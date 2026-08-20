Colombia e Israel acordaron eliminar la visa recíproca a partir del primero de septiembre de 2026

Colombia e Israel eliminarán la visa recíproca desde el 1 de septiembre de 2026 para destrabar los viajes bilaterales - crédito @gidonsaar/X

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Colombia e Israel anunciaron que eliminarán la visa recíproca desde el 1 de septiembre de 2026, una medida acordada por los cancilleres de ambos países que busca destrabar los viajes bilaterales y acompañar el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas y económicas tras más de un año de tensiones.

La decisión revierte las restricciones impuestas desde mayo de 2025, cuando el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu volvió a exigir visa a los viajeros colombianos y el Ejecutivo colombiano, en ese entonces encabezado por Gustavo Petro, respondió con una medida equivalente para los ciudadanos israelíes.

El nuevo acuerdo se inscribe en un proceso más amplio de normalización entre Bogotá y Jerusalén.

Desde la fecha de entrada en vigor, los colombianos que viajen a Israel y los israelíes que ingresen a Colombia ya no deberán tramitar una visa previa.

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La exención alcanzará los desplazamientos turísticos, los viajes de negocios y las actividades institucionales, académicas, culturales o profesionales, aunque seguirán vigentes los requisitos migratorios habituales de cada país.

La eliminación de la visa entre Colombia e Israel revierte las restricciones impuestas desde mayo de 2025 por ambos gobiernos - crédito @IsraelinSpanish/X

El anuncio fue difundido por la cuenta oficial de Israel en Español, después de varios meses de conversaciones diplomáticas. Allí, el Gobierno israelí informó: “Nos complace anunciar que, tras conversaciones mantenidas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, ambos países han acordado eximir mutuamente del requisito de visado a partir del 1 de septiembre”.

Así mismo, la medida reducirá el trámite migratorio previo, aunque no eliminará los controles de ingreso que cada Estado mantiene en sus fronteras.

La eliminación del requisito apunta a facilitar la circulación de personas y a impulsar el turismo, los intercambios empresariales y los vínculos académicos. El nuevo entorno también alcanzará actividades profesionales y culturales, siempre dentro de las regulaciones migratorias vigentes.

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El acuerdo sobre movilidad forma parte de la hoja de ruta trazada tras la elección del presidente Abelardo De La Espriella. Los dos países reanudarán el nombramiento de embajadores y ese proceso incluirá la apertura de la embajada colombiana en Jerusalén, con apoyo directo del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

La exención de visa entre Colombia e Israel mantendrá los requisitos migratorios habituales en las fronteras de cada país - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel/Europa Press

Ese esquema de acercamiento también contempla la reactivación de los canales institucionales afectados desde 2024. Así mismo, se señaló que el objetivo es recuperar la cooperación bilateral y recomponer los vínculos diplomáticos y económicos que se habían deteriorado durante ese período.

Sa’ar presentó ese horizonte en un comunicado difundido el 15 de julio. Allí afirmó: “Juntos trazamos una hoja de ruta para el restablecimiento pleno e inmediato de las relaciones diplomáticas y económicas entre nuestros países, apenas asuma el presidente elegido democráticamente, Abelardo De La Espriella”.

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La normalización ya incluye otro paso concreto: la designación de la diplomática Vivian Aisen como embajadora de Israel en Colombia, de acuerdo con la agencia. Esa decisión se suma al levantamiento del visado recíproco como parte del reencuentro bilateral.

La nueva representante israelí en Bogotá, una diplomática de carrera licenciada en Sociología y Ciencias Políticas.

Aisen se desempeñaba como embajadora en Macedonia del Norte y su trayectoria se ha concentrado en asuntos multilaterales y en las relaciones con América Latina.

El 10 de agosto, el Gobierno de Colombia reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado desde 1967 y sin aval de la Organización de las Naciones Unidas. La decisión se tomó apenas tres días después de la asunción de De la Espriella y horas después de un terremoto.

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Con ese paso, Colombia se convirtió en el segundo país del mundo en adoptar esa postura, después de Estados Unidos en 2019. La medida provocó el rechazo de Arabia Saudita y de otros cuatro países de la región.

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia celebró la eliminación recíproca de visas con Israel

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia celebró la eliminación recíproca del visado entre Colombia e Israel - crédito @ccjcolombia/X

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia celebró el anuncio de eliminar de manera recíproca el visado entre Colombia e Israel, al señalar que la medida permitirá que ciudadanos de ambos países viajen sin ese requisito.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, la organización afirmó: “Celebramos la eliminación mutua del requisito de visas entre Colombia e Israel. Ciudadanos de ambos países podrán viajar del uno al otro sin el engorroso trámite. Como era antes. Cómo fue siempre hasta mayo 1 de 2024”.

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