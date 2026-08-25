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Fenómeno de El Niño agrava brotes de dengue e infecciones en Colombia: estas son las regiones donde niños pequeños y adultos mayores son los más afectados

Las altas temperaturas y la sequía aceleran la transmisión de dengue, infecciones gastrointestinales y complicaciones por golpe de calor en 9 regiones del país

Fenómeno de El Niño - crédito Bienestar IPS
Especialistas médicos advierten sobre los riesgos de la automedicación con antiinflamatorios ante sospecha de dengue y desmienten mitos comunes sobre el manejo de la deshidratación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Bienestar IPS
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La alerta sanitaria por el fenómeno de El Niño en Colombia abarca un aumento simultáneo de dengue, infecciones gastrointestinales, deshidratación grave y circulación de virus respiratorios.

Los más expuestos son niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, gestantes y pacientes crónicos en varias regiones del país.

Carmen Hernández, directora Nacional de Gestión Integral del Riesgo en Salud de Bienestar IPS, advirtió que el calor extremo y las dificultades para acceder a agua potable pueden acelerar el deterioro clínico.

Un termómetro blanco muestra una temperatura alta, con el mercurio rojo marcando casi 40°C y más de 100°F, frente a un paisaje árido borroso.
a alerta sanitaria por el fenómeno de El Niño en Colombia abarca un aumento simultáneo de dengue, infecciones gastrointestinales, deshidratación grave y circulación de virus respiratorios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Cuando una familia enfrenta días seguidos de calor extremo y fallas en el acceso a agua potable, la prioridad inmediata es prevenir que un cuadro leve se transforme en una urgencia hospitalaria”, indicó.

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El fenómeno de El Niño eleva estos riesgos en Colombia porque combina altas temperaturas, sequía y fallas en el acceso a agua potable. Ese escenario favorece la proliferación del dengue, agrava la deshidratación y aumenta la posibilidad de complicaciones en niños pequeños y adultos mayores, según la experta.

La alerta incluye zonas como el Caribe, Orinoquía, Magdalena Medio, Valle del Cauca, Tolima, Huila, los Santanderes y Amazonía. También persiste la circulación de Influenza, virus sincitial respiratorio (VSR) y SARS-CoV-2.

Cómo el calor y la sequía elevan el riesgo de dengue y otras infecciones

El Instituto Nacional de Salud (INS) indica que el almacenamiento de agua en recipientes descubiertos durante los periodos de sequía dispara los ciclos epidémicos de dengue en zonas urbanas y de clima cálido. Esa práctica crea condiciones favorables para la reproducción del mosquito transmisor.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió, además, que el alza sostenida de las temperaturas por el cambio climático favorece la expansión geográfica de Aedes aegypti en América Latina. Ese avance complica la contención de estas patologías.

Fenómeno de El Niño
El Instituto Nacional de Salud (INS) indica que el almacenamiento de agua en recipientes descubiertos durante los periodos de sequía dispara los ciclos epidémicos de dengue en zonas urbanas y de clima cálido - crédito Visuales IA

Hernández pidió evitar remedios caseros y la automedicación. “La clave no está en recurrir a remedios caseros ni en automedicarse con fármacos que pueden ser peligrosos, sino en entender cómo reacciona el cuerpo de un niño o de un adulto mayor ante la deshidratación y saber en qué momento exacto se debe acudir a un centro de salud”.

Qué síntomas permiten distinguir dengue, infecciones y golpe de calor

Bienestar IPS precisó que el dengue suele empezar con fiebre alta súbita, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y brote en la piel. Las infecciones gastrointestinales se manifiestan con diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal y deshidratación.

Las infecciones respiratorias, en cambio, suelen causar congestión nasal, tos, estornudos y dolor de garganta. El golpe de calor presenta temperatura corporal superior a 40℃, mareo, confusión, sudoración excesiva y pérdida del conocimiento.

Ese último cuadro constituye una urgencia médica inmediata. La diferencia entre síntomas ayuda a decidir si hace falta atención presencial sin demora.

Cuándo ir a urgencias y qué errores deben evitarse en casa

Según la recomendaciones de los expertos, las personas deben acudir de inmediato a un centro médico si aparecen dificultad para respirar, somnolencia excesiva, vómito persistente o incapacidad para retener líquidos. También si hay sangrado en encías o nariz, moretones, fiebre constante por más de 72 horas, convulsiones, dolor abdominal intenso o temperatura por encima de 40℃.

Entre los errores que deben evitarse figura creer que la cerveza hidrata cuando hace calor. El alcohol acelera la pérdida de líquidos y aumenta el riesgo de deshidratación grave.

Tampoco se debe tomar cualquier antiinflamatorio ante la sospecha de dengue. Ibuprofeno, diclofenaco y naproxeno elevan el riesgo de hemorragias, y solo se debe usar acetaminofén bajo orientación médica.

Otro error es pensar que el agua almacenada no necesita tapa si se consume a diario. Al mosquito Aedes aegypti le bastan pocos días para completar su ciclo reproductivo en recipientes destapados.

Fotografía macro de un mosquito Aedes aegypti con cuerpo oscuro, patas rayadas y alas traslúcidas, sobre una superficie clara con fondo desenfocado.
La alerta sanitaria relacionada con el fenómeno de El Niño en Colombia incluye un incremento en los casos de dengue - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También es falso que el golpe de calor solo ocurra en zonas desérticas. Los repelentes avalados por autoridades sanitarias son seguros en niños si se aplican según las instrucciones del fabricante.

La prevención diaria, desde tapar recipientes hasta vigilar síntomas y mantener una hidratación adecuada, puede reducir el riesgo para las personas más vulnerables. En periodos de calor y sequía, esas medidas también ayudan a proteger a la comunidad.

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