnicos, asesores comerciales, operadores logísticos, conductores, personal de salud, jardineros, soldadores, mecánicos, entre otros.
Las empresas participantes buscan talento diverso y están dispuestas a recibir postulantes con diferentes trayectorias, niveles de experiencia y formación, facilitando así la inserción laboral en el sector transporte y áreas conexas.
Algunas de las vacantes ofertadas para la última semana de agosto son:
- Auxiliar administrativo(a)
- Auxiliar de archivo
- Desarrollador(a) III Spring Boot
- Desarrollador(a) I Spring Boot
- Coordinador(a) de experiencia
- Analista de auditoría TI y seguridad de la información
- Auxiliar de nómina
- Profesional de nómina
- Profesional de contaduría
- Analista tributario(a) internacional
- Full Stack Engineer
- Automation Analyst
- Bacteriólogo(a)
- Analista de proyectos
- Analista de tecnología
- Asesor(a) de servicio leasing
- Auditor(a) de riesgos financieros
- Analista de gestión documental
- Analista de tesorería
- Profesional jurídico(a) especializado(a)
- Cajero(a) de tienda
- Auxiliar de bodega
- Supernumerario(a)
- Auxiliar eléctrico(a)
- Oficial hidráulico(a)
- Técnico(a) de redes contra incendio
- Judicante (prácticas universitarias)
- Técnico(a) en salud
- Analista de crédito junior
- Auxiliar de producción y logística
- Operario(a) de limpieza
- Todero(a)
- Jardinero(a)
- Operario(a) de aseo y limpieza
- Auxiliar administrativo(a) / talento humano
- Auxiliar de archivo y documentación
- Auxiliar contable / financiero(a)
- Auxiliar de bodega - con o sin experiencia
- Auxiliar de soporte - PCD
- Jefe(a) financiero(a)
- Latonero(a)
- Técnico(a) senior de vehículos
- Técnico(a) junior de vehículos
- Técnico(a) auxiliar de vehículos
- Auxiliar administrativo(a) en salud
- Conductor(a)
- Auxiliar biomédico(a)
- Instrumentador(a) quirúrgico(a)
- Soldador(a)
- Agente de soporte
- Agente de catálogo
- Asistente logístico(a) e inventarios
- Operario(a) de maquinaria para diseño e impresión
- Operario(a) de producción
- Médico(a) general de consulta externa
- Associate patient service specialist
- Ingeniero(a) de desarrollo backend
- Ingeniero(a) de infraestructura
- Plomero(a) o auxiliar hidráulico(a)
- Oficial de mampostería
- Oficial de estructuras metálicas
- Mecánico(a)
- Maestro(a) de obra
- Asesor(a) comercial
- Operario(a) de cultivo
- Despachador(a) - alimentos
- Ejecutivo(a)
- Administrador(a) de punto de venta
- Auxiliar de cafetería con o sin experiencia
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