Colombia

Gas en Colombia: nuevo hallazgo en el Caribe podría duplicar las reservas del país

El presidente de Vanti, Rodolfo Anaya, aseguró que el potencial de Sandía todavía debe ser confirmado por Ecopetrol y Petrobras, pero anticipó que el descubrimiento podría ampliar en forma considerable el horizonte de abastecimiento energético nacional

La Resolución 40267 de 2026 fija un orden de prioridad de la demanda de gas natural por el mantenimiento de la infraestructura del mineral en Cartagena - crédito Ministerio de Minas y Energía
El hallazgo de Sandía se encuentra en el mar Caribe, cerca del campo Sirius, otro de los grandes descubrimientos de gas en Colombia- crédito Ministerio de Minas y Energía
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La posibilidad de ampliar de manera significativa las reservas de gas de Colombia quedó sobre la mesa tras las referencias a un nuevo hallazgo en el mar Caribe. El yacimiento, conocido como Sandía, se encuentra cerca del campo Sirius y todavía requiere información oficial para establecer con precisión el tamaño de sus recursos.

La expectativa fue planteada por Rodolfo Anaya, presidente de Vanti, quien pidió esperar los reportes de Ecopetrol y Petrobras, compañías encargadas de los hallazgos en esta zona. Según explicó, el potencial de Sandía podría tener un efecto relevante sobre las reservas nacionales y ampliar el horizonte de abastecimiento del país.

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Rodolfo Anaya, presidente del Grupo Vanti, en la intervención que hizo en el Congreso de Andesco - crédito Grupo Vanti
Rodolfo Anaya, presidente de Vanti, se refirió a las expectativas que genera el nuevo yacimiento y pidió esperar los informes oficiales- crédito Grupo Vanti

El directivo recordó que Sirius ya representa un descubrimiento de gran importancia para el sector. Vanti adquirió cerca de 100 millones de pies cúbicos diarios mediante un contrato de siete años y contempla la posibilidad de extenderlo hasta una década. Para Anaya, el nuevo hallazgo podría cambiar todavía más las perspectivas de disponibilidad de gas.

“Sirius fue un gran hallazgo. Vanti compró cerca de 100 millones de pies cúbicos día por un contrato de siete años. Probablemente lo extendamos a 10 años. Pero el hallazgo de Sandía, hay que esperar la información oficial, pudiera duplicar las reservas. Si ya con Sirius tenemos para 20 años, con Sandía tendríamos más”, destacó el directivo frente a los hallazgos en este bloque.

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Las proyecciones sobre el gas nacional no se limitan a las operaciones marinas. Anaya también se refirió a proyectos que avanzan en tierra y destacó el trabajo de compañías que ya comenzaron procesos de explotación en distintas zonas del país. Entre los sectores mencionados está la cuenca del Sinú, donde desarrolla actividades la empresa francesa Maurel & Prom. De acuerdo con el presidente de Vanti, este tipo de producción podría llegar antes que la proveniente de los descubrimientos offshore, debido a que parte de las condiciones necesarias para avanzar ya están dadas.

La campaña exploratoria en el bloque Guaoff-0 incluye los proyectos Sirius, Copoazú y Sandía, clave para elevar las reservas de gas en Colombia - crédito Ecopetrol
El campo Sirius ya cuenta con acuerdos para suministrar cerca de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas a Vanti - crédito Ecopetrol

“Es un gas que puede estar en 2027, no en 2030 como el offshore (en el mar). Estamos hablando de esas cuencas donde ya se encontraron los hallazgos, donde lo que faltan son pequeñas modificaciones a las licencias ambientales y algo de infraestructura de transporte. En 2027 se va a tener”, dijo.

El calendario planteado por Anaya ubica 2027 como un año relevante para incorporar nuevos volúmenes de gas al mercado colombiano. La diferencia frente a los proyectos marinos está relacionada, según su explicación, con los trámites ambientales pendientes y con la infraestructura requerida para transportar el combustible desde las zonas donde se realizaron los hallazgos.

El interés alrededor de estos descubrimientos llega en un momento en el que la disponibilidad futura de gas ocupa un lugar central en las discusiones del sector energético. En ese escenario, la incorporación de nuevos recursos permitiría ampliar las alternativas de suministro, aunque los resultados definitivos dependerán de las evaluaciones técnicas y de los trámites necesarios para poner en producción cada proyecto.

Ecopetrol estima que el desarrollo completo de los recursos offshore podría acortarse de diez a siete u ocho años mediante estrategias de infraestructura y regasificadoras - crédito Ecopetrol
Los proyectos de gas en tierra podrían comenzar a aportar producción desde 2027, de acuerdo con las proyecciones entregadas por Vanti - crédito Ecopetrol

Sandía, por su ubicación próxima a Sirius, concentra las expectativas mencionadas por Anaya, pero todavía no cuenta con una cifra oficial sobre sus reservas. Por eso, el alcance anunciado deberá contrastarse con los informes de las compañías responsables antes de determinar cuánto gas podría aportar al sistema colombiano y durante cuánto tiempo. A esa perspectiva se suma otra posibilidad para el sector de hidrocarburos. El directivo señaló que durante 2027 y 2028 Colombia podría avanzar hacia la realización de fracking, siempre que se cumplan las condiciones y el proceso avance de acuerdo con las expectativas del Gobierno.

La actividad, de concretarse, abarcaría el 2% del territorio nacional, de acuerdo con lo expuesto por Anaya. La referencia aparece junto con las proyecciones sobre los nuevos proyectos de gas y las reservas que podrían incorporarse al país en los próximos años.

Por ahora, el tamaño y el impacto definitivo de Sandía dependen de la información que entreguen Ecopetrol y Petrobras. Hasta contar con esos datos, la posibilidad de que el hallazgo duplique las reservas de gas de Colombia permanece como una expectativa planteada por el presidente de Vanti, mientras el país sigue buscando nuevas fuentes para ampliar su disponibilidad energética.

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