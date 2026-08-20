Mujer fue asesinada a puñaladas un día después de que su pareja saliera de prisión: su hija halló el cadáver en su casa en Medellín

El nuevo caso de violencia de género tiene en alerta a la comunidad que pide encontrar al agresor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Los casos de violencia contra la mujer tienen en alerta a las autoridades de Antioquia, teniendo en cuenta que durante el 2026 se han presentado varios casos preocupantes en el departamento, donde se continúan adelantando acciones para que las mujeres tengan lugares seguros y puedan denunciar ante cualquier señal de alarma, con el fin de evitar más casos fatales.

Uno de los casos que lamenta la ciudad es el de una mujer de 54 años que fue hallada muerta dentro de su casa en el corregimiento San Cristóbal de Medellín sobre las 11:57 p. m. del miércoles 19 de agosto de 2026, con varias heridas de arma blanca.

PUBLICIDAD

Según la información recopilada por el diario local El Colombiano, las autoridades señalan como principal sospechoso a su pareja, un hombre que había salido de prisión y que escapó tras cometer el brutal hecho.

Y es que la mujer, que fue identificada como Sonia Omaira Silva Martínez, murió tras recibir varias puñaladas y al quedar abandonada en su casa nadie pudo trasladarla a un centro médico para que recibiera la respectiva atención, aunque esto no asegura que se hubiera salvado, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones que tenía en su cuerpo.

De acuerdo con el reporte oficial del medio local, el cuerpo de la ciudadana fue encontrado en la vereda Travesías luego de que la hija de la víctima llegó a la vivienda porque no se había comunicado en todo el día.

PUBLICIDAD

La mujer, ama de casa y madre de tres hijos, ya no tenía signos vitales, por lo que la joven se comunicó de inmediato con las autoridades para reportar el hallazgo que la impactó, pues su madre estaba tendida en el suelo y con visibles heridas propinadas con un arma cortopunzante.

Las autoridades señalan como responsable a un hombre de 44 años que salió de prisión y huyó tras el ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Quién mató a Sonia Omaira Silva Martínez

Familiares y allegados a la víctima, citados por El Colombiano, indicaron que Silva Martínez y el señalado agresor tenían una relación desde hace 20 años, 15 de los cuales él estuvo en prisión.

La Policía Metropolitana afirmó que el sospechoso, de 44 años, tendría problemas de consumo de estupefacientes y antecedentes por homicidio en hechos de hace más de 20 años.

PUBLICIDAD

Según las autoridades, la pareja estaba en proceso de separación y se había encontrado con la víctima la tarde previa al crimen, cuando ambos ingresaron a la vivienda.

Por su parte, los vecinos del sector afirmaron que en la noche vieron salir al hombre de la propiedad y, desde ese momento, se desconoce su paradero.

Las autoridades investigan qué fue lo que pasó en la vivienda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad de los hechos se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana, el general Henry Yesid Bello Cubides, dijo al diario que buscan al presunto responsable: “Estamos ya en la búsqueda de ese delincuente, vamos a adelantar todo el proceso investigativo y los actos urgentes con nuestra Fiscalía para obtener la orden de captura y posteriormente materializarla para que responda por esta conducta”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en lo que va de este año se registraron 18 asesinatos de mujeres en Medellín, cuatro menos que en el mismo periodo del año pasado. De esos casos, 11 son investigados por la Fiscalía como feminicidios.

La comunidad exige justicia en este y otros casos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo denunciar violencia de género en Medellín

Las mujeres en riesgo pueden comunicarse a la Línea 123 y solicitarle a la persona que recibe su llamada que redireccione la llamada a la Agencia Mujer.

Recuerde que esta línea funciona “Si necesita información sobre las violencias basadas en género, orientación psicológica, intervención en crisis, asesoría jurídica, acompañamiento jurídico o acompañamiento psicosocial en campo” y está dirigida para:

PUBLICIDAD

Mujeres en Medellín mayores de 18 años que estén en riesgo o sean víctimas de violencias.

Adolescentes mayores de 14 años, víctimas de violencias por parte de su pareja o expareja: si tienen hijas e hijos en común, o conviven o convivieron en la misma unidad doméstica.

Mujeres mayores de 18 años que enfrentan barreras para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

También, se pueden comunicar ciudadanas y ciudadanos que tengan conocimiento de una situación de violencias contra las mujeres.