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El Congreso elegirá a los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral: estos son los candidatos más fuertes y los apoyos de los partidos

La sesión prevista para el martes 25 de agosto de 2026, a las 5:00 p. m., será clave para definir la composición del Consejo Nacional Electoral

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa
Los partidos buscan asegurar mayorías en la votación que se llevará a cabo el martes 25 de agosto de 2026 en la sede del Legislativo - crédito Colprensa
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El martes 25 de agosto de 2026, el Congreso de la República elegirá a los nueve magistrados que harán parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por ese motivo, el Pacto Histórico anunció que los dos cupos que le corresponden en el CNE serán ocupados por Cielo Rusinque, exsuperintendente de Industria y Comercio Ana Jimena Bautista, abogada y especialista en Derecho Constitucional.

La exministra de Justicia (e) Cielo Rusinque agradeció al expresidente Gustavo Petro y a la bancada del Pacto Histórico por el voto de confianza que le otorgaron para representarlos en el CNE.

Cielo Rusinque - crédito @cielo_rusinque/X
Cielo Rusinque agradeció al expresidente Gustavo Petro y a la bancada del Pacto Histórico por el voto de confianza que le otorgaron para representarlos en el CNE - crédito @cielo_rusinque/X

“Quiero agradecer al Presidente Gustavo Petro y a la bancada del Pacto Histórico por su voto de confianza para representarlos en el CNE, una institución central en la arquitectura de nuestro Estado social de derecho. Tenemos el compromiso y la tarea de darle el lugar que merece, para que nuestro sistema político avance hacia una democracia real (sic)”, indicó.

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Y agregó: “Vivimos tiempos difíciles, en los que las fuerzas neofascistas y reaccionarias se han propuesto devolvernos a tiempos de violencia y persecución. Unidos, con inteligencia y valentía, disiparemos esas tinieblas, protegeremos los derechos conseguidos y avanzaremos hacia la sociedad moderna y progresista que nos hemos propuesto construir (sic)”.

El foco del oficialismo es reunir los seis votos necesarios dentro del CNE y así ejercer influencia en las decisiones clave del organismo. Salvación Nacional, partido vinculado al presidente Abelardo de la Espriella, se convierte en pieza central de las conversaciones, con la posibilidad de acceder a un escaño si logra sumar apoyos más allá de sus cinco legisladores.

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En este contexto, José Antonio Parra recibe el respaldo de Salvación Nacional y de las llamadas curules de paz, pero su confirmación depende de pactos adicionales con partidos de mayor tamaño y agrupaciones menores en el Congreso. Parra cuenta con experiencia en entidades como la Registraduría y la Procuraduría, lo que suma peso a su candidatura y refleja la búsqueda de consensos transversales.

Por otra parte, Cambio Radical impulsa a Gersel Pérez Altamiranda, exrepresentante asociado a una de las principales corrientes internas. Si el Pacto Histórico logra un tercer puesto, la permanencia de Pérez Altamiranda o del candidato del oficialismo podría verse comprometida, ya que la entrada de uno implica la salida de otro. Esta situación refleja la tensión entre las facciones que acompañaron al presidente en campaña y las agrupaciones de oposición.

Los partidos con mayor representación aseguran posiciones a través de alianzas estratégicas. El Centro Democrático obtiene dos magistraturas tras cerrar un acuerdo con el partido MIRA. Entre los designados por esta coalición figuran Nubia Stella Martínez, fundadora y exdirectora del Centro Democrático, y Plinio Alarcón, quien ejerce funciones en la Oficina Jurídica del CNE y es reconocido por su papel en la recuperación de curules y en la organización de testigos electorales.

Stella Martínez- Centro Democrático-Colombia
Entre los designados por esta coalición figuran Nubia Stella Martínez, fundadora y exdirectora del Centro Democrático, y Plinio Alarcón - crédito Diego Pineda/Colprensa

El Partido Conservador postula al exrepresentante Juan Carlos Wills, con apoyo de figuras de peso en la colectividad. La U presenta al exsenador Juan Felipe Lemos, quien encabezó la lista en la más reciente elección legislativa. El Partido Liberal aspira a conservar dos escaños y promueve al exrepresentante Silvio Carrasquilla, respaldado por el senador Lidio García y otros dirigentes.

La competencia por los últimos puestos incluye a la Alianza Verde, que impulsa a José Salamanca pese a diferencias internas, y a En Marcha, agrupación que postula a Guillermo Rivera. La baja representación de En Marcha en el Congreso dificulta su aspiración, dada la necesidad de construir consensos más amplios para asegurar un asiento.

José Salamanca - crédito @PartidoVerdeCoL/X
La competencia por los últimos puestos incluye a la Alianza Verde, que impulsa a José Salamanca pese a diferencias internas - crédito @PartidoVerdeCoL/X

La composición política del Consejo Nacional Electoral influirá en las investigaciones sobre financiamiento y procedimientos relacionados con campañas al Congreso, así como en asuntos que involucran al presidente Abelardo de la Espriella y al senador Iván Cepeda.

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