Colombia

Congresista del Centro Democrático denunció haber sido perfilado y amenazado por el ELN por promover la ley ‘anticapuchas’ en la Cámara

El representante vallecaucano Jaime Arizabaleta expuso ante la Cámara su preocupación por las intimidaciones de las que estaría siendo objeto, señaló el temor que siente en su natal Cali e insistió en su iniciativa legislativa, pese a los desafíos de seguridad. Infobae Colombia habló con él

El representante a la Cámara del Centro Democrático indicó que el grupo armado ilegal habría lanzado amenazas contra su vida por promover esta iniciativa en el legislativo - crédito suministrado a Infobae Colombia

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Jaime Arizabaleta, representante a la Cámara que hace parte de la bancada del Centro Democrático, habló con Infobae Colombia sobre las amenazas de las que estaría siendo blanco por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según él, por promover en el órgano legislativo el proyecto de ley ‘anticapuchas’, que buscaría blindar la protesta social de infiltraciones de grupos armados.

Zabaleta, que expuso el caso en la corporación, indicó a esta redacción que fue mencionado en un panfleto difundido en la Universidad de Antioquia y luego en una publicación en una página web atribuida al ELN. Con ello, el congresista sostuvo que interpreta esas referencias como una amenaza relacionada con su iniciativa, que tendrá que ser discutida en primer término en la Comisión Primera.

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“Hace ocho días fui informado de un panfleto que se movió en la Universidad de Antioquia que mencionaba mi nombre, como promotor de la ley ‘anticapuchas’”, contó Arizabaleta a Infobae Colombia. Aunque en un primer momento no le prestó atención al asunto, empezó a preocuparse cuando fue conociendo más detalles de estas intimidaciones, que se sumaron a registros en la web.

Un hombre con las manos esposadas a la espalda viste un abrigo negro con capucha y mascarilla negra junto a agentes de policía.
El proyecto de ley del representante busca que se endurezcan las penas para los que infiltran las manifestaciones públicas con objetivos violentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El representante añadió que, en ese momento, no presentó una denuncia formal porque la información inicial provenía de un tercero. “La persona que lo expuso me dijo: ‘Jaime, ¿te puedo hacer una llamada?’ Yo le dije: ‘Sí’. Me llamó y me dijo: ‘Ve, eso es una agrupación clandestina de la Universidad de Antioquia que se denomina FUR, y eso es del ELN’. Pero yo no hice ninguna denuncia”, reveló.

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Después, según detalló el parlamentario, apareció una nueva mención en internet que elevó su preocupación. “Cuatro días después, aparece en la página ELN toda una columna hablando del tema de las capuchas y me mencionan muchísimas veces, y eso me despierta a mí las alarmas”, afirmó el congresista, que explicó por qué interpreta esas referencias como una intimidación.

Más que un perfilamiento, yo considero que es una amenaza, porque si se leen las últimas líneas de esa columna, hablan de tomar acciones y, pues, digamos que es una organización que se dedica a matar”, refirió Arizabaleta, que también contó por qué decidió llevar el tema al escenario legislativo. “Lo expuse hoy porque en las próximas semanas empiezan ya los debates de los proyectos de ley”, agregó.

Jaime Arizabaleta - ELN
El representante a la Cámara Jaime Arizabaleta denunció haber sido víctima de intimidaciones por parte del ELN, que ha expresado su rechazo a la iniciativa que busca prohibir las capuchas en la protesta pública - crédito suministradas a Infobae Colombia

¿Qué plantea la ley ‘anticapuchas’ que promueve Jaime Arizabaleta?

Al describir el contenido de la iniciativa, Arizabaleta dijo que el proyecto tiene dos frentes.

“Esa ley anticapuchas concierne los dos puntos. Primero, el tema del uso de la capucha en medio de revueltas. Y el segundo punto es el tema de bloqueo de vías, incrementar las penas”, refirió a Infobae Colombia, en un diálogo en el que reiteró que su propuesta no apunta a las expresiones de protesta pacífica.

Por el contrario, el representante precisó que la propuesta no apunta contra la protesta pacífica, sino contra delitos cometidos con ocultamiento de la identidad. “Yo lo que estoy haciendo es creando un nuevo tipo penal, que es, te lo digo jurídicamente, el ocultamiento deliberado de la identidad para la comisión de los delitos en medio de una protesta pacífica”, remarcó el congresista vallecaucano.

A juicio del congresista, el alcance de su iniciativa debería contar con un apoyo decidido al interior del Congreso. “Esto no es inconstitucional porque no estoy tocando el derecho a la protesta. Este proyecto lo que hace es blindar y darle herramientas a la fuerza pública para blindar la protesta pacífica”, expresó el político vallecaucano, que protagoniza su primera experiencia en el órgano legislativo.

La discusión de la iniciativa empezará en la Comisión Primera de la Cámara - crédito @velascoluisf/X
La discusión de la iniciativa empezará en la Comisión Primera de la Cámara - crédito @velascoluisf/X

Los apoyos y resistencias en el Congreso al proyecto que busca prohibir las capuchas en protestas

Sobre el trámite político, Jaime Arizabaleta mencionó respaldos preliminares y una coautoría de este proyecto de ley, que le dará un mayor impulso a su intención de que no se usen estos elementos en manifestaciones. “Va a tener una coautoría de Julio César Triana, de Cambio Radical. Veo a este partido y a Salvación Nacional muy animados con este proyecto”, refirió el representante vallecaucano.

También habló de otros posibles apoyos y de la resistencia que prevé en la discusión. “No he hablado con la gente de la U, pero algo me dice que van a estar apoyando lo mismo. Algunos liberales, no todos”, reiteró, al hacer el análisis en el que, según su lectura, el principal rechazo vendrá de la oposición.

“Obviamente, el Pacto Histórico se va a oponer porque siempre se van a oponer a lo que yo diga”, indicó.

Jaime Arizabaleta y Gustavo Petro
El representante Jaime Arizabaleta se destacó en el pasado cuatrienio por su férrea oposición al Gobierno de Gustavo Petro - crédito @jarizabaletaf/X - EFE

Jaime Arizabaleta ya estableció contacto con el nuevo director de la UNP

Ante el riesgo que describió en su denuncia, al ser el ELN la única organización armada que parece oponerse al tema, el congresista precisó que ya se comunicó con la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco.

“Espero que se evalúen rápidamente los hechos y me hagan un estudio de seguridad que conlleve al aumento de mi esquema de protección”, expresó el representante sobre estas amenazas.

Con ello, Arizabaleta sostuvo que su inquietud también está marcada por la situación de Cali, que ha sido epicentro de ataques de colectivos armados y de infiltraciones de expresiones sociales por estas estructuras.

“Yo en Cali veo un riesgo grande, porque es una ciudad del suroccidente que tiene mucha presencia de estos grupos. Allá está, entre otros, la primera línea”, señaló a Infobae Colombia.

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