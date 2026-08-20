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Polémica en el Cesar por declaraciones de un concejal: “Valledupar es una ciudad de corronchos”

El comentario provocó opiniones divididas en redes sociales: algunos lo tomaron con humor, mientras que otros lo desacreditaron

El concejal Jorge Luis Arzuaga generó polémica al afirmar que en Valledupar son corronchos por no respetar las normas de tránsito - crédito Valledupar Informa / Facebook

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La confrontación por las fotodetecciones y el control del tránsito en Valledupar alcanzó un nuevo nivel de tensión durante las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal. El concejal Jorge Luis Arzuaga fue el protagonista de un cruce de declaraciones en el que criticó tanto la operación de la concesión de tránsito como la actitud de las autoridades responsables.

Durante su intervención, Arzuaga describió un panorama de desorden y falta de autoridad en las calles. “En Valledupar nos gobiernan unos huevones”, sentenció el concejal, cuestionando abiertamente la gobernabilidad local y la capacidad para ejercer control efectivo sobre la movilidad urbana. Para él, la ciudad vive en una situación donde las normas de tránsito parecen carecer de relevancia y aplicación.

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El concejal fue enfático al señalar la actitud de muchos motociclistas. Sostuvo que en la ciudad “no hay Dios ni ley” para este grupo, y que los comparendos pierden sentido porque “casi en su totalidad no los pagan”. Ante ese escenario, sugirió medidas más estrictas como la inmovilización de motocicletas y el uso de “camabajas” para retirar los vehículos reincidentes.

El debate sobre las fotodetecciones y la respuesta ciudadana

Arzuaga no solo criticó el comportamiento de los motociclistas, sino también el sistema mismo de fotodetecciones. Aseguró que la medida termina por “perseguir” al ciudadano que conduce un vehículo de cuatro ruedas, comparando la situación con “el atracador que persigue a quien le va a robar el celular”. Según su opinión, el sistema carece de un enfoque pedagógico y solo sirve para “enriquecer” a los responsables de la concesión.

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Y agregó en sus comentarios contra los motociclistas: “Que en Valledupar definitivamente somos una ciudad de corronchos. Nosotros en esta ciudad no hemos querido superar la época del desorden, de la anarquía, del irrespeto”.

Además puso en la mesa las prácticas peligrosas de movilidad que hay en la ciudad: “Somos la primera ciudad del país que tenemos trenes urbanos para el transporte público de gente. Aquí las motocicletas cargan cinco, cuatro y hasta seis personas y pasan delante de los agentes de tránsito sin ningún problema”

Opinión pública y críticas en redes sociales

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Frases como “Quiere plata el concejal” y “La ciudad se ha vuelto un desorden total con invasión del espacio público” reflejaron el malestar ciudadano. También hubo quienes señalaron contradicciones en los reclamos, recordando que algunos concejales aprobaron la concesión que ahora critican, aunque la mayoría de comentarios fueron de apoyo y burla: “Eso es mentiras que llevan 5 y 6, no más llevo 4″.

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