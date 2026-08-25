Abelardo de la Espriella posesionó al nuevo contralor general de la República: así fue el acto celebrado en La Dorada, Caldas

Durante la mañana del martes 25 de agosto, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, arribó al municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas, para presidir el acto oficial de posesión del nuevo contralor general, Jorge Laverde.
En medio de un fuerte esquema de seguridad, el mandatario nacional fue el encargado de tomar el juramento del nuevo jefe de una de los entes de control más importantes del país.
“Felicitaciones contralor”, fueron las palabras finales del jefe de Estado al nuevo contralor que, pese a las duras críticas por polémicas que lo envuelven, el Congreso de la República lo eligió el 12 de agosto en plenaria.
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