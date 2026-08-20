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Detienen operaciones en el aeropuerto de Popayán por actividad del volcán Puracé

El Servicio Geológico Colombiano informó que en el volcán predominaron señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos internos, junto con emisiones frecuentes de ceniza

Cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia afecta la conectividad aérea en Popayán - crédito Ministerio de Transporte
Cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia afecta la conectividad aérea en Popayán - crédito Ministerio de Transporte
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Las operaciones del Aeropuerto de Popayán, Guillermo León Valencia, fueron suspendidas de forma preventiva la mañana del 20 de agosto de 2026 por la alerta naranja en el volcán Puracé, en medio de un incremento sostenido de su actividad.

“Las operaciones en el Aeropuerto de #Popayán se encuentran suspendidas preventivamente debido a la Alerta Naranja en el volcán Puracé, declarada por el @sgcol”, comunicó la Aeronáutica Civil a través de su cuenta de la red social X.

La entidad pidió a los viajeros confirmar el estado de sus itinerarios con las aerolíneas. “Recomendamos a los pasajeros contactar a sus aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos. Seguimos monitoreando la situación”, agregó en el mismo mensaje.

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El Servicio Geológico Colombiano informó que en el volcán predominaron señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos internos, junto con emisiones frecuentes de ceniza y un aumento en los niveles de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.

Las operaciones del Aeropuerto de Popayán, Guillermo León Valencia, fueron suspendidas de forma preventiva la mañana del 20 de agosto de 2026 por la alerta naranja en el volcán Puracé, en medio de un incremento sostenido de su actividad - crédito @AerocivilCol/X
Las operaciones del Aeropuerto de Popayán, Guillermo León Valencia, fueron suspendidas de forma preventiva la mañana del 20 de agosto de 2026 por la alerta naranja en el volcán Puracé, en medio de un incremento sostenido de su actividad - crédito @AerocivilCol/X

En los últimos días, el monitoreo confirmó visualmente varias emisiones de ceniza que superaron los 2.300 metros sobre la cima, con caída de material en zonas cercanas al volcán. También se detectó deformación lenta del suelo en el sector de los volcanes Piocollo y Curiquinga.

La Aeronáutica Civil indicó que la misma medida ya se había adoptado en la mañana del 19 de agosto por el mismo motivo. “Las operaciones en el Aeropuerto de #Popayán se encuentran suspendidas preventivamente debido a la Alerta Naranja en el volcán Puracé, declarada por el @sgcol”.

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Actividad volcán Puracé

La persistencia de emisiones de ceniza y gases en el volcán Puracé ha llevado al Servicio Geológico Colombiano (SGC) a mantener la alerta naranja, tras registrar siete episodios en menos de 24 horas. La entidad confirmó que los valores instrumentales alcanzan niveles no observados previamente en el sistema volcánico, lo que ha activado la vigilancia de autoridades científicas y comunidades cercanas.

El Servicio Geológico Colombiano informó que la sismicidad, la deformación del suelo y los gases volcánicos evidencian una alteración relevante en la dinámica del sistema volcánico - crédito SGC
El Servicio Geológico Colombiano informó que la sismicidad, la deformación del suelo y los gases volcánicos evidencian una alteración relevante en la dinámica del sistema volcánico - crédito SGC

Entre la tarde del 15 de agosto y las primeras horas del día siguiente, se detectaron siete emisiones consecutivas de ceniza. La densa nubosidad impidió el registro visual mediante videovigilancia, pero habitantes de veredas como El Consuelo y 20 de Julio reportaron la presencia de ceniza. Estos reportes comunitarios, junto con los registros instrumentales, han permitido dimensionar la magnitud de la actividad.

La alerta responde a señales sísmicas relacionadas con el movimiento de fluidos bajo el cráter, principalmente eventos tipo tremor y, en menor medida, de largo periodo. Los movimientos asociados al fracturamiento de rocas no han mostrado incrementos importantes y se localizan hasta un kilómetro por debajo del cráter.

Los niveles de dióxido de azufre (SO₂) permanecen elevados y la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo continúa en ascenso. El SGC indicó que los valores instrumentales superan ampliamente los históricos de referencia, lo que representa una alteración significativa en la dinámica del sistema.

El informe oficial señala que la deformación del terreno, la emisión persistente de gases y la actividad sísmica reflejan una modificación relevante. El estado de alerta naranja implica cambios sustanciales en el comportamiento del volcán y la posibilidad de evolución hacia una fase eruptiva.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el volcán Puracé mantiene actividad sísmica asociada a fluidos en los conductos volcánicos - crédito SGC / X
El Servicio Geológico Colombiano informó que el volcán Puracé mantiene actividad sísmica asociada a fluidos en los conductos volcánicos - crédito SGC / X

Las autoridades refuerzan el monitoreo y recomiendan a la comunidad seguir las indicaciones oficiales y estar preparada ante posibles nuevas emisiones o cambios súbitos en los parámetros volcánicos.

La suspensión de las operaciones en el aeropuerto de Popayán evidencia el impacto directo que la actividad del volcán Puracé tiene sobre la movilidad y la vida cotidiana en la región. La coordinación entre las entidades encargadas y la comunicación oportuna resultan esenciales para proteger a la población y minimizar riesgos en un contexto de alta incertidumbre.

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