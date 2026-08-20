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Tiroteo contra un vehículo blindado en Bucaramanga: uno de los sicarios que resultó herido tenía una cédula falsa y es investigado por homicidio y otros delitos

El hombre fue señalado como Alexis García Rincón, alias Chupetín, tras ingresar al Hospital Universitario de Santander con una cédula falsa, y quedó con orden de captura por fuga de presos

La agresión se registró en la carrera 15, cerca del barrio Ricaurte, cuando dos hombres en motocicleta abrieron fuego contra un carro de alta gama, y la escena fue acordonada para peritajes - crédito @diarioelfrente/X

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La Policía Metropolitana de Bucaramanga identificó como Alexis García Rincón, alias Chupetín, al hombre que sobrevivió al ataque contra un vehículo blindado en el centro de la ciudad el miércoles 19 de agosto.

Según las autoridades, al llegar al Hospital Universitario de Santander presentó una cédula falsa y luego fue reconocido; se emitió orden de captura por fuga de presos.

El atentado ocurrió en inmediaciones del barrio Ricaurte, en Bucaramanga, cuando dos hombres en motocicleta dispararon al menos 10 veces contra un carro de alta gama. La vía permaneció cerrada por más de tres horas mientras se recolectaban vainillas, se levantaba el croquis y se aseguraba la zona.

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La Policía indicó que García Rincón debía cumplir prisión domiciliaria y es investigado por homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas.

Alexis García Rincón llegó al Hospital Universitario de Santander con una cédula falsa y luego fue reconocido por las autoridades - crédito @metropolitano_/X
Alexis García Rincón llegó al Hospital Universitario de Santander con una cédula falsa y luego fue reconocido por las autoridades - crédito @metropolitano_/X

El coronel Héctor García aseguró que su estado de salud no reviste gravedad y que el hombre está indiciado por homicidio, porte ilegal de armas, lesiones personales y hurto calificado.

De acuerdo con información preliminar, el ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas por un mal pago en un robo anterior, y se investiga si corresponde a retaliaciones entre estructuras delincuenciales. Sobre el vehículo atacado, se conoció que registra un comparendo electrónico de 2025 en la vía Pamplona–Cúcuta.

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Por el momento, las autoridades se encuentran realizando las pesquisas necesarias para dar con el paradero de los responsables y el móvil del hecho, según informó de la Policía.

La investigación quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que busca establecer quiénes estuvieron detrás del atentado y si el ataque tiene relación con antecedentes judiciales atribuidos a la víctima.

Alias Chupetín fue atacado a tiros en plena vía pública de Bucaramanga y la Policía investiga el hecho - crédito captura pantalla/@diarioelfrente/X
Alias Chupetín fue atacado a tiros en plena vía pública de Bucaramanga y la Policía investiga el hecho - crédito captura pantalla/@diarioelfrente/X

El coronel Héctor Daniel García Acevedo indicó que, cuando “Chupetín” fue requerido por las autoridades, el hombre habría presentado un documento de identidad que no correspondía con su verdadera identidad, al parecer para evitar ser identificado.

Tras el ataque, los agresores huyeron y la víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial. De forma preliminar, las autoridades señalaron que no presentaría heridas de consideración.

En el sector, unidades de la Policía iniciaron labores para recopilar testimonios, revisar posibles registros de cámaras de seguridad y reconstruir la ruta de escape. Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis mientras avanzan en la identificación y ubicación de los responsables.

Otros ataques sicariales en el país

Las autoridades recapturaron a cinco fugados de El Espinal y siete personas siguen prófugas en el Tolima - crédito Policía Tolima
Imagen de referencia. Las autoridades investigan las circunstancias y el posible móvil del ataque armado ocurrido en Maicao - crédito Policía Tolima

Un ataque armado en Maicao, La Guajira, dejó un hombre muerto y otro herido la tarde del domingo 16 de agosto, en el barrio Harry Funinaya, según la información del caso. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las circunstancias y el posible móvil.

En otro hecho bajo la modalidad de sicariato, una persona resultó herida la noche del jueves 13 de agosto en el barrio Villate, en el suroccidente de Barranquilla, después de que dos hombres en motocicleta dispararan contra un grupo de personas.

En reacción a este acto de delincuencia, la comunidad le prendió fuego a la moto que los atacantes abandonaron cuando, por fallas que son materia de investigación, no pudieron escapar en ella y huyeron a pie.

La víctima mortal en Maicao fue identificada como José Miguel Novoa Esquivel, de 31 años, natural de Valledupar, Cesar. De acuerdo con lo conocido, estaba dentro de una vivienda cuando varios sujetos armados llegaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra él y otro hombre que se encontraba en el lugar.

Ambos fueron trasladados a una clínica de Maicao, donde personal médico confirmó el fallecimiento de Novoa Esquivel por la gravedad de las heridas de bala. El otro lesionado recibió atención y permanece estable bajo observación.

En la escena, las autoridades adelantaron diligencias iniciales, realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de Medicina Legal, mientras avanzan las labores para identificar a los responsables.

En Barranquilla, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla iniciaron las investigaciones para establecer los móviles y ubicar a los atacantes; el estado de salud del herido no fue revelado.

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